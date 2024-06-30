移民專頁／誤提I-145撤銷申請 律師應加急取消
讀者問：
我目前在準備I-485的材料，在現在的公司H-1B之前出過一個比較複雜的情況，想請教要怎麼做材料？公司2023年4月左右做了一次人員調整，我並沒有受到影響，但是當時人事處擺烏龍，把我的名字放在裁員名單上發給了公司律師，讓撤銷H-1B。撤銷申請當時就交上去了，後來9月我聯絡了公司律師，她意識到之前出了問題，就趕緊再發了一個H-1B申請，做了加急處理premium processing，很快就批准了。律師說，同時也在做申請去撤銷之前的撤銷申請，所以我現在手上有同一個公司兩份H-1B批准單。中間身分依照律師說H-1B撤銷申請沒有生效，所以是沒問題的。這個需要找律師要什麼材料證明嗎？I-485資料是只交這兩份H-1B的核准單。那份撤銷H-1B和後來撤銷那個撤銷H-1B的申請要做材料嗎？
答：
在你讓貴公司的律師意識到錯誤後，她似乎試圖盡快糾正你的情況。難能可貴的是，她同時也試圖取消先前向移民局發出的取消通知。在I-485申請中，讓律師解釋整個事件順序可能會有所幫助，以便美國移民局在對你的I-485申請做出裁決之前，完全了解你的情況。如果可能的話，律師還可以利用這個機會解釋，即使美國移民局確實在2023年4月撤銷了第一份H-1B申請，以及你仍然有資格獲得I-485調整。
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