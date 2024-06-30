詐騙ing／「我嫖娼被捉了」 媽媽險上當

手機響起時，長者易忘記子女平時的提醒，與詐騙者對話。(圖／123RF)

母親每日過著暮年簡約又重複的日子，每天一壺茶一部電視劇過日子，微信 的親友圈也只看不語。

某日，母親正看著抗日神劇，心情跟著跌宕起伏的劇情起起伏伏，這時手機突然響起，她忘了我們平時的提醒，沒看ID就拿起接聽，「阿媽」對方叫她。

「你是……？」母親聽到一個陌生男人的聲音但卻叫自己為媽。

「我係阿X，我嫖娼被警察捉了，你快點打錢過來給我，保我出去。」

「為什麼你的聲音變了？」母親一面狐疑地問。

「我最近喉嚨發炎，所以聲音變了。」冒充兒子的騙子繼續騙。

母親雖然年邁但頭腦還是很清醒，明明早上才跟兒子見過面，人好好的，立馬警覺對方有詐，再查看來電沒有顯示ID，就懟回去：「我不認識你。」直接斷線。

隨後，母親打電話給兒子，確認剛才又是一起詐騙電話，覺得又氣又好笑，就把它當笑談。

詐騙電話每日發生，有時是「我是XX快遞，你有個郵件因X事被扣，請按X鍵聯繫客服中心。」如果真的接聽電話按照指引去做，難保不受精神控制，將贖金如數轉給騙子。這種事情聽起來近似天方夜譚，但還是不斷發生。有個大陸的鄰居就是這樣被騙走終生的積蓄，後來抑鬱不治去世，令人唏噓。

還有一個實例是騙子借錢。多年前，國內的舅媽接到一個電話，她「喂～」了一聲，對方笑嘻嘻地說：「你猜我是誰？」舅媽以為是一個關係不錯的人，就說：「你是X X啊？」對方說：「是啊。」然後就寒暄兩句，直接進入主題，說最近買房子，首付缺點錢…菩薩心腸的舅媽表示可以幫忙，於是騙子打蛇隨棍上，要舅媽到銀行提款，然後在某處見面。舅媽提了錢，騙子要舅媽到某處交給某人，騙子本人不出現。這時候，舅媽才警覺對方是騙子，馬上轉身走人才免一劫。

現在，騙子的老套路不靈光了，大家的警惕性亦愈來愈高，但還是難逃層出不窮的新招數，防不勝防。前段時間，在國內的家人在網上購買鮮花，訂了兩束，結果只送來一束，於是打電話去客服中心詢問，對方回覆說：「由於電腦出故障，所以無法退錢，需要你在電腦下載一個應用將錢轉給你。」

家人不虞有詐，就跟著客服的指引，一步一步操作，到最後一步要連接銀行帳戶，家人才警覺這樣做豈不是讓對方直接進入自己的銀行帳戶？立即停止操作，卸掉詐騙App。騙子在那頭氣急敗壞，大聲叫嚷，比等著退款的家人還心急。躲過一劫的家人現在想起都後怕。

在美國生活的我們亦經常接到詐騙電話，而且聲明是從大使館 打來的，說是有郵件涉及某案，或護照問題等等要求聯繫客服中心。不知又有多少人上當受騙。

去年，一個美國的朋友也被騙了。她不是被電話詐騙，而是輕信炒加密貨幣而上當，損失幾萬美元。炒股當初，她在所謂的交易網站小試牛刀，帳面上賺了一點錢，回報率不錯，大喜過望，然後就加碼，而且在朋友中集資來炒，結果愈陷愈深，所賺的錢和投資 下去的錢根本無法提現。最後她才不得不承認自己真的上當受騙了，血本無歸。

現在科技突飛猛進，AI智能仿真聲音、仿真圖片、視頻達到幾乎亂真的程度，騙子亦會與時俱進，善良的人們需要更加小心，莫被騙子用高科技綁架。