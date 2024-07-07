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巴黎奧運抗熱篇／罕見選手村 沒有冷氣吹

編譯徐薏茹
巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有電風扇等降溫措施。(歐新社)
巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有電風扇等降溫措施。(歐新社)

巴黎奧運採取各種措施，力求舉辦史上最環保的奧運，包括沒有安裝冷氣的選手村宿舍，主辦單位保證，由於備有其他的降溫措施，運動員並不需要空調。

諷刺的是，由於參賽國希望自家的運動員能有良好的睡眠品質，以發揮最佳水平，紛紛準備移動式空調，使得原本設計用來展現永續性的選手村，可能將成為比主辦方預想還耗能的能源消耗來源。

由於擔心可能迎來史上最熱的一年，富裕國家實際上削弱了巴黎奧運著名永續性措施的強度，這些國家表明他們確實關心環保，但不願意以運動員的舒適度為代價，一些運動員習慣的溫度比宿舍的可能溫度更低。

為了瞭解奧運期間計畫使用移動式空調的規模，華盛頓郵報詢問20個最大的參賽國，在8個回應的國家中，包括美國的所有國家均表示，計畫在部分或所有運動員的房間使用移動式空調；其他計畫使用空調的國家包括英國、加拿大、義大利，以及打算在有限程度內使用空調的德國。

巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有降溫措施。多國已準備自帶冷氣機。(歐新...
巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有降溫措施。多國已準備自帶冷氣機。(歐新社)

如果日本也實施空調計畫，則七大工業國組織中，除了主辦國法國，每個成員國都將使用空調設備。

再加上希臘、丹麥和澳洲，這些國家在前一屆東京奧運共派出超過3000名運動員，占全體運動員的四分之一以上。

中國未回應華盛頓郵報的調查，難以預料，而中國是擁有最大的代表團之一，且其國內空調使用量增長速度異常快。許多國家則計畫在法國購買空調。

地溫系統 可降溫6˚C

放棄空調只是巴黎奧運減少碳足跡計畫的一小部分，但這一措施具有高度象徵性，因為這迫使參賽國考慮是否願意參與一場關於永續性的實驗，為了環保放棄傳統的高耗能特權。

大國的一致決定也引發關於平等的問題，移動式空調是一項成本，一些較貧窮的國家可能負擔不起，意味著在同一個奧運村內的運動員可能在不同的溫度環境下休息。

烏干達奧委會主席盧卡瑞(Donald Rukare)表示：「我們沒有那麼多資金」。他提到幾年前在土耳其一場悶熱的國際運動賽事，當時運動員的房間內沒有空調，一些國家運來移動式空調，烏干達則因缺乏資金無法跟進。

巴黎主辦方在一年前就意識到空調是個敏感話題，因此官方在費用清單(rate card)中納入移動式冷氣，該清單是供參賽國購買物品以改善宿舍和辦公室的附加項目清單。

然而主辦方也大力宣傳，說服來訪國相信現有的降溫方法足夠有效，主要仰賴地板冷卻管道的地溫系統；官員強調，房間溫度將比室外低至少6度，奧運及帕奧選手村負責人強調，運動員能恰當地休息。

賽事後將變身公寓

即使多國將準備移動式冷氣，2024年巴黎奧運環境卓越總監喬治娜‧格雷農(Georgina Grenon)表示，巴黎的選手村概念仍將獲得數十年的成果，因為奧運結束後，新建的選手村社區將轉變為可容納約6000人的公寓。

格雷農說，對於需要減少碳足跡的世界而言，沒有必要在夏天把空調開到最強，「我們考慮了建築的壽命」，對於參賽國的空調計畫，她表示遺憾。

巴黎官員多次被問到，若遇上熱浪該怎麼辦？自2007年以來，歐洲有紀錄以來最熱的10年都發生在之後的這段期間，5年前，巴黎在7月25日創下華氏109度的高溫紀錄；在巴黎奧運開幕的7月26日，近幾年當日的高溫紀錄介於華氏75度至102度之間。

官員表示，只要遵循適當的習慣，例如在白天拉上卷簾，宿舍內的溫度就不會超過華氏79度。

KOZ建築公司參與設計約五分之一的選手村建築，公司共同創辦人齊塞爾(Nicolas Ziesel)表示，5年前他曾在聖特拉斯堡(Strasbourg)的一棟公寓使用類似的冷卻系統，從未收到抱怨，但他也承認，考慮到全球氣候變遷，任何氣溫預測都是「超級假設性」，「誰能百分之百確定某天不會達到攝氏50度呢？」

巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有電風扇等降溫措施。(美聯社)
巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有電風扇等降溫措施。(美聯社)
巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有電風扇等降溫措施。(美聯社)
巴黎奧運強調環保，選手村沒有安裝冷氣，但有電風扇等降溫措施。(美聯社)

巴黎奧運 高溫 華盛頓郵報

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