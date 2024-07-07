巴黎奧運競技篇／無懼神學士 阿富汗女孩舞進奧運

巴黎奧運難民代表團中，阿富汗女孩塔拉什是唯一參加新項目霹靂舞的選手。(路透)

今年巴黎奧運 難民代表團中，來自阿富汗 的21歲女孩塔拉什(Manizha Talash)，是唯一參加新項目霹靂舞的選手；由於極端組織神學士 (Taliban，另譯塔利班)掌權阿富汗多數地區，在禁止阿富汗人民跳舞下，塔拉什逃到西班牙，只為了追尋參加奧運的夢想。

比起多數人小時候就知道霹靂舞，塔拉什直到17歲那年才透過網路上影片認識這個奧運最新項目，她不敢相信自己看到的畫面，怎麼有人可以在地上頭轉，她也主動聯絡影片中的主角，一同加入跳舞行列，成為當時55名學員中唯一女性。

塔拉什指出，她喜歡挑戰困難的事物，嘗試霹靂舞正符合她的個性，同時在跳舞過程中，她也可以逃離那些她必須面對的問題。

當2021年神學士掌權時，音樂以及跳舞都不被允許，特別是伊斯蘭國家對於女性的不平等待遇，在這之前塔拉什就已經收過死亡威脅，甚至她所在的訓練場地還出現過三起爆炸事件，場地被迫關闢，她只能閉關訓練

就在在神學士完全掌權後三天，塔拉什下定決心，要逃離自己最愛的國家，她先是非法入境到巴基斯坦，居住滿一年後，再飛到西班牙。

「我來西班牙不是為了生活，我是想要做點什麼讓我能圓夢進入奧運。」塔拉什說，正好先前她看影片所認識的朋友賈瓦德(Jawad)搶先一步到西班牙，讓她有人照應。

塔拉什另名朋友特別把她的故事翻譯成英文寄給跟奧運相關人士，當中包含難民代表團的經理，成功得到回應，且人們願意相信她的遭遇，因此加入難民代表團。