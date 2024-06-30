旅遊／希臘海陸遊 看古今交錯

雅典古城市中心廣場。（圖／思佳提供）

去年金秋，疫情已減緩，我們靜極思動，參加了10天希臘陸海遊。帶著興奮的心情從Newark出發， 飛行7個多小時抵達雅典，已是萬家燈火時刻。

次晨一大早就出發去參觀新建的考古博物館（Acropolis Museum）；途中經過哈德良拱門（Hadrian Arch），這是雅典重要的地標。路過1896年第一屆現代奧林匹克運動會場地，用大理石建造的雅典運動場，非常壯觀，至今保持完好。

雅典考古博物館著名的少女像柱雕刻。（圖／思佳提供） 奧林匹亞運動會火炬壇。（圖／思佳提供）

新建的考古博物館位於Acropolis山下，導遊說新博物館是從山上舊博物館遷移下來，工程浩大。此館現代與古典建築相結合，收藏了包括愛琴海文明在古羅馬帝國及拜占庭王國時期發現計4000多件古物。各展示室放著不同時期的大理石雕塑，琳瑯滿目，看到古希臘文化的精華。

新博物館四面有明亮的玻璃走廊，可以透過玻璃觀賞不遠山頂上的帕德嫩神殿和雅典城市的風貌，建築師的設計巧思令人讚賞。 雅典衛城山上的帕德嫩神殿。（圖／思佳提供）

博物館出來，有人要去山上的帕德嫩神殿，我們因為十多年前曾經去過，就決定在市區內自行觀光 。

古城遺跡 記錄過往繁華

我們步行來到著名的Hadrian Library遺跡，只看到廣場上有一些零落的石柱。不遠的Agora古蹟是西元前四世紀赫菲斯托斯神廟的所在地，也是古代哲學家和政治家集會及買賣的市場中心，如今只見殘瓦斷柱，當年的繁華已成過眼雲煙。

然後來到古城區Plaka，商店和餐館林立，人潮洶湧，相當熱鬧。宏偉的國會大廈近在咫尺，這裡是是以前的宮殿，前面有無名英雄紀念碑。正巧趕到廣場上衛兵交接儀式，戴紅帽穿短裙的衛兵動作俐落誇張，看來生動有趣。

轉個彎到了國家皇宮花園，面積很大，裡面花木扶疏，小橋流水，引人入勝。花園旁邊是富麗堂皇的國家會議展覽中心「Zappeion」，與當年奧運會場同時興建，內有小花園，半圓形精緻的走廊相當有氣派。

翌晨出發前往西北部的德爾菲古城；我們繞行了幾座山，才知希臘有百分之八十是山地。車行約4小時到達德爾菲，導遊說這裡是古代人民朝聖勝地，阿波羅太陽神殿建於公元前六世紀，是宣示神喻的遺址，後來基督教興起，神殿被封，德爾菲漸漸淪為廢墟。

半山上的阿波羅神殿只剩下幾根長短不一的石柱，殘柱碎瓦中，依稀可見呈方形的神殿。山上面還有一個半圓形露天大劇場，現在這裡被聯合國列為世界文化的遺產。

德爾菲阿波羅太陽神殿遺跡。（圖／思佳提供）

下山後進入德爾菲考古博物館參觀，有十多個展示室，裡面收藏了古希臘藝術及雕刻品，最有名的是人面獸身像和斯芬克斯石雕像。

次日往西南行駛，約3個多小時到達奧林匹亞，它是古代奧林匹克運動會的發祥地，並在1989年被聯合國文教組織列為世界文化遺產。至今奧運會的聖火都是在這裡點燃，再被送至舉辦地。

導遊帶我們參觀寬廣的戶外運動場遺址，她說這裡是古代希臘人宗教祭祀和體育競技中心之一。當年斯巴達人以榮耀宙斯之名，舉辦了世界上第一場奧林匹克競技，並約定以4年為期，舉辦獻給宙斯的競賽。

廣場分為宙斯神殿、赫拉神殿、奧運聖火壇、古代體育競技場等區。如今看到各區場地上東歪西倒的石柱，只有憑想像那遠古年代競技的盛況。

餐館學做菜 好吃又好玩

回雅典的路上，導遊給了我們一個驚喜。進入一家古意盎然的希臘餐館，坐好後，老闆娘先請每桌派出一位代表，她要教我們做一道希臘菜。我自告奮勇上場，5位女生一字排開，每人分配了一盤食材，一邊看著老闆娘示範，先將菜切碎，然後加料搓成小丸子。不久炸好的丸子上了桌，味道香脆可口。另外餐館提供了希臘式沙拉、牛羊肉串、土豆雜燴、湯及甜點等，大家都吃得很滿意。

希臘餐館學做希臘菜。（圖／思佳提供）

米克諾斯風車地標。（圖／思佳提供）

翌日在雅典南方的Lavrion港上了遊輪，開始4天愛琴海島嶼之遊。到達米克諾斯島已近黃昏，我們在燦爛的晚霞中，跟著人群穿越無數彎曲的窄巷，沿途都是花團錦簇的小白屋，精品小店，來到五光十色臨海的餐館美食街，這裡被稱為希臘的小威尼斯呢！遠望過去半山上是一排風車，那正是此島的地標，我們興沖沖地向山上跑去，搶拍夕陽下風車的美景。

回程時天色已暗，我們在街燈下尋找來時路，走在曲折的窄巷中卻迷失了方向，幸好看到有人出現，跟隨他們走出來，搭車安然回到遊輪。

一覺睡醒，遊輪已靠在土耳其的Kusadasi港口，我們搭上遊覽車，約40分鐘抵達以弗所古蹟，導遊說這裡是使徒保羅宣教旅行時停留之地，聖經中保羅所寫的以弗所書至今被基督徒視為寶典。

我們沿著寬闊的石板大道走，一邊聽導遊解說左右兩側的石柱、壁雕是亞底米神廟，富麗的皇宮，音樂廳或噴水池，看著眼前的斷垣殘瓦，我們只有在殘破石刻中想像過去羅馬帝國宮殿輝煌的景象。

最醒目的是Celsus圖書館，雖然年代久遠，已呈殘牆斷壁，依稀可見雄偉高大的廊柱。那可容萬人的露天大劇院，依然壯觀宏偉，以弗所古城的確不同凡響。

以弗所古城宏偉的Celsus圖書館。（圖／思佳提供）

拔摩島石窟 誕生啟示錄

離開Kusadasi，繼續駛向拔摩島，這是以使徒約翰居住過的石窟而著名。遊輪靠岸後，因為天色漸暗，我們決定雇車上山，趕著天黑前去探訪山上當年約翰被囚禁的石窟和修道院。

拔摩島使徒約翰的修道院。（圖／思佳提供）

聖經最後一卷書「啟示錄」便是約翰被流放到拔摩島時所寫對世界末日的預言，內容是約翰經由上帝的啟示預見末世時的異象，屆時將有接二連三的大災難，世界將會趨向毀滅，並闡述耶穌的再來和最後的審判，提醒世人要提高警惕。

車子停在一幢石屋前，我們走進下面小小的石窟，在昏暗中想像老約翰在囚禁中如何寫下發人深省的曠世巨著。拔摩島現在已被聯合國列為寶貴的世界文化遺產。

羅德島是希臘最東邊的大島，下船步行不多遠，就見到雄偉的城牆。導遊說這裡以中古世紀的城堡和王宮為有名，遠在聖約翰騎士十字軍東征期間，騎士團從拜占庭帝國手中奪取了羅德島，之後強大的基督教在此大事建築，留下了獨特的風貌，現在被聯合國認證為世界文化遺產。

羅德島中古世紀壯觀的城堡。（圖／思佳提供）

我們走進城堡，兩邊是宏偉堅石的建築，壯觀的14世紀的大師宮殿，考古博物館，哥德式的城堡，踏在寬闊的鵝卵石路上，彷彿置身在中古時代。走出城堡，我們沿著愛琴海岸漫步，盡頭是港口要塞，聖弗朗西斯科古羅馬天主教堂，高聳的古老的鐘樓，港灣兩端的燈塔雖歷經滄桑但依然如故。

抵達聖托里尼，遊輪停在外海，我們先坐接駁船前往舊港，再乘纜車上到山頂的Fira城；這裡有巴士可通往最北端著名的觀光小鎮─奧伊亞Oia。

巴士沿著海岸行，沿途多見焦岩，原來這是早年火山爆發後的遺跡。到達終點站Oia，我們隨著人群穿梭在窄巷中，經過一座藍色金頂的白色教堂，許多精品店，一直走到底，在海岸邊觀賞懸崖上層層疊疊的小白屋，襯托在蔚藍的愛琴海中，美不勝收。

飽覽Oia風光後，再乘巴士回到Fira，走過彎曲窄巷、藍頂教堂，到了盡頭，海岸邊又見藍白相間層疊小白屋林立，藍天碧海，美景如畫，令人陶醉，不捨離去。

當我們返回時，沒想到小巷錯綜複雜超乎想像，幾乎迷失了方向，幸而看到藍頂教堂的指標，找到下山的纜車站，才平安回到遊輪，真是有驚無險！

看盡希臘風光，想到這古國從古至今，多少傳奇神話，而被毀於火山爆發的聖托里尼島，後來在廢墟中重建，現在成為觀光勝地，化腐朽為神奇，令人嘆為觀止！

美景如畫的聖托里尼島。（圖／思佳提供）

小啟

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