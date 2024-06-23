大仁說財經／AI寫新聞 混淆了「現實與幻想」

許多媒體借助AI力量發表新聞，但恐傷害公信力。(美聯社)

全美國各地的地方新聞網站上的文章，大多涵蓋任何社區媒體都會關注的內容：犯罪、地方政治、天氣和事件；多數媒體自豪地宣稱：「深入報導您的家鄉」。

但仔細觀察當地網站和其他全國性新聞網，就會發現有些文章的作者欄旁邊帶有「AI 」字樣的小徽章。這些不是真正的人名；事實上，這些名字甚至不屬於真正的人類。這些文章是使用人工智慧(AI)撰寫的。

「Hoodline」並不是第一家或唯一一家利用AI寫稿的新聞網站。全球各地的新聞機構都在努力解決如何利用快速發展的技術，同時又不被淹沒。

免責聲明 騙取信任

但專家警告，如果不嚴格控制，過度依賴AI可能會損害新聞機構的公信力，並可能加劇錯誤訊息的傳播。將AI融入新聞發布的媒體公司也發現適得其反，導致公眾尷尬。科技媒體「CNET」的AI產生的文章，存在令人尷尬的事實錯誤。美國最大報業連鎖集團甘尼特(Gannett)在遭到公眾嘲笑後，撤回了一篇報導高中體育比賽的AI文章。「體育畫報」在被發現多篇文章以假作者姓名發表後，從其官網上刪除了這些文章。

「Hoodline」成立於2014年，是總部位於舊金山 的超本地化新聞媒體，其使命是「報導無人報導的新聞荒漠」，其新聞編輯室曾經擠滿了人類記者。該公司表示，後來該網站已擴展成為全美的地方網站網絡，涵蓋全美主要城市的新聞和活動，每月吸引數百萬讀者。

但去年，「Hoodline」開始在其網站上發布AI生成的文章，頁面底部連結的免責聲明頁面向讀者指出，「雖然AI可能在後台提供幫助，但我們新聞業的本質、從構思到出版是由真正的人類洞察力和判斷力驅動的。」

「Hoodline」母公司 Impress3於2020年收購該網站，其執行長陳查克(Zachary Chen，譯音)為該網站使用AI及其對讀者的透明度提出辯護。他表示，該網站在全美各地的新聞沙漠中提供有價值的報導，並正在創造收入以雇用更多未來的人類記者。

他說，「Hoodline」的員工包括「數十名全職編輯，以及數十名研究記者」；並補充說，該媒體還雇用「愈來愈多實地記者，他們研究和撰寫有關他們社區生活的原創故事」，並引用最近有關舊金山地區餐廳、零售店和活動的文章。

模仿記者 欺騙讀者

該網站還進一步模糊了現實與幻想之間的界線。網路檔案館和當地媒體地名詞典去年的螢幕截圖顯示，「Hoodline」使用AI生成的類似於真人的大頭照和虛假的背景資訊進一步修飾了其AI作者署名。

其中一篇報導指出，「妮娜是一位長期作家，也是灣區本地人，她寫的內容包括美食和美味飲料、誘人的科技和繁華的商業。」

這些虛假的大頭照和背景已從官網上刪除，取而代之的是每篇機器輔助文章署名旁邊的一個小小的「AI」徽章，但仍然帶有人類名字。存檔的螢幕截圖也已從網路上大部分內容中刪除。Wayback Machine總監格拉漢(Mark Graham)表示，「應網站權利持有者的要求」，「Hoodline」AI 作家的存檔頁面已於上個月被刪除。

談透明度 空洞表態

專家們對「Hoodline」的做法表示擔憂，並警告它體現了在新聞業中使用AI 的潛在陷阱和危險，並有可能降低公眾對新聞的信任。

「新聞素養計畫」資深副總裁亞當斯 (Peter Adams)表示，該網站使用和披露AI 的方式，透過「模仿」「擁有真正記者的基於標準的本地新聞機構」的外觀和感覺，故意欺騙讀者。教育大眾辨識可信賴資訊。

他指出：「這是一種明目張膽的不透明方式，欺騙人們認為他們正在閱讀一位真正的記者的真實報導，而這位記者關心的是公平、準確和透明。」

這並不是說AI在新聞編輯室中沒有一席之地。它可以幫助記者進行研究和數據處理，並降低預算不足的產業成本。新聞集團等愈來愈多新聞機構與OpenAI等AI開發商建立利潤豐厚的合作夥伴關係，以幫助增強其大型語言模型的知識庫。