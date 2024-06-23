料理功夫／茶油醋溜茄子

隋唐時代，茄子是皇家 御用的長壽菜，一般平民百姓吃不到的。茄子含有豐富的維生素P，可以保持血管彈性，預防瘀傷和出血，花青素具有超強的抗氧化效用。以醋調味，使茄子色澤美麗，茶油有保護胃壁的功效，這道佳餚烹調方法簡易又營養美味，有機會不妨一試。

食材：茄子。

調味料：

茶油、糯米醋、醬油膏。

做法：

1.茄子洗淨，切小段，備用。

2.茄子裝盤，以茶油、糯米醋、醬油膏攪拌均勻，放入電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起5至15分鐘後，將茄子上下翻動，與醬汁充分融合，便可上菜了。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。