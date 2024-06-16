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旅遊補給站／郵輪環球 玩遍6大洲28國

編譯周靜芝
公主郵輪2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。(美聯社)
公主郵輪2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。(美聯社)

公主郵輪(Princess Cruises)2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。今日美國報(USA Today)報導，公主郵輪在為期114天的航行中將停靠52個港口，是造訪最多港口的世界巡航旅程。

該公司商務總監桑頓(Terry Thornton)在新聞稿中說明，此一環球之旅是為滿足旅客對更長航行、停靠更多異國城市日益增長的興趣，以及希望將其作為全包式體驗的一部分。

該郵輪將於2026年1月5日從佛羅里達州羅德岱堡(Fort Lauderdale)出發，搭乘可容納2000人的「珊瑚公主號」(Coral Princess)往返航行。旅客也可選擇於1月21日從洛杉磯出發往返。

此行將航經六大洲、28個國家，途中將參觀45處聯合國教科文組織列為世界遺產的景點；行程還包括夏威夷檀香山、新加坡澳洲雪梨等十多個港口的較晚登船，讓旅客有充裕的參觀時間，以及在香港過夜。

此外，珊瑚公主號將首次停靠菲律賓長灘島(Boracay)，並將墨西哥恰帕斯(Chiapas)與葡萄牙亞速爾(Azores)群島的德爾加達(Delgada)納入此一新的環球旅程。遊客可以在船上享受各種異國風情的活動，如主題甲板派對和啟航派對、關於地中海歷史、藝術與二次大戰的講座等。

據該公司網站介紹，羅德岱堡往返航線目前起價為每人2萬5214元(兩人房)，而洛杉磯出發的起價為2萬4004元。

在2024年10月31日前預訂的旅客將可獲得免費的「公主貴賓」服務，其中包括Wi-Fi、高級酒精飲料、特色咖啡等；兩名旅客每人各500元的船上消費抵用券以及當地機場接送服務等。

洛杉磯 新加坡 澳洲

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