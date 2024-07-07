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巴黎奧運降溫篇／高技術小物 手都可降溫

編譯潘勛
CoolMitt放在皮膚無毛髮、有專門血管組織的部位，讓取走體溫更容易。一旦放在手套裡，掌心就貼在特殊墊子上，設定為攝氏10到12度。(取自thefeed官網)
CoolMitt放在皮膚無毛髮、有專門血管組織的部位，讓取走體溫更容易。一旦放在手套裡，掌心就貼在特殊墊子上，設定為攝氏10到12度。(取自thefeed官網)

夏季奧運會7月下旬將在巴黎展開，專家表示，今年夏季可能特別熱，如此高溫讓體能競技添增額外難度，史丹福大學專家海勒(Craig Heller)與人合作發明一種有如手套的穿戴裝置，有助於降低血液溫度而減熱，讓運動員在賽事或練習期間，能預防體溫過高，盼望有助於選手正常表現。

美國之音(VOA)報導，去年夏天歐洲溫度之高創下紀錄，法國國家氣象局表示，估計今年要比平常來得熱。

目前的氣候讓體能競技像受罪，高溫更添難度。奧運選手訓練、康復及比賽時，必須更加留心他們的體溫。今夏奧運，運動員比賽時的場館不會加裝空調。

海勒是史丹福大學體溫調節專家，他表示巴黎奧運天氣會很熱、很慘，一如上次的東京奧運，大環境溫度上升，對運動員表現影響很大。

位在加州灣區的史丹福大學也以奧運運動員而出名；1921年以來每屆奧運該校至少都有一位選手奪牌。例如東京奧運史丹福出身的運動員奪牌26、2016年里約奧運奪牌27。

如此讓海勒等校方學者有機會研究體溫調節。另外，史丹福大學接近矽谷，有助於科技界進軍比賽場。海勒與人合作研發叫「CoolMitt」、手套般的穿戴裝置，可以由血液吸取熱度，讓血流涼下來，再流回心臟以及運動員肌肉。

CoolMitt設定在比賽暫停、局間及每組運動後使用，也可用在訓練或比賽之間的短暫間隔時間。

海勒表示，如果由身體核心區取走熱度，可預防熱能在活躍肌內部累積，就可以繼續工作，故此，CoolMitt的功能就是防止過熱，不讓體溫上升到危險的程度。所以可以讓使用者工作量增大，就取得更好的調節效應。

研究指出，CoolMitt放在皮膚無毛髮、有專門血管組織的部位，讓取走體溫更容易。一旦放在手套裡，掌心就貼在特殊墊子上，設定為攝氏10到12度。

史丹福大學學者法德利克(Tyler Friedrich)與校內一些參加過東京奧運的選手共事，他們還可能要參加巴黎奧運。他表示，眾所周知運動員過熱，就無法以想要或應該有水準來表現，所以調節熱度及核心體溫，有時候對運動員表現極為重要。

法德利克表示，運動員泡冰桶及濕毛巾不必然有效；最近一篇研究指出，還要做更多研究才能證明泡冷水這種做法的效能。但法德利克指出，CoolMitt已然造就差別，「運動員們注意到，自己在賽後覺得，自己的體力、雙腿跳躍力跟比賽開始的時候一模一樣。」

史丹福大學專家海勒與人合作發明一種有如手套的穿戴裝置，有助於降低血液溫度而減熱，...
史丹福大學專家海勒與人合作發明一種有如手套的穿戴裝置，有助於降低血液溫度而減熱，讓運動員在賽事或練習期間，能預防體溫過高，有助於正常表現。(路透)

東京奧運 史丹福大學 巴黎奧運

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