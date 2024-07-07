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巴黎奧運降溫篇／求佳績 美加德義自帶空調

編譯盧炯燊
巴黎奧運為減少碳排放，選手村房間不裝空調，只提供電扇。圖為選手村外觀。(美聯社)
巴黎奧運為減少碳排放，選手村房間不裝空調，只提供電扇。圖為選手村外觀。(美聯社)

巴黎夏季奧運定於7月26日至8月11日舉行，法國首都8月1日的平均氣溫為26℃(79℉)。但巴黎奧委會為了讓本屆成為史上最環保的奧運，決定包括選手村都不裝空調，只提供電扇，在這酷熱天氣下比賽，對各國運動健兒來說的確是個考驗。美國、英國、加拿大、義大利、德國、希臘、丹麥、澳洲等西方國家的奧運代表團表示，會自備空調設備到巴黎。

美國奧林匹克委員會(USOPC)執行長赫希蘭德(Sarah Hirshland)表示，雖然美國隊讚賞主辦方旨在可持續發展的環保努力，但「可以想像，在這段時間內，其一致性及可預測性，對美國運動員來說是何等重要。」

她說，在與美國運動員對話時，運動員直指配備空調設施是非常重要的優先事項，認為這是他們能發揮最佳表現的關鍵之一。

巴黎奧委會也明白天氣酷熱問題，因此在可容納1.5萬人的奧運村內，比賽期間會使用地板冷卻管道降溫系統，增加對流通風等設計，將房間溫度保持在23-26℃(73-79℉)之間，每個房間還會配備電風扇。不過，是否有效遭到美英等國質疑。

巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)說，希望從環境角度來看，巴黎奧運能夠成為一個典範。

可惜的是，為了讓運動員取得好成績，西方發達國家平時口中的環保也置諸不顧了。澳洲奧委會發言人向華郵說明，自備空調是確保運動員有取得佳績的環境，但更多國家認為空調與成績無關。

巴黎奧運 澳洲 義大利

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