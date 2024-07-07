巴黎奧運起源篇／古希臘競技 從這裡開始

古希臘的運動場。(取自維基共享資源)

古希臘的新生嬰兒，出生後先放神殿，不給吃不給喝，三天不死，才能帶回家養。一個強大的民族就此誕生。

古希臘在世界挺立了2500年，體育文化為世界之先。在神話、哲學、詩歌、建築、代數，幾何、生物學，文學、戲劇等諸多方面也有很深的造詣，是西方文化之源。公元前9至8世紀，城邦制的奴隸社會逐漸形成，古希臘曾建立200多個城邦，城邦之間戰爭不斷，各城邦都積極訓練士兵，戰爭促進了希臘體育運動的開展。四年舉辦一次的競技會，後來成為和平與友誼的運動會─奧林匹克運動會。

我2018年乘遊輪去土耳其、埃及和希臘，希臘安排在最後三天。看完金字塔之後，我從開羅直飛雅典，開始希臘之旅。遠看山頂帕特農神殿的殘柱，還以為在夢中。在雅典轉乘另一艘快艇 環遊地中海，去看一個個島，希臘有很多島，大多有千年遺址。我站在船舷，看快艇飛馳在地中海的浪尖，既恐懼又刺激。那天看了幾個島，從Santalily到奧林匹亞Olympia。

古奧林匹克競技會遺址在伯羅奔尼撒半島西北部的奧林匹斯山，雅典以西約190公里，奧林匹斯山在青銅時代中期已有人居住，也是邁錫尼文明的遺址。奧林匹克競技會遺址東西長約520米，南北寬約400米。從公元前8世紀至4世紀，因辦競技會而出名。

奧運點火儀式。(圖╱作者提供)

體育+宗教混合體

古奧林匹克競技會是一個體育運動和宗教儀式的混合體，運動會於公元前776年首次舉行，奧林匹亞是希臘人供奉諸神之父宙斯的最重要聖地，在競技會舉行期間，還要進行學術討論，詩歌朗誦和美術展覽。

我們走上一條泥沙鋪設的路，這兒是克洛諾斯山麓，樹木成蔭，長滿桂樹和橄欖樹。路旁的圍牆上面是高地，有奧林匹克考古學博物館，藏有很多出土文物，包括大量古代競技會的比賽器材和古希臘武器甲冑等。阿爾提斯是競技中心，西面是眾神之神的宙斯神殿，建於公元前472-456年，現在剩下石灰石雕作的多立克式柱群。

宙斯巨像由古典雕刻大師菲迪亞斯(Pheidias)在公元前5世紀後半頁所作，有13米高，用黃金、象牙鑲嵌，是古希臘極盛時期雕塑的代表作，被稱為世界七大奇跡之一，是世界上現存最古老的運動場。長200米、寬175米，還有一部分石造的看台遺址；跑道只有192米，是神話中的巨人一步的長度。宙斯神殿毀於公元522年的大地震 ，現只剩一堆殘石和碎片。

古希臘競技會的項目有戰車賽、馬賽、跑步、鐵餅、角力、摔跤、跳躍、格鬥，射箭等。參加比賽的運動員必須是希臘男性、婚生、沒有犯罪紀錄，優勝者授予桂冠。第15次競技會，一名年輕運動員奧耳西波斯在賽跑比賽中纏腰布脫落，但他仍繼續奔跑，最後贏得第一名；這是人類第一次裸跑，大家都為他鼓掌歡呼。自此，競技會要求運動員裸體參賽，裸體更能顯示男性肌肉的健美和魅力。但是，一些項目如賽馬、武裝賽跑就必須穿上服飾。現在的奧運會已取消裸跑。

奧運會拱門入場通道。(圖╱作者提供)

赫拉神殿點火台

在宙斯神殿附近，有宙斯之妻赫拉神廟，是世界上現存最古老的建築。長200米、寬175米。建於公元前7世紀。裡面供奉著女神赫拉像。在神廟的祭壇旁，西側是一個從山丘中間破開的一條路，兩個小丘橫跨一個拱門，拱門下一條通道，是運動員和裁判員的入口。它與附近的演武場、宿舍、賓館、會議大廰、聖火壇和其他用房共同構成了競技會的龐大建築群。

赫拉神殿剩下幾條殘柱，有一個小廣場，中間一條平頂柱，導遊說這就是奧林匹克運動會的點火台，我們站在這條簡單柱前震驚不已。一隊穿白裙束腰的美女款款走來，在柱前排成一列，開始表演點火儀式。這種古希臘的宗教儀式，每四年舉辦一次。起源於古希臘人從天上盜取火種的神話，也是說從太陽神阿波羅那兒採集聖火。運動會舉行前，在祭壇上點燃聖火，運動員舉著火炬，從這裡起跑，火炬一直傳遞，跑遍希臘各個城邦，宣告競技會召開的消息，各個城邦必須暫停打仗，準備參加競技比賽。

奧運會點火台遺跡。(圖╱作者提供)

奧林匹亞競技會從公元前776年開始一直到公元394年，歷時1170年後完結，希臘被羅馬帝國統治後，羅馬皇帝迪奧多西2世信奉基督教，認為奧林匹亞運動會是異教徒的祭神活動，於是下令禁止。

古代奧林匹克運動會停辦了1500年，漫長的歳月中，地震和水淹使奧林匹亞競技會場地被長期湮沒，神殿、運動場和相連的建築，被埋藏於5米厚的泥土下面，海邉的賽馬場也沉到淤泥中。

1766年，英國人首次發現了宙斯神廟的遺址，18世紀開始探測，後來用雷逹技術和地磁技術發現古奧林匹亞遺址。1875年起由德國考古隊開始發掘。

努力54年 促成現代奧運會

19世紀末，法國人皮埃爾‧德‧顧拜旦爵士(Pierre De Coubertin)，因古遺跡成功發掘，提出了舉辦現代奧林匹克運動會的倡議。1883年他20歲，開始為復興和重辦奧運會四處奔走，嘔心瀝血，克服種種困難，經過54年的努力，於1894年成立世界奧林匹克組委會，終於在1896年於雅典舉行了第一屆現代奧運會。

奧林匹亞是希臘南部平原的一個城市，位於伯羅奔尼撒的西北。它是祭拜宙斯的宗教中心，又是古代奧林匹克運動會的遺址。圖為藝術家筆下的古奧林匹亞。(取自維基共享資源)

1913年透過顧拜旦設計的現代奧運會的標誌：藍、黑、紅、黃、綠五種顏色的五環，代表世界五大洲和不同人種，他因此被稱為現代奧運會之父。奧林匹亞遺跡於1989年進入世界遺産名錄，顧拜旦的遺體埋在奧運組委會所在地瑞士洛桑，而心臟埋在奧林匹亞。

現在的每一屆奧運會，在世界各國輪流舉行，但火炬都在奧林匹亞同一個聖台點燃，不同的是，點火用太陽鏡聚焦引火。

1924年舉辦了首屆冬奧運，1960年舉辦了首屆殘奧運，2010舉辦了首屆青年奧運；2004年第28屆現代奧運會，有男女田徑和鉛球比賽，首次讓女性參加。

這個有3000多年歷史的古奧林匹克競技場，弘揚人類平等，和平，團結的精神文明。