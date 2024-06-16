我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

每周一書／老公怎麼還不去死…銷暢書看了胃痛

中央社
日文暢銷書「老公怎麼還不去死」近期成為全台圖書館大熱門。（中央社／台灣東販提供）
日文暢銷書「老公怎麼還不去死」近期成為全台圖書館大熱門。（中央社／台灣東販提供）

日文暢銷書「老公怎麼還不去死」近期成為台灣圖書館大熱門，恐因近期網路話題推波助擋，人數持續攀升。

「老公怎麼還不去死」書名聳動，日文書名直譯「希望自己的丈夫死掉的妻子們」，中國簡體版書名則是「有恨意但不離婚的妻子們」。

「老公怎麼還不去死」是小林美希2016年的作品，繁體中文版2022年由台灣東販在台出版發行。小林美希曾任「周刊經濟學人」記者，她長期以青年世代的工作、結婚、生產、育兒與持續就業等問題為中心進行取材與撰稿，2013年獲頒貧困議題報導獎。

「老公怎麼還不去死」正是小林美希實地採訪日本現況的調查報告，書中提出許多犀利拷問，如生產、家事、育兒的壓力都得獨自面對「咦？我沒有老公嗎」；老公未盡伴侶之責，為何認為能坐享「為人夫」的尊重；以及「那麼痛苦幹嘛不離婚」。

小林美希在書中表示，日本2014年領取育兒留職停薪津貼的人數27萬多人，其中非正職員工9231人，顯示很多女性無法享有育嬰假的保障，此外更有多達70萬人被排除在育嬰假制度之外，0歲托育服務稀少，女性工作機會遭到剝奪的情況層出不窮，這股怒氣的矛頭最終會指向丈夫。

小林美希在書中強調，因為職場環境令男性能參與家事與育兒的時間變少，導致妻子的不滿愈積愈深，繼而「盼丈夫去死」，要避免世間妻子心生怨恨，首要之務就是改變職場文化，打造對男女都友善的職場環境。

婚姻及兩性關係是全球性的問題，該書的內容引起許多讀者共鳴。有些讀者分享這是一本會讓人看了胃很痛的書，卻找不到解決的答案；也有讀者分享借閱本書的人以女性居多，但明明問題都出在老公，男性更應該借來看。(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

日本 就業 圖書館

上一則

大仁說財經 ／相互矛盾的美國經濟

下一則

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

延伸閱讀

大馬插畫家李英子熱愛宮崎駿風格 夢境創作妖怪世界

大馬插畫家李英子熱愛宮崎駿風格 夢境創作妖怪世界
40歲大叔TOEIC900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

40歲大叔TOEIC900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改
日本妹在台搭捷運喧鬧吃東西 網友揪1關鍵：露出本性

日本妹在台搭捷運喧鬧吃東西 網友揪1關鍵：露出本性
台人遊日遇「無禮店員」氣炸反擊 網爆共鳴：嚴重偏心

台人遊日遇「無禮店員」氣炸反擊 網爆共鳴：嚴重偏心

熱門新聞

袁世凱的孫女袁家淦於2020年出版的英文本《袁氏史記：袁世凱的家族》一書，收到來自中國的袁氏家人和讀者詢問「何時有中文本」？（記者何卓賢／攝影）

封面故事／袁家淦寫家族故事 袁世凱後代想看中文版

2024-06-09 07:09
101歲的塔克是位精神科醫生，1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生，畢生奉獻醫學，踏入杏林已77年。(圖／IMDb)

美國現象／高齡繼續工作 就是不退休

2024-06-10 00:05
網飛版「三體」中，主角葉文潔的父親遭活活鞭打致死。（視頻截圖）

憶往／看「三體」 回想起60年前文革慘況

2024-06-09 13:04
11歲的鍾心懿。（鍾子威提供）

人物／雪山中披荊斬棘 11歲鍾心懿有谷愛凌之風

2024-06-09 02:19

移民故事／女兒，從被迫寄養到成為實習醫生

2024-06-10 00:40
袁家騮是袁家後代在遭受中國文革迫害之後的「大救星」。圖為袁家騮博士2001年在台灣清大校長劉炯朗(右)與中央大學校長劉兆漢(左)等學界人士祝福聲中，歡度90歲生日。（本報資料照）

封面故事／袁世凱曾孫：家史寫出遺產

2024-06-09 02:29

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺