我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

醫藥／辦公室比廁所髒 4物細菌多

聯合新聞網
待在辦公室難免會接觸到病菌。（圖/123RF）
待在辦公室難免會接觸到病菌。（圖/123RF）

辦公室中同事來來去去，難免會接觸到病菌。醫師整理辦公室內的主要髒亂來源，並提出清潔建議，不僅保護自己也保護他人，還能避免將病毒、細菌帶回家中。

台灣重症醫師黃軒過去曾提出研究報告，顯示個人辦公桌比馬桶蓋還髒400倍，他再度於臉書粉專發文，提醒大家辦公室「可能比您想像的還要更髒亂」，並具體指出公司裡4種東西是主要的髒亂來源。

1.飲水機出水口

根據統計，這是「細菌量第1名的地方」，每平方英寸的細菌多達270萬隻，因為幾乎不會有人去清潔如此潮濕之處。想要減少細菌孳生，專家建議出水口每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭，且定期更換飲水機的過濾器。

2.鍵盤

鍵盤上頭長年累積的灰塵、食物碎屑、指甲屑等，都是細菌孳生的營養品。據統計，每平方英寸約有細菌3300隻。專家建議，每周最好用吹風機或壓縮空氣吹走鍵盤的雜物一次，並用消毒紙巾擦拭表面。

3.辦公桌面

上班族使用的桌子，可能沾有油漬、汗漬、咖啡渣等，可說是細菌的溫床，每平方英寸約有2.1萬隻。專家建議除了每天用清潔劑或消毒劑擦拭桌面，也要對桌上不必要存在的物品「斷捨離」，避免囤積不常用的東西。

4.辦公家具

布面或金屬材質的辦公椅、屏風、活動櫃等，本來就容易集聚灰塵、髒汙，專家建議每個月用清潔劑清理表面，再用抽屜盒或收納架分類文件、文具，減少髒亂。

咖啡 臉書

上一則

養生／大小番茄聰明吃 控血糖

下一則

醫藥／藥物保存 避光熱、須防潮

延伸閱讀

中國登革熱已跨過長江逼向黃河 恐擴散至北方

中國登革熱已跨過長江逼向黃河 恐擴散至北方
佳子公主訪希臘穿約19美元平價衣…日網友讚親民 專家憂負面影響

佳子公主訪希臘穿約19美元平價衣…日網友讚親民 專家憂負面影響
房貸利率回落 專家估短期內持穩

房貸利率回落 專家估短期內持穩
專家示警 「會飛的」蜘蛛將入侵紐約和紐澤西州

專家示警 「會飛的」蜘蛛將入侵紐約和紐澤西州

熱門新聞

袁世凱的孫女袁家淦於2020年出版的英文本《袁氏史記：袁世凱的家族》一書，收到來自中國的袁氏家人和讀者詢問「何時有中文本」？（記者何卓賢／攝影）

封面故事／袁家淦寫家族故事 袁世凱後代想看中文版

2024-06-09 07:09
101歲的塔克是位精神科醫生，1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生，畢生奉獻醫學，踏入杏林已77年。(圖／IMDb)

美國現象／高齡繼續工作 就是不退休

2024-06-10 00:05
網飛版「三體」中，主角葉文潔的父親遭活活鞭打致死。（視頻截圖）

憶往／看「三體」 回想起60年前文革慘況

2024-06-09 13:04
11歲的鍾心懿。（鍾子威提供）

人物／雪山中披荊斬棘 11歲鍾心懿有谷愛凌之風

2024-06-09 02:19

移民故事／女兒，從被迫寄養到成為實習醫生

2024-06-10 00:40
袁家騮是袁家後代在遭受中國文革迫害之後的「大救星」。圖為袁家騮博士2001年在台灣清大校長劉炯朗(右)與中央大學校長劉兆漢(左)等學界人士祝福聲中，歡度90歲生日。（本報資料照）

封面故事／袁世凱曾孫：家史寫出遺產

2024-06-09 02:29

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺