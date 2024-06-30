移民專頁／領事館會保留歷史紀錄 拒簽歷史可能會顯現

讀者問：

我2018年身分過期，不得已掛靠，後來一直到OPT過期，都沒有簽證 。移居加拿大 之後，L簽證有被問到，沒想到也沒準備好，導致2021年簽證被拒。如今，又過了一年多，GK5已通過，想再試試L簽證回去。但是因為L簽證效期五年，所以使用的L簽證I-797還是相同的。

請問，聽說在美國這種歷史紀錄五年後簽證面試官就不會再翻出來，請問是真的嗎？上次2021年簽證被拒，現在填寫新的DS-160上問被拒資料，需要直接填寫被拒原因嗎？具體說明是212 A6C？還是可以說沒之前沒有準備充分？

答：

領事官員確實會保留歷史紀錄，而你先前的拒絕很可能會出現在資料庫中。你曾經說過，過去被拒絕的原因是212 A6C。該理由是，在試圖進入美國時存在欺詐或虛假陳述，不得入境。 DS-160非移民 申請表上有兩個與你的情況相關的問題，第一個問題是「你是否曾經被拒絕美國簽證、被拒絕進入美國或在入境時被撤回你的入境申請？如果回答為是，請解釋一下。

對於第一個問題，你必須做出肯定的回答，回答問題並解釋你認為對你有利的情況。如果你認為你的解釋完全足以說明你沒有詐騙或不實陳述，你可以決定對第二個問題回答「否」。領事官員在閱讀DS-160申請後，應該能充分了解先前拒絕的情況。