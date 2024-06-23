移民專頁／結婚綠卡若遭拒 公民妻可上訴

如果移民官相信你們婚姻是真實的，你是合法入境，沒有任何違反移民法或其他法律導致禁止入境的禁令，，綠卡申請應該會被批准的 。(圖／123RF)

讀者問：

我是華人 男生，和一個白人女生結婚，她幫我申請綠卡 ，我們一起去面試。白人面試官一開始問了很多標準的問題，像是什麼時候認識的，有沒有joint account，房子loan是joint的、還是個人的，等等。

然後，他就開始刁難我了，一個勁問我什麼時候、怎麼學的英語，我誤以為他是想問我如何學到這麼 fluent的，於是我就說在美國大學讀本科學的。然後，他就開始問，你不會英語當時為什麼可以來美國留學，然後就開始問我妻子大學時為什麼會認識我，知道我英語不好，啥時約會，約會時為什麼不找美國人而找我。他還有問妻子，有沒有去過中國，知不知道China是Communist Country，然後問我有無入黨。我感覺，他透露著不相信和偏見。醫院的證明妻子已經懷孕，依然不相信，說讓我們回家等。我這是過了嗎？

答：

1、你講的面試，是調整身分面試，即adjustment of status interview。這種訪談包括兩個部分，一部分是關於I-130的，即決定婚姻是否真實。另一部分是關於I-485，也就是你的綠卡申請的。對於綠卡申請，移民局 在面談後、正式批准前，有時還需要進行額外背景調查。所以，在訪談結束時，移民官沒有當時告訴決定，而是說要進一步審閱檔案，再發通知是常見的。當然有部分移民官在面試結束時，會暗示如果沒有其他問題，案子會被批准的。

2、通常如果移民官相信你們婚姻是真實的，你是合法入境，沒有任何違反移民法或其他法律導致禁止入境的禁令，綠卡申請應該會被批准的。

3、如果移民官認為你們婚姻不真實，拒絕了I-130申請，則你太太可向移民上訴委員會上訴。上訴提出後，你的檔案包含面試的筆錄都會轉給移民上訴法院。如果I-130批准，但移民局拒絕了I-485申請，則你可以遞交I-290B要求移民局重新考慮或開案。

4、通常建議調整身分面試時，盡量請律師陪同，這樣如果移民官濫用權力、有偏見，律師可以及時提出反對，並向其主管反映，糾正其不當行為，維護申請人的權利。