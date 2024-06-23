移民故事／一關又一關 辛苦也無悔

我在準備博士論文的時候，同實驗室的麥可正在努力地找工作。他是菲律賓人，個性和藹可親，說得一口流利的英語，念碩士學位之前已有工作經驗。我估計，他應該很快就會找工作。

有一天，他神情沮喪地癱坐在椅子上。原來，他參加校園面試，被擋回來了。當時面試官拿著麥可的履歷表，注意到他是學生簽證 ，就當著一屋子等著面試的學生面前，宣布沒戲，要他立刻離開。

麥可說：「我求他讓我進入辦公室，好私下談談，他說不用浪費時間了。」

我聽了，只能對他說些毫無用處的安慰言語，內心自是驚愕、忐忑不已。

等到我要找工作了，也同樣面對學生簽證這個關卡。不論是校園面試或是求才廣告，常常會註明一定要有永久居留或公民身分才能申請。向前輩學長請教，都說只要是夠大、夠有財力的公司，如果他們真心需要你的專長，幫辦身分不是不可能的事。

我靜下心來考量自己到目前為止的求職過程，覺得作法是有些太含糊、太籠統了。

因為想增加自己被他人青睞的機會，我將所知所學都定位得很寬廣，結果是貌似全才，卻缺乏專業深度。申請的公司也是，只夢想著希望進入哪些名聲不錯的大公司，完全沒有考慮到那些大公司為什麼要雇用我，或者他們的需要是什麼。

思路這麼一轉，我重新修改了履歷表，將自己的特色和所長強調了一番，然後選了一些在專業雜誌期刊上頗為活躍的公司，針對各個的工作性質，儘量投其所好、供其所需，再度叩門。

就這樣，非常幸運地，我和一位石油 化學公司的經理聯絡上。他將我的資料轉給了手下正好缺人的研究發展部門，部門主管馬上就打電話來安排面試了。

開始工作後的三年之間，真是如魚得水，是人生中成長的高端。

我的老闆是MIT的博士，聰明多學不說，對未知事務充滿了好奇心，也對知識能力非常尊敬。他不是石化出身，所以非常信賴有化學工程背景的我。在他手下做事，真有一點學生時期為了喜愛的老師而努力念書的感覺。

當我全心全力吸收新知並解決問題的同時，公司也在幫我辦理永久居民身分(綠卡 )。一切似乎都在順利進行中，萬萬沒有料到即將來臨的風暴蓄勢待發。

首先是公司聲明為了要增加競爭能力，特聘請外界顧問來進行營運評估，看看是不是有可以改善之處。接著，改組縮員的小道謠言慢慢地自上而下傳開。那一陣子，大家最愛討論的是哪個部門處境危險，遣散條件之優劣比較，以及到底要「瘦身」到什麼程度才甘休。

惶惶不安之餘，我打電話給幫我申請綠卡的法律助理，告知直到目前為止，本人仍為公司一員，大家請繼續努力。我是以半開玩笑語氣說的，沒有想到她十分嚴肅地回答：「是的，我們正在密切關注此事發展。事實上，已經有一些申請案件被取消了。」

原來，一個公司存在的最終目的，不是在給員工工作謀生的機會，也不是在致力研發改進、提供更好的產品或服務，而是在想辦法讓公司的股價上升，讓股東開心賺錢。這就是我學到的現實人生課題。

一波又一波的重組裁員巨浪持續衝來，我拿到了永久居留權，也失去了敬愛的老闆。

臨走之前，老闆依然安撫鼓勵眼淚盈眶的我說，「沒事的」。而事實證明真金的確不怕火煉。離職之後沒有多久，年過半百的他就藉著往日自習得來的電腦技能，在另外一家公司找到了優渥的工作，閒暇時還寫了一本宗教研究的書。

美國就是這樣的一個社會，競爭激烈，但是也朝氣蓬勃，充滿了各式各樣的契機。如何找到並掌握住屬於自己的機會，就看個人的努力和嘗試了。

這段移民的路程，走得辛苦，也收穫了許多，無悔。