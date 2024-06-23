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料理功夫／蠔油香菇豆包

草田維

這是一道材料簡單、營養美味、讓職業婦女省時、受全家歡迎的菜餚。

材料：

豆包一袋、乾香菇8朵、紅蘿蔔ㄧ小段、乾燥木耳適量、毛豆適量、蠔油、醬油、糖。

做法：

1.乾香菇和乾木耳在前一天晚上放入容器裡泡水，置入冰箱。隔天將軟化的香菇和木耳用刷子刷洗乾淨。

2.豆包、香菇和木耳切片。紅蘿蔔洗淨、去皮、切薄片。

3.熱炒鍋、加食用油，先下香菇、豆包和紅蘿蔔，炒到豆包和香菇呈現焦黃色，飄出香氣。

4.加入木耳，以蠔油、醬油、糖調味，最後放入毛豆，拌勻即可。

小叮嚀：

也可以使用家中現有的其他蔬菜代替，隨意變化，例如玉米粒、小黃瓜、冷凍筍。


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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

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