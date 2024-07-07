律師手記／為大學畢業生 加速取得工作簽證

政府正在採取行動，為已經獲得高技能工作機會的大學畢業生，包括DACA受益人和其他夢想生的工作簽證流程提供便利。(圖／123RF)

白宮於2024年6月18日發布情況說明書，宣布拜登總統將「採取新行動保持家庭團聚」。白宮表示，該公告將允許個人更快的取得工作簽證 ，包括在美國認可的美國高等教育機構獲得學位並獲得美國雇主提供與其學業相關的工作機會的DACA受益人和其他夢想生。

DACA、夢想生 流程優化

白宮解釋說，它認識到要確保在美國接受教育的個人能夠利用他們的技能和教育來造福我們的國家，符合我們的國家利益。政府正在採取行動，為已經獲得高技能工作機會的大學畢業生，包括DACA受益人和其他夢想生的工作簽證流程提供便利。

為了促進這一點，國土安全部情況發布了「國土安全部促進家庭團結和穩定的新流程」的說明書。國土安全部表示，國土安全部將與國務院合作，更有效地為符合資格的個人提供某些以就業為基礎的非移民簽證，包括童年抵達暫緩遣返（DACA）的受益人和從美國認可高等教育機構畢業的無證非公民。通過澄清和加強現有流程，國務院這項政策將增強美國雇主的信心，讓他們可以僱用他們需要的人才，讓他們能夠快速開始工作。國土安全部將執行國務院的更新政策。

利用現有非移民途徑?

現在的問題是，白宮政府是否計畫僅利用現有的非移民簽證途徑，或是否有計畫實施另一種類型的計畫，如歐巴馬總統政府行政命令宣布的企業家假釋計畫？如果沒有，常見的簽證將是H-1B 專業員工、O-1特殊員工以及加拿大或墨西哥國民的TN專業簽證。如果只限於現有幾條途徑，除了TN之外，受益人數似乎不會很多，因為許多無證移民、DACA持有者和其他夢想生都來自墨西哥。

簽證名額是否增加？

而且，簽證名額是否增加也是一個問題。H-1B簽證每年的上限為8萬5000名，迄今為止，2025財年抽中的人數僅為參加申請人數的25.6%，即47萬342人註冊，2萬603人被抽中。如果讓無證畢業生參加抽籤，同時不相應增加H-1B名額數量，最終只會將此百分比下降。

目前，沒有數量限制的H-1B簽證適用於不受上限限制的雇主，僅限於高等教育機構、高等教育機構附屬的非營利組織、非營利研究組織和政府研究機構的招聘。其他機構和商業企業只能採取抽籤的辦法僱用外國員工。

除了簽證數量有限之外，現有途徑中的所有H-1B都是理想的工具。與L-1公司內部調動簽證（通常不適用於該情況，因為要求之前在海外擔任過經理、行政人員或專業知識工作至少一年）之外的其他簽證相比，它具有雙重意向簽證的優勢。這意味著儘管申請人無意返回自己的祖國，但仍可獲得簽證。

需要非移民意圖

其他簽證的情況並非如此，這些簽證要麼需要非移民意圖，要麼存在於灰色地帶。TN簽證需要非移民意圖。學生簽證(F-1)的實習培訓(OPT) 和後續可能的STEM OPT似乎不是工作簽證的選項，因為OPT通常被視為培訓，即申請人正在獲得技能而不是以專業形式去使用它們，也不是根據申請人的高技能而得到雇主提供工作機會的規定。此外，它是一種需要非移民意圖的簽證。

在現階段，國務院似乎主要考慮的是由美國移民局 批准I-129表格的傳統簽證，這通常意味著H-1B和O-1申請。其公報「放寬美國大學畢業生的非移民簽證流程」(state.gov) 回答了「個人如何申請基於申請的非移民工作簽證」的問題。它說：「在申請人申請H-1B或其他臨時工人簽證之前，美國公民及移民服務局(USCIS) 通常必須先批准非移民員工的申請，即I-129表格，個人可以在美國移民局已經批准了申請書後申請一份非移民簽證。

加快豁免非法居留懲罰

假設工作簽證的資格已確定，國土安全部與國務院之間以第 §212(d)(3)條的形式進行協調，可加快審理豁免因18歲後在美國非法居留六個月或一年而導致三或十年禁止入境的懲罰，來解決無證畢業生以臨時身分返回美國工作問題，但領事官員可能以其他理由拒絕發簽證。政府是否有考慮到解決方案？被拒絕的申請人是否可以以某種方式返回？對於申請TN簽證的人，國務院不會參與豁免程序，該程序將僅由海關和邊境保護局(CBP) 通過其受理審查辦公室(ARO) 處理。