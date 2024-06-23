我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議辦移民UFC格鬥賽 妖魔化移民「凶暴」

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

移民專頁／結婚綠卡若遭拒 公民妻可上訴

鄭毅律師主答
如果移民官相信你們婚姻是真實的，你是合法入境，沒有任何違反移民法或其他法律導致禁止入境的禁令，，綠卡申請應該會被批准的 。(圖／123RF)
如果移民官相信你們婚姻是真實的，你是合法入境，沒有任何違反移民法或其他法律導致禁止入境的禁令，，綠卡申請應該會被批准的 。(圖／123RF)

讀者問：

我是華人男生，和一個白人女生結婚，她幫我申請綠卡，我們一起去面試。白人面試官一開始問了很多標準的問題，像是什麼時候認識的，有沒有joint account，房子loan是joint的、還是個人的，等等。

然後，他就開始刁難我了，一個勁問我什麼時候、怎麼學的英語，我誤以為他是想問我如何學到這麼 fluent的，於是我就說在美國大學讀本科學的。然後，他就開始問，你不會英語當時為什麼可以來美國留學，然後就開始問我妻子大學時為什麼會認識我，知道我英語不好，啥時約會，約會時為什麼不找美國人而找我。他還有問妻子，有沒有去過中國，知不知道China是Communist Country，然後問我有無入黨。我感覺，他透露著不相信和偏見。醫院的證明妻子已經懷孕，依然不相信，說讓我們回家等。我這是過了嗎？

答：

1、你講的面試，是調整身分面試，即adjustment of status interview。這種訪談包括兩個部分，一部分是關於I-130的，即決定婚姻是否真實。另一部分是關於I-485，也就是你的綠卡申請的。對於綠卡申請，移民局在面談後、正式批准前，有時還需要進行額外背景調查。所以，在訪談結束時，移民官沒有當時告訴決定，而是說要進一步審閱檔案，再發通知是常見的。當然有部分移民官在面試結束時，會暗示如果沒有其他問題，案子會被批准的。

2、通常如果移民官相信你們婚姻是真實的，你是合法入境，沒有任何違反移民法或其他法律導致禁止入境的禁令，綠卡申請應該會被批准的。

3、如果移民官認為你們婚姻不真實，拒絕了I-130申請，則你太太可向移民上訴委員會上訴。上訴提出後，你的檔案包含面試的筆錄都會轉給移民上訴法院。如果I-130批准，但移民局拒絕了I-485申請，則你可以遞交I-290B要求移民局重新考慮或開案。

4、通常建議調整身分面試時，盡量請律師陪同，這樣如果移民官濫用權力、有偏見，律師可以及時提出反對，並向其主管反映，糾正其不當行為，維護申請人的權利。

移民局 綠卡 華人

上一則

移民專頁／主申請人棄辦綠卡 家屬申請會被拒

下一則

巴黎奧運／冷酷無情+控制欲人格 有助選手求勝

延伸閱讀

搶攻選票 拜登為50萬無證配偶提供身分保護

搶攻選票 拜登為50萬無證配偶提供身分保護
拜登放送利多 針對在美10年以上無證配偶

拜登放送利多 針對在美10年以上無證配偶
紐時：拜登安撫移民 想複製歐巴馬12年前勝選模式

紐時：拜登安撫移民 想複製歐巴馬12年前勝選模式
參院將表決情報授權法案 禁無綠卡中、俄公民進國家實驗室

參院將表決情報授權法案 禁無綠卡中、俄公民進國家實驗室

熱門新聞

作者與父親合影。(作者提供)

父親節／臨別交我5封信 父親背影難忘懷

2024-06-16 02:25
富人通常善用Roth IRA享稅務優惠，增加財富。示意圖。（美聯社）

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

2024-06-16 02:17
潘尼在哥倫比亞特區空中國民兵第121戰鬥機中隊服役時，雖還只是個菜鳥飛官，卻意外被推上了歷史的風尖浪頭。(取自Instagram)

封面故事／菜鳥女飛官 接下自殺任務

2024-06-16 11:12
林書豪現在是台灣新北國王隊球員。(新北國王隊提供)

父親節／林來瘋圓夢 林書豪爸爸出書揭始末

2024-06-16 08:12
聯合航空機長德瑞莎·克萊本是美國空軍首位非裔女性飛行員，職涯飛行時數逾2萬3000小時。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

42年前 美第1位非裔女飛官 水柱賀她機長生涯退休

2024-06-19 19:50
少年捕手魯俊組長戲稱自己是「南京大蘿蔔」。(圖為作者提供)

父親節／惡少剋星 金剛手、菩薩心的魯組長

2024-06-16 14:50

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生