美國現象／窗外即內野 廢棄棒球場變身熱門公寓

印第安納州的布希球場被改建成公寓後的前門。(取自谷歌地圖)

印第安納州 一座93年歷史的廢棄棒球場近年翻修改建，球場看台建築變身成為138戶公寓住宅，住戶窗外就是球場綠地，在社群媒體上成為熱門話題。

來源：CNBC Make It

財經新聞網站CNBC和MoneyWise近日報導這一熱門話題。這棟公寓利用原本球場看台的半環狀結構，改建為住宅，刻意保留計分板、售票口、記者包廂等特色，被譽為最獨特的建築改造計畫。

這座在印第安納州的布希球場(Bush Stadium)建於1931年，長達65年是印地安人隊小聯盟主場，但1996年之後荒廢，一度淪為報廢汽車的停放場，雜草快要比人還高。

印第安納州的布希球場改建前的大門。(取自維基共享資源)

93年歷史地標 躲過拆除

致力保存歷史地標的非營利組織Indiana Landmarks主席華森(John Watson)2011年眼看這座球場面臨全面拆除的命運，提出改建方案。他與合夥人柯克斯(Michael Cox)成立開發公司，以象徵性的1美元價格，獲得這座廢棄球場的所有權。

工程耗資1380萬美元，公寓名稱就叫「球場公寓」(Stadium Lofts)。在CNBC的報導中，華森坦言，剛開始這項計畫的時候，最大的擔心是「誰會來租房子？」因為附近沒有太多住宅和經濟活動。

廢棄的布希球場翻修改建，成為138戶公寓住宅。(取自CNBC影片畫面)

印第安納州的布希球場被改建成公寓。(取自CNBC影片畫面)

窗外即內野 房間全租光

不過華森和柯克斯保留棒球場特色的點子，成功活化了這座歷史建築，改建完工不久後，房間就全部都租出去。華森在報導中表示：「我們設計的概念就是，當你走進這棟建築的時候，你會感覺自己走進一座歷史悠久的棒球場，而不是一棟公寓。」

保留計分板、售票口

這個建案將原有的觀眾席改建為住宅空間，面向著內外野的草皮，內野的紅土區域用水泥覆蓋。另有一些向舊球場致敬的巧思，例如保留了計分板、記者室包廂和售票口的形式，大樓內隨處可見老球場的歷史照片。

這棟建築不只在網路上受到討論，對當地居民也頗具意義。華森說：「幾乎每個人一生當中某些時刻都來這裡看過比賽，因此有很深的感情。」

印第安納州的布希球場被改建成公寓後，增添了綠意。(取自維基共享資源)

小檔案／布希球場 改過2次名

布希球場是由印地安人隊老闆諾姆·佩里 (Norm Perry) 於1931年委託建造，他當時將命名為佩里球場，以紀念他的兄弟吉姆，吉姆於1929年從印第安納波利斯東側的捨恩球場獨自飛行時，失事死亡。

這座耗資35萬美元的球場由俄亥俄州 克利夫蘭的奧斯本工程公司設計，該公司還建造了洋基體育場，並在美國各地建造或翻新了近25個鋼鐵和混凝土體育場。1942年，因第二次世界大戰的爆發，球場一度更名勝 利球場。

球場所有權人佩里後來把球場部賣給弗蘭克·E·麥金尼(Frank E. McKinney)和前球員多尼·布希(Donie Bush)，更名為布希球場。