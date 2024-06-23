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料理功夫／糯米蒸豆糕3款

原志

各類豆子是蛋白質、纖維和各種礦物質、維生素的優質來源之一，經常吃可以為身體帶來許多健康益處。糯米蒸豆糕不失為一款簡單，易做，可口的健康食品小吃。

綠豆糯米糕

我家常常把綠豆當作涼茶，當家人感冒著涼，呼吸道乾燥發疼，就趕緊泡綠豆水當茶喝，泡完三遍的綠豆再加水煮綠豆湯吃。

某日我不想吃綠豆湯，就把泡完的綠豆加入糯米粉做成綠豆糯米糕，發現也很不錯，尤其在冰箱冷藏幾個小時後拿出來，涼涼、軟軟糯糯，夏天吃有解暑作用。

材料：

綠豆100克，蜂蜜一大勺（或白糖20克），糯米粉150克。

做法：

1.泡過3遍的綠豆加一杯水用小火煮5至10分鐘，每一粒煮透不破為準。

2.加入糖和糯米粉，充分攪拌均勻成黏糊狀。

3.倒入抹油或墊了烘焙紙的碗中。

4.放入蒸鍋，大火燒開改中小火蒸20分鐘左右（筷子插入再拔出，沒有麵糊即可）。

豌豆糯米糕

綠豆糯米糕獲得好評，想起朋友送的豌豆，我就依樣畫葫蘆，做了個豌豆糯米糕。豌豆比綠豆香，嚼勁大，吃起來更有筋道，也更唇齒留香。

材料：

豌豆100克、白糖20克、糯米粉200克。

做法：

1.豌豆不容易煮熟，要先浸泡一個晚上，再小火煮一個小時左右，以能咬破不碎為準。

2.後續做法同「綠豆糯米糕」。

紅豆糯米糕

材料：

紅豆100克、白糖20克、糯米粉150克。

做法：

1.紅豆先浸泡一個晚上，隔天用小火燉45分鐘至一個小時左右。

2.後續做法同「綠豆糯米糕」。


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