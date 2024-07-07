巴黎奧運維安篇／首創開幕式 遊船塞納河

巴黎當局為了迎接奧運的馬拉松游泳選手和帕運的三鐵選手，而針對塞納河進行清理；從塞納河與其支流共36個地點採集樣本進行檢測。(路透)

2024年巴黎奧運 倒數計時，不同於以往奧運開幕式都在體育場館內舉行，巴黎這次別開生面，要將開幕式移到戶外在塞納河(River Seine)上舉行。

施行特別反恐措施

巴黎警察局局長努涅斯(Laurent Nunez)20日指出，將會展開特別反恐措施來確保這場史無前例開幕式順利進行，這些反恐措施將適用於塞納河沿岸所有建築，這意味著所有工作和生活於此的民眾和其客人，都將受到背景調查。努涅斯表示，受影響者將接受安全部門資料庫的交叉檢查，看是否有被標記為可疑伊斯蘭極端分子或其他激進分子的紀錄。

這場將在7月26日登場的開幕儀式，無疑是個巨大的安全挑戰。屆時94艘載著各個國家代表隊選手及國旗的船隻，以及87艘負責保全、媒體和其他人員的服務的隨行船隻，在塞納河上遊行6公里，從東部奧斯特里茨橋(Pont d’Austerlitz)行駛到西部的耶拿橋(Pont d’Iéna)。也因為是在戶外舉行，這場開幕式可容納觀眾，將比以往多上約10倍，估計現場會吸引60萬名觀眾參加。

奧運開幕儀式94艘載著各個國家代表隊選手及國旗的船隻，以及87艘負責保全、媒體和其他人員的服務的隨行船隻，在塞納河上遊行六公里。(美聯社)

整個開幕式遊行路線都將處在當局劃分的高度安全區內；努涅斯將此安全區稱之為「反恐外圍」，並將會包括塞納河沿岸的第一排建築；努涅斯並補充說：「我們希望將所有能看到遊行的建築物都包括在範圍內。」

這個安全區域將於7月18日起生效，並將在7月26日晚間儀式前幾個小時，進一步擴展到塞納河沿岸兩側。努涅斯表示，任何想在開幕儀式前八天和26日當天進入該區域者，都需要先行上網註冊，並接受系統性的背景調查。受影響的人包括在周邊地區工作和生活的人，以及他們的客人，和想前往安全區內的飯店或餐廳者。

巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)表示，約有2萬人生活和工作於安全區內；在開幕儀式之前，將會有其他方式可以度和或是在無須進入安全區內，就可參觀羅浮宮(Louvre)和沿河其他博物館的方式。

努涅斯表示，對安全區內者的調查不會包括私人通訊內容；他強調：「調查沒又那麼具侵入性，我們只會確認這個人是否有出現在某些情報文件中。」遭到檢查標記的人，將會被禁止進入安全區；努涅斯強調：「這顯然會視情況而定。」

公開水質檢測 結果

網路註冊平台5月10日就已經對外開放，持開幕儀式門票的人則無需事先註冊。

同時，為了避免無人機攻擊等威脅，巴黎奧運因此決定減少開幕式觀眾人數，從原計畫的60萬門票減少到30萬；法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)表示，如果安全風險太大，那就可能會將開幕儀式從塞納河移至體育館內。

法國政府為了確保巴黎奧運的安全，共將動用約2萬名士兵和4萬多名警察，同時還有來自其他國家約2000名士兵和警察的支援。

除此之外，大巴黎地區區長季佑(Marc Guillaume)則承諾，將公開塞納河水質檢測結果，但沒有具體表示檢測細節以及頻率。

巴黎當局也為了迎接奧運的馬拉松游泳選手和帕運(Paralympics，又稱特殊奧運)的三鐵選手，而針對塞納河進行清理；季佑表示，從7月1日起，將從塞納河與其支流共36個地點採集樣本進行檢測。「我們將會完全公開檢測結果。」