料理功夫／蠔油香菇豆包

這是一道材料簡單、營養美味、讓職業婦女省時、受全家歡迎的菜餚。

材料：

豆包一袋、乾香菇8朵、紅蘿蔔ㄧ小段、乾燥木耳適量、毛豆適量、蠔油、醬油、糖。

做法：

1.乾香菇和乾木耳在前一天晚上放入容器裡泡水，置入冰箱。隔天將軟化的香菇和木耳用刷子刷洗乾淨。

2.豆包、香菇和木耳切片。紅蘿蔔洗淨、去皮、切薄片。

3.熱炒鍋、加食用油，先下香菇、豆包和紅蘿蔔，炒到豆包和香菇呈現焦黃色，飄出香氣。

4.加入木耳，以蠔油、醬油、糖調味，最後放入毛豆，拌勻即可。

小叮嚀：

也可以使用家中現有的其他蔬菜代替，隨意變化，例如玉米粒、小黃瓜、冷凍筍。





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