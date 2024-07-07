巴黎奧運競技篇／霹靂舞首秀 帶你看門道
今年7月的巴黎夏季奧運首次以霹靂舞(breakdancing)為競技項目，將把動態十足的舞步向全球推出；舞者成對表演激烈的鬥舞；DJ播出旋律，運動員們開始扭身、旋轉，似乎不受重力影響，敬重的瞧著彼此，輪流展現舞技；他們將轉化動作，透過舞蹈來訴說，謳歌體育表現及創意。
「The Conversation」網站報導，霹靂舞運動員可能對自己舞步背後的物理學不會有意識地思索，但這些複雜迷人的舞蹈的確展垷多種不同的科學原則。
1970年代末期源自紐約市布朗克斯區的霹靂舞這種都市舞蹈糅合了嘻哈文化、特技動作及表現式步法。
來源：YouTube
自誕生以來，霹靂舞已演化成競技藝術形式，饒舌敘述著動作，DJ混合歌曲而創造動態氛圍。巴黎奧運打算特寫兩項賽事，男性項目稱為「B-boys」，女性為「B-girls」。運動員以創意、個人風格、技巧、變化、表演力及音樂性來得分。在這項運動想成功，要結合三種基本範疇的舞步：搖滾步(top rock)、地板舞步(down rock)及定點(freeze)。
舞者還站立時表演搖滾步，焦點在炫目的步法及手部動作，這些動作讓人回想到嘻哈舞蹈。搖滾步仰仗運動員的鞋子與地板出現大量摩擦。摩擦力讓運動員踩非常快的舞步，還有急停。舞者必須直覺地了解慣性，不然他們的身子會持續往正在移動的方向拋去，直到碰到外力。為了急停，運動員必須使用到肌肉，用鞋子抓地停下來，才不會持續往前。
舞者在地板時表演地板舞步，頭、背、肘或胸靠著地板，而雙腿在空中，全身繞圓圈。B-boys及B-girls都要大力仰仗內化的物理知識，來完成這些舞步。
以背旋的物理學為例。運動員以背部為支撐點，雙腿抬在空中，用背部特定區域來繞旋。坐地板時，運動員的左腳保持接觸地板，再把右腿展寬，積攢直線動能，以寬廣的弧形右腿掃向左腳，接下來左腿放開，不再觸地，再用背部轉動。
鑑於運動員只有背部觸地，他們腿部的直線動能轉化為角度動能，讓運動員循著軸心轉動，而軸心乃是由背部接觸地面點往上延伸。當他們把腿與手往旋轉軸心內縮，這個舞步變得神奇。此中的物理原則稱為有角度動能之保存。
運動員把身體質量收得愈靠近自轉軸心，旋轉就加速。他們再度把腿及臂展開，會讓競技者的自轉速度下降。一等到速度慢下來，就能過渡到另個舞步。
定點姿勢在運動員以強勁姿態急停時發生，經常隨著音樂而以頭下腳上來擺。為了有效地定點下來，運動員必須對身體質量的中心點有完全的控制力，讓質量中心點就定在身體接觸地板的那個點。
運動員的質量中心點盡可能貼近地面時，運動員最是穩定。大家可望見到很多參賽者靜止時手臂彎曲，努力想降低他們的質量中心。降低的質量中心，可以減少他們與地板的距離，把自己身體滾向一傾的機率最小化，或因扭力而倒向另一側。
很多運動項目要求特定的制服。霹靂舞倒不必，運動員可以隨心所欲穿著，但要找到合適的衣服，才能讓勝率放到最大。
運動員的上衣要能讓自己旋轉時，身體與地板之間摩擦減到最小。上衣背後有字母或圖案會增加摩擦，妨礙運動員表演某些地板舞步的能力。運動員若打算傾側於肘部，可能選穿長袖，不然光著皮膚接觸地板會更添摩擦力。
運動員還要想好最合適他們舞蹈風格的帽子，確保帽子提供墊子般的功用，減少頭與地板的摩擦。背、肘、頭是地板舞步的軸心，運動員當然想戴護具，減少這三個地方的磨擦。他們也得確保鞋子有抓力，做搖滾步時把摩擦力放到最大。
在霹靂舞界，力量與藝術要與物理攜手合作，才能造出舞步，而在2024年夏奧吸引觀眾。
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