巴黎奧運場館篇／泰勒絲舞台 變身游泳池

泰勒絲5月在拉德芳斯體育館舉辦時代巡迴演唱會。(美聯社)

美國流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)的時代巡迴(The Eras Tour)演唱會，在5月9日至12日於法國巴黎拉德芳斯體育館(Paris La Défense Arena)登場，吸引了4萬5000名泰勒斯粉絲Swifties的湧入。

隨著泰勒斯的演唱會畫下句點，巴黎拉德芳斯體育館的鑰匙也已在5月15日移交給2024年巴黎奧運 會主辦單位，讓他們可以在接下來五個月內，為即將在7月登場的巴黎奧運，給這座法國唯一一座完全由私人資助的體育場館展開變身。除了要裝上奧運五環標誌外，還預計將在6月20日完成兩座長50公尺的游泳池，迎接奧運水球及游泳等運動賽事。

巴黎拉德芳斯體育館副總裁洛倫澤蒂(Bathilde Lorenzetti)表示：「即使是與泰勒斯的配置不同，體育館也不會讓人感到差別；因為觀眾是來自世界各地，氣氛在接近決賽時，無疑會很激烈，有時甚至可能會激烈過頭。但跟在我們館場舉行的任何一場活動一樣，我們希望觀眾能在我們的館場內，能獲得難忘的經驗。」

於2017年開幕的巴黎拉德芳斯體育館，位於歐洲最大的金融區，占地2萬8632平方公尺，距離巴黎市中心僅30分鐘路程，並能為各種不同的活動做出改變。自開幕以來，除了泰勒斯外，50 Cent、黑眼豆豆、P!nk、滾石樂團和艾爾頓強等，也都曾在此舉行過演唱會，且體育館同時還是Racing 92橄欖球聯盟俱樂部的所在地，更是Supercross摩托車賽事的舉辦地點。

巴黎拉德芳斯體育場是游泳比賽場地，奧運志工於3月間在此開會。(美聯社)

拉德芳斯體育館不但有一個可伸展到13公里長的看台，同時還擁有世界最大的螢幕，其面積達2600平方公尺；加上最先進的照明、音響系統和音響效果相結合，讓體育館能夠為每場表演或體育賽事，客製專屬的環境。

洛倫澤蒂告訴「新聞周刊」(Newsweek)：「館場現代化、高適應力、出色的音響效果和視野，並與交通網完美連接，讓民眾可在賽事期間輕鬆到達。」

除了其強大的變身能力，拉德芳斯體育館還非常環保，目標要在2025年將能源消耗減少40%，並要實現80%的回收率。

體育館的固定式屋頂可完全控制天氣條件，其高科技隔熱和隔音材料，可讓場內溫度保持在攝氏16度到25度左右，並利用釋放冷凍水蒸氣的系統來保持觀眾涼爽；而承重達250噸的巨大屋頂上則安裝了34塊太陽能板，同時還能為隔壁的啤酒廠供電；另外，體育館還回收雨水來保持草地的光滑，好減少橄欖球運動員的傷害。

而在廢棄物管理上，巴黎拉德芳斯體育館自2022年5月擁有自己所屬的現場廢棄物分類中心，確保更多垃圾被正確的分類與回收，並阻止Racing 92和其對手使用寶特瓶水。

在為奧運打造的兩座游泳池，根據國際奧委會(IOC)的規定，泳池深度須為2.3公尺，並需要三天才能填滿；根據體育館團隊，游泳池的水在奧運結束後，將會被送入拉德芳斯區的供暖系統；而游泳池則將被拆分為長25公尺的泳池，送往當地社區運動中心。