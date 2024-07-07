巴黎奧運競技篇／霹靂舞首秀 帶你看門道

紐約布魯克林的洛根·艾德拉(左)，也被稱為B-Girl Logistx，正在比賽霹靂舞。(美聯社)

今年7月的巴黎夏季奧運首次以霹靂舞(breakdancing)為競技項目，將把動態十足的舞步向全球推出；舞者成對表演激烈的鬥舞；DJ播出旋律，運動員們開始扭身、旋轉，似乎不受重力影響，敬重的瞧著彼此，輪流展現舞技；他們將轉化動作，透過舞蹈來訴說，謳歌體育表現及創意。

「The Conversation」網站報導，霹靂舞運動員可能對自己舞步背後的物理學不會有意識地思索，但這些複雜迷人的舞蹈的確展垷多種不同的科學原則。

1970年代末期源自紐約市 布朗克斯區的霹靂舞這種都市舞蹈糅合了嘻哈文化、特技動作及表現式步法。

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自誕生以來，霹靂舞已演化成競技藝術形式，饒舌敘述著動作，DJ混合歌曲而創造動態氛圍。巴黎奧運 打算特寫兩項賽事，男性項目稱為「B-boys」，女性為「B-girls」。運動員以創意、個人風格、技巧、變化、表演力及音樂性來得分。在這項運動想成功，要結合三種基本範疇的舞步：搖滾步(top rock)、地板舞步(down rock)及定點(freeze)。

舞者還站立時表演搖滾步，焦點在炫目的步法及手部動作，這些動作讓人回想到嘻哈舞蹈。搖滾步仰仗運動員的鞋子與地板出現大量摩擦。摩擦力讓運動員踩非常快的舞步，還有急停。舞者必須直覺地了解慣性，不然他們的身子會持續往正在移動的方向拋去，直到碰到外力。為了急停，運動員必須使用到肌肉，用鞋子抓地停下來，才不會持續往前。

舞者在地板時表演地板舞步，頭、背、肘或胸靠著地板，而雙腿在空中，全身繞圓圈。B-boys及B-girls都要大力仰仗內化的物理知識，來完成這些舞步。

以背旋的物理學為例。運動員以背部為支撐點，雙腿抬在空中，用背部特定區域來繞旋。坐地板時，運動員的左腳保持接觸地板，再把右腿展寬，積攢直線動能，以寬廣的弧形右腿掃向左腳，接下來左腿放開，不再觸地，再用背部轉動。

鑑於運動員只有背部觸地，他們腿部的直線動能轉化為角度動能，讓運動員循著軸心轉動，而軸心乃是由背部接觸地面點往上延伸。當他們把腿與手往旋轉軸心內縮，這個舞步變得神奇。此中的物理原則稱為有角度動能之保存。

運動員把身體質量收得愈靠近自轉軸心，旋轉就加速。他們再度把腿及臂展開，會讓競技者的自轉速度下降。一等到速度慢下來，就能過渡到另個舞步。

定點姿勢在運動員以強勁姿態急停時發生，經常隨著音樂而以頭下腳上來擺。為了有效地定點下來，運動員必須對身體質量的中心點有完全的控制力，讓質量中心點就定在身體接觸地板的那個點。

運動員的質量中心點盡可能貼近地面時，運動員最是穩定。大家可望見到很多參賽者靜止時手臂彎曲，努力想降低他們的質量中心。降低的質量中心，可以減少他們與地板的距離，把自己身體滾向一傾的機率最小化，或因扭力而倒向另一側。

很多運動項目要求特定的制服。霹靂舞倒不必，運動員可以隨心所欲穿著，但要找到合適的衣服，才能讓勝率放到最大。

運動員的上衣要能讓自己旋轉時，身體與地板之間摩擦減到最小。上衣背後有字母 或圖案會增加摩擦，妨礙運動員表演某些地板舞步的能力。運動員若打算傾側於肘部，可能選穿長袖，不然光著皮膚接觸地板會更添摩擦力。

運動員還要想好最合適他們舞蹈風格的帽子，確保帽子提供墊子般的功用，減少頭與地板的摩擦。背、肘、頭是地板舞步的軸心，運動員當然想戴護具，減少這三個地方的磨擦。他們也得確保鞋子有抓力，做搖滾步時把摩擦力放到最大。