封面故事／達特茅斯學院畢業演說 費德勒傳授三堂網球課

前職業網球名將費德勒受邀在「達特茅斯學院」畢業典禮演講時,示範如何提升正手拍(forehand)的威力。(路透)

前職業網球名將費德勒(Roger Federer)近日受邀前往常春藤 名校「達特茅斯學院」(Dartmouth College)擔任畢業演講嘉賓,再次受到媒體注意,其深具標誌性意義的演說,不僅讓在座畢業生為之動容,整段演講內容影片也在網路廣為流傳,激勵許多網友。

2024年應屆畢業生是新冠疫情 爆發後,首批重返校園上課的學生,歷經過去四年來的政治動盪,仍堅持生活與學習,表現出非凡韌性。

本屆達特茅斯學院有49州、波多黎各、華府與來自42國等共1150多位大學部學生獲得學士學位,以及902人取得碩、博士等高階學位。

畢業典禮當天,這群畢業生在1萬1000名來賓的見證下,慶祝學業有成,與眾人分享人生重要時刻,聆聽費德勒演說,隔天畢業典禮影片還有7700人上網觀賞。

16歲進職網 未上過大學

這位20屆大滿貫冠軍自16歲開始職業網球生涯,沒有念完高中,也從未上過大學,坦承獲得達特茅斯學院頒發人文博士榮譽學位,是他「有史以來最意外的勝利」。

擁有瑞士和南非雙重國籍的費德勒在母親協助下,年僅22歲即成立基金會,致力推廣兒童教育權益,幫助瑞士與非洲南部6國近300萬兒童獲得教育機會:「這是一種榮幸,也是一種謙卑。」

費德勒演講一開始指出,達特茅斯校徽的綠色剛好是他最喜歡的顏色,因為「草皮是我最喜歡的場地」,暗指當自己個人摘下八次溫布頓(Wimbledon)網球冠軍的成績。

費德勒於2022年「拉沃盃」(Laver Cup)比賽後宣布退休 ,因此演講一開始就將學生畢業後的身分與其身為退休網球運動員的生活,進行比較,吸引眾人注意。

費德勒表示:「我從未上過大學,但我最近畢業了,我從網球界畢業。」已退休的費德勒指出:「我知道這個字叫『退休』,這個字很糟,你不會說你從大學退休,對不對?」

費德勒坦承:「就和你們一樣,我已經完成一件大事,正計畫下一步;像你們一樣,我也正在搞清楚接下來要做什麼。各位畢業生們,我知道你們的掙扎,我知道當大家不斷問你今後作何打算的感覺,他們問我:『既然你已經不是職業網球運動員,那麼你要做什麼?』我不知道,但不知道也無妨。」

費德勒將多年職業網球生涯經歷的眾多考驗,轉化成個人的運動哲學,歸納成三堂網球課:「輕而易舉」(Effortless)是個神話、「沒有完美」(perfection is impossible)以及「生活比比賽更重要」(life is bigger than the court),當做此次演講重點,希望台下的畢業生們也能用於面對生命艱難時刻的挑戰。

以球風優雅聞名的費德勒指出:「『輕而易舉』是一個神話,大家都說我的打法輕而易舉。」但費德勒表示為了讓球技可以更上一層樓,他全力以赴,培養耐心與紀律,也為歷經激烈比賽後獲勝的自己引以為傲;他說:「因為這可以證明,即使你不是處於最佳狀態,你也能夠獲勝,更遑論你處於最佳狀態的時候,而且多數時候,不是有沒有天分的問題,而是有沒有勇氣的問題。」

對於第二堂課「沒有完美」,費德勒公開透露:「在職業生涯我參加過1526場單打比賽,幾乎贏得80%比賽,然而卻只有54%靠得分取勝。」

費德勒指出:「比賽得分是全世界最重要的事,但是當得分落後時,就是你落後。」並強調:「此種心態至關重要,因為要讓你全心投入得分,以及接下來每一次的得分,在心態堅定、清楚且專注的情況下。」

度過艱難時刻 成人上人

費德勒繼續說道:「事實就是,無論一生參加哪種比賽,有時會失去一分、輸掉一場比賽、落後一個賽季、丟掉一份工作,就像坐雲霄飛車一樣,遭遇多次起伏跌宕,當你情緒低落時,會自我懷疑、會自憐自艾,這是理所當然,但不要忘記對手也會自我懷疑,負能量是白白浪費力氣,如何度過艱難時刻成為人上人,才是我心目中的冠軍選手。」

至於第三堂課「生活比比賽更重要」,費德勒提醒坐在台下的畢業生們,這個世界比網球場來得更為寬廣,他強調:「即使我排名前五,對我而言,擁有具意義的生活也很重要,包括旅行、文化、友誼,尤其是家庭。」

費德勒最後忍不住拿出一支網球拍,以傳授網球技巧來結束演講,當場示範如何提升正手拍(forehand)的威力,引來聽眾席一陣笑聲。