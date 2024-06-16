醫藥／辦公室比廁所髒 4物細菌多

待在辦公室難免會接觸到病菌。（圖/123RF）

辦公室中同事來來去去，難免會接觸到病菌。醫師整理辦公室內的主要髒亂來源，並提出清潔建議，不僅保護自己也保護他人，還能避免將病毒、細菌帶回家中。

台灣重症醫師黃軒過去曾提出研究報告，顯示個人辦公桌比馬桶蓋還髒400倍，他再度於臉書 粉專發文，提醒大家辦公室「可能比您想像的還要更髒亂」，並具體指出公司裡4種東西是主要的髒亂來源。

1.飲水機出水口

根據統計，這是「細菌量第1名的地方」，每平方英寸的細菌多達270萬隻，因為幾乎不會有人去清潔如此潮濕之處。想要減少細菌孳生，專家建議出水口每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭，且定期更換飲水機的過濾器。

2.鍵盤

鍵盤上頭長年累積的灰塵、食物碎屑、指甲屑等，都是細菌孳生的營養品。據統計，每平方英寸約有細菌3300隻。專家建議，每周最好用吹風機或壓縮空氣吹走鍵盤的雜物一次，並用消毒紙巾擦拭表面。

3.辦公桌面

上班族使用的桌子，可能沾有油漬、汗漬、咖啡 渣等，可說是細菌的溫床，每平方英寸約有2.1萬隻。專家建議除了每天用清潔劑或消毒劑擦拭桌面，也要對桌上不必要存在的物品「斷捨離」，避免囤積不常用的東西。

4.辦公家具

布面或金屬材質的辦公椅、屏風、活動櫃等，本來就容易集聚灰塵、髒汙，專家建議每個月用清潔劑清理表面，再用抽屜盒或收納架分類文件、文具，減少髒亂。