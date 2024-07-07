我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

巴黎奧運維安篇／首創開幕式 遊船塞納河

編譯尤寶琪
巴黎當局為了迎接奧運的馬拉松游泳選手和帕運的三鐵選手，而針對塞納河進行清理；從塞納河與其支流共36個地點採集樣本進行檢測。(路透)
巴黎當局為了迎接奧運的馬拉松游泳選手和帕運的三鐵選手，而針對塞納河進行清理；從塞納河與其支流共36個地點採集樣本進行檢測。(路透)

2024年巴黎奧運倒數計時，不同於以往奧運開幕式都在體育場館內舉行，巴黎這次別開生面，要將開幕式移到戶外在塞納河(River Seine)上舉行。

施行特別反恐措施

巴黎警察局局長努涅斯(Laurent Nunez)20日指出，將會展開特別反恐措施來確保這場史無前例開幕式順利進行，這些反恐措施將適用於塞納河沿岸所有建築，這意味著所有工作和生活於此的民眾和其客人，都將受到背景調查。努涅斯表示，受影響者將接受安全部門資料庫的交叉檢查，看是否有被標記為可疑伊斯蘭極端分子或其他激進分子的紀錄。

這場將在7月26日登場的開幕儀式，無疑是個巨大的安全挑戰。屆時94艘載著各個國家代表隊選手及國旗的船隻，以及87艘負責保全、媒體和其他人員的服務的隨行船隻，在塞納河上遊行6公里，從東部奧斯特里茨橋(Pont d’Austerlitz)行駛到西部的耶拿橋(Pont d’Iéna)。也因為是在戶外舉行，這場開幕式可容納觀眾，將比以往多上約10倍，估計現場會吸引60萬名觀眾參加。

奧運開幕儀式94艘載著各個國家代表隊選手及國旗的船隻，以及87艘負責保全、媒體和...
奧運開幕儀式94艘載著各個國家代表隊選手及國旗的船隻，以及87艘負責保全、媒體和其他人員的服務的隨行船隻，在塞納河上遊行六公里。(美聯社)

整個開幕式遊行路線都將處在當局劃分的高度安全區內；努涅斯將此安全區稱之為「反恐外圍」，並將會包括塞納河沿岸的第一排建築；努涅斯並補充說：「我們希望將所有能看到遊行的建築物都包括在範圍內。」

這個安全區域將於7月18日起生效，並將在7月26日晚間儀式前幾個小時，進一步擴展到塞納河沿岸兩側。努涅斯表示，任何想在開幕儀式前八天和26日當天進入該區域者，都需要先行上網註冊，並接受系統性的背景調查。受影響的人包括在周邊地區工作和生活的人，以及他們的客人，和想前往安全區內的飯店或餐廳者。

巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)表示，約有2萬人生活和工作於安全區內；在開幕儀式之前，將會有其他方式可以度和或是在無須進入安全區內，就可參觀羅浮宮(Louvre)和沿河其他博物館的方式。

努涅斯表示，對安全區內者的調查不會包括私人通訊內容；他強調：「調查沒又那麼具侵入性，我們只會確認這個人是否有出現在某些情報文件中。」遭到檢查標記的人，將會被禁止進入安全區；努涅斯強調：「這顯然會視情況而定。」

公開水質檢測結果

網路註冊平台5月10日就已經對外開放，持開幕儀式門票的人則無需事先註冊。

同時，為了避免無人機攻擊等威脅，巴黎奧運因此決定減少開幕式觀眾人數，從原計畫的60萬門票減少到30萬；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，如果安全風險太大，那就可能會將開幕儀式從塞納河移至體育館內。

法國政府為了確保巴黎奧運的安全，共將動用約2萬名士兵和4萬多名警察，同時還有來自其他國家約2000名士兵和警察的支援。

除此之外，大巴黎地區區長季佑(Marc Guillaume)則承諾，將公開塞納河水質檢測結果，但沒有具體表示檢測細節以及頻率。

巴黎當局也為了迎接奧運的馬拉松游泳選手和帕運(Paralympics，又稱特殊奧運)的三鐵選手，而針對塞納河進行清理；季佑表示，從7月1日起，將從塞納河與其支流共36個地點採集樣本進行檢測。「我們將會完全公開檢測結果。」

2024年巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，共有329項比賽，1萬500名來自206個國家的運動員參加；帕運則將接著於8月28日至9月8日舉行，共594個項目，4400名來自184個國家的運動員參加。

2024年巴黎奧運不同於以往奧運開幕式都在體育場館內舉行，巴黎這次別開生面，要將...
2024年巴黎奧運不同於以往奧運開幕式都在體育場館內舉行，巴黎這次別開生面，要將開幕式移到戶外在塞納河上舉行。(美聯社)

巴黎奧運 檢測 馬克宏

上一則

巴黎奧運抗熱篇／罕見選手村 沒有冷氣吹

下一則

巴黎奧運／綠色奧運 巴黎打造減碳奇蹟

延伸閱讀

奧運嚇跑度假客 公寓出租價跌 巴黎人發財夢碎

奧運嚇跑度假客 公寓出租價跌 巴黎人發財夢碎
金獎導演史匹柏 為NBC2024年奧運開幕片配音

金獎導演史匹柏 為NBC2024年奧運開幕片配音
拜爾絲克服心魔 領軍美國女子體操隊出征巴黎奧運

拜爾絲克服心魔 領軍美國女子體操隊出征巴黎奧運
流行上網看 奧運電視轉播收視下降

流行上網看 奧運電視轉播收視下降

熱門新聞

VP Records是一家位於紐約皇后區的獨立加勒比海唱片公司。VP 唱片公司由已故Vincent

封面故事／華人移民 建立雷鬼王國

2024-06-30 16:15
像赫茲這樣的大型租車公司不太可能照顧到租車新手對電動車的上手困難。(路透)

大仁說財經／租用電動車上路 新手驚慌失措

2024-06-30 12:36
臉書帳號被「壞人」入侵，可能會有金錢損失；示意圖。(圖／123RF)

詐騙ing／我的臉書被駭…鬥智奪回

2024-06-30 13:50
將生意變成一種遊戲，努力讓利潤翻倍，是成功的策略。(圖／123RF)

理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入

2024-06-23 02:18
金知惠在安娜堡開了韓式餐廳Miss Kim。( 截自谷歌地圖)

理財百科／減薪換跑道 亞裔女開餐廳營業額189萬

2024-06-30 02:17
九里村的鮑勃馬利紀念宅院內的巨幅鮑勃馬利畫像。(作者刁冠群提供)

封面故事／我去牙買加朝聖 聽雷鬼音樂 看鮑勃馬利

2024-06-30 02:30

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電