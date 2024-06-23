我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議辦移民UFC格鬥賽 妖魔化移民「凶暴」

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

移民故事／一關又一關 辛苦也無悔

吳金蓉

我在準備博士論文的時候，同實驗室的麥可正在努力地找工作。他是菲律賓人，個性和藹可親，說得一口流利的英語，念碩士學位之前已有工作經驗。我估計，他應該很快就會找工作。

有一天，他神情沮喪地癱坐在椅子上。原來，他參加校園面試，被擋回來了。當時面試官拿著麥可的履歷表，注意到他是學生簽證，就當著一屋子等著面試的學生面前，宣布沒戲，要他立刻離開。

麥可說：「我求他讓我進入辦公室，好私下談談，他說不用浪費時間了。」

我聽了，只能對他說些毫無用處的安慰言語，內心自是驚愕、忐忑不已。

等到我要找工作了，也同樣面對學生簽證這個關卡。不論是校園面試或是求才廣告，常常會註明一定要有永久居留或公民身分才能申請。向前輩學長請教，都說只要是夠大、夠有財力的公司，如果他們真心需要你的專長，幫辦身分不是不可能的事。

我靜下心來考量自己到目前為止的求職過程，覺得作法是有些太含糊、太籠統了。

因為想增加自己被他人青睞的機會，我將所知所學都定位得很寬廣，結果是貌似全才，卻缺乏專業深度。申請的公司也是，只夢想著希望進入哪些名聲不錯的大公司，完全沒有考慮到那些大公司為什麼要雇用我，或者他們的需要是什麼。

思路這麼一轉，我重新修改了履歷表，將自己的特色和所長強調了一番，然後選了一些在專業雜誌期刊上頗為活躍的公司，針對各個的工作性質，儘量投其所好、供其所需，再度叩門。

就這樣，非常幸運地，我和一位石油化學公司的經理聯絡上。他將我的資料轉給了手下正好缺人的研究發展部門，部門主管馬上就打電話來安排面試了。

開始工作後的三年之間，真是如魚得水，是人生中成長的高端。

我的老闆是MIT的博士，聰明多學不說，對未知事務充滿了好奇心，也對知識能力非常尊敬。他不是石化出身，所以非常信賴有化學工程背景的我。在他手下做事，真有一點學生時期為了喜愛的老師而努力念書的感覺。

當我全心全力吸收新知並解決問題的同時，公司也在幫我辦理永久居民身分(綠卡)。一切似乎都在順利進行中，萬萬沒有料到即將來臨的風暴蓄勢待發。

首先是公司聲明為了要增加競爭能力，特聘請外界顧問來進行營運評估，看看是不是有可以改善之處。接著，改組縮員的小道謠言慢慢地自上而下傳開。那一陣子，大家最愛討論的是哪個部門處境危險，遣散條件之優劣比較，以及到底要「瘦身」到什麼程度才甘休。

惶惶不安之餘，我打電話給幫我申請綠卡的法律助理，告知直到目前為止，本人仍為公司一員，大家請繼續努力。我是以半開玩笑語氣說的，沒有想到她十分嚴肅地回答：「是的，我們正在密切關注此事發展。事實上，已經有一些申請案件被取消了。」

原來，一個公司存在的最終目的，不是在給員工工作謀生的機會，也不是在致力研發改進、提供更好的產品或服務，而是在想辦法讓公司的股價上升，讓股東開心賺錢。這就是我學到的現實人生課題。

一波又一波的重組裁員巨浪持續衝來，我拿到了永久居留權，也失去了敬愛的老闆。

臨走之前，老闆依然安撫鼓勵眼淚盈眶的我說，「沒事的」。而事實證明真金的確不怕火煉。離職之後沒有多久，年過半百的他就藉著往日自習得來的電腦技能，在另外一家公司找到了優渥的工作，閒暇時還寫了一本宗教研究的書。

美國就是這樣的一個社會，競爭激烈，但是也朝氣蓬勃，充滿了各式各樣的契機。如何找到並掌握住屬於自己的機會，就看個人的努力和嘗試了。

這段移民的路程，走得辛苦，也收穫了許多，無悔。

學生簽證 綠卡 石油

上一則

移民故事／回首來時路 難忘又豐收

下一則

封面故事／台清華大學畢典演說 林青霞：接受自己不完美

延伸閱讀

義大利外海2移民船翻覆 至少11死66人失蹤

義大利外海2移民船翻覆 至少11死66人失蹤
110億分之一機率 佛州家庭4個女兒都從高中第1名畢業

110億分之一機率 佛州家庭4個女兒都從高中第1名畢業
如何避免電費隨氣溫升高 能源公司執行長教你

如何避免電費隨氣溫升高 能源公司執行長教你
再拍「我是傳奇」、「機械公敵」續集? 威爾史密斯：滿足粉絲

再拍「我是傳奇」、「機械公敵」續集? 威爾史密斯：滿足粉絲

熱門新聞

作者與父親合影。(作者提供)

父親節／臨別交我5封信 父親背影難忘懷

2024-06-16 02:25
富人通常善用Roth IRA享稅務優惠，增加財富。示意圖。（美聯社）

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

2024-06-16 02:17
潘尼在哥倫比亞特區空中國民兵第121戰鬥機中隊服役時，雖還只是個菜鳥飛官，卻意外被推上了歷史的風尖浪頭。(取自Instagram)

封面故事／菜鳥女飛官 接下自殺任務

2024-06-16 11:12
林書豪現在是台灣新北國王隊球員。(新北國王隊提供)

父親節／林來瘋圓夢 林書豪爸爸出書揭始末

2024-06-16 08:12
聯合航空機長德瑞莎·克萊本是美國空軍首位非裔女性飛行員，職涯飛行時數逾2萬3000小時。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

42年前 美第1位非裔女飛官 水柱賀她機長生涯退休

2024-06-19 19:50
少年捕手魯俊組長戲稱自己是「南京大蘿蔔」。(圖為作者提供)

父親節／惡少剋星 金剛手、菩薩心的魯組長

2024-06-16 14:50

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生