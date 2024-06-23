周日動動腦／亞洲哪一個國家明文禁止離婚？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.《山海經·西山經》中如此描述哪一個神話人物：「豹尾虎齒而善嘯，蓬髮戴勝」？

2.由於常年吸菸，而在晚年因口腔癌離世的精神分析學創始人是誰？

3.中國四大奇書是指章回小說《水滸傳》、《三國演義》、還有另外哪兩部？

4.1924年第一屆冬季奧林匹克運動會在法國的哪一個高山城市舉行？

5.亞洲有個國家明文禁止離婚，這是哪一國？

6.目前已知海洋最大的哺乳動物是什麼？

7.曾五度入圍諾貝爾 文學獎提名的日本 作家，被譽為「日本的海明威」的是誰？

8.法國哪一個皇帝曾在拜訪盧梭生前莊園時說：如果我和盧梭都未出生，世界會太平許多。

9.史上首次入圍奧斯卡10項大獎的外國電影是哪一部？

10.唐朝年間佛經翻譯事業達到最高峰，除了玄奘，還有哪些著名譯師？請找出四人。

答案：1.西王母 2.佛洛伊德 3.金瓶梅、西遊記 4.霞慕尼 5.菲律賓 6.藍鯨 7.三島由紀夫 8.拿破崙 9.臥虎藏龍10.鳩摩羅什、真諦、義淨、不空