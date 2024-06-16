料理功夫／輕鬆快速上桌 涼拌嫩豆腐2道

辣拌嫩豆腐

嫩豆腐有著和豆花相同的軟滑細緻的質地，除了入湯，由於已是熟食，因此用來涼拌，既方便又可輕鬆快速地完成一道菜。在此分享兩道重口味的涼拌嫩豆腐，清淡的嫩豆腐加入辛香的佐料與醬汁，讓人食欲瞬間大開，美味難忘。

辣拌嫩豆腐

材料：

嫩豆腐1盒、水1/2大匙、辣椒1條、蔥1根、生抽1又1/2大匙、醬油膏1/2大匙、沙茶醬1茶匙、辣椒醬1/4茶匙、麻油1大匙、蒜2瓣。

作法：

1.將嫩豆腐扣入盤內，切成適口大小之塊狀，瀝除水分；辣椒切碎；蔥切蔥花；蒜切末。

2.其次將水、辣椒碎、蔥花、生抽、醬油膏、沙茶醬和辣椒醬調勻備用。

3.取一小鍋，開小火，淋入麻油，加入蒜末稍炒，熄火。

4.將麻油蒜末倒入作法2已調勻的醬料，再次拌勻，均勻淋在嫩豆腐上，完成。

小叮嚀：

1.嫩豆腐是各種豆腐中含水量最高的豆腐，因此須提早扣入盤內、覆蓋，冷藏一段時間讓其釋出多餘的水分，以防淋上醬料後味道寡淡、風味盡失。

2.將豆腐塊在盤內不重疊的攤開，較能均勻串味。

3.作法3為筆者一時興起想增添一點鍋氣，但讀者諸君可省略此步驟，將麻油與蒜末直接和作法2混合亦可。

4.醬油膏依品牌之不同，鹹甜度也不同，調醬料時請斟酌加減。

剝皮辣椒嫩豆腐

材料：

嫩豆腐1盒、剝皮辣椒4條、剝皮辣椒汁2大匙、醬油膏2大匙、麻油少量、糖1/2茶匙、蔥1根、柴魚片1撮。

剝皮辣椒嫩豆腐

作法：

1.將嫩豆腐扣入盤內，切成適口大小之塊狀，瀝除水分；剝皮辣椒切碎，均勻撒在嫩豆腐上；蔥切成蔥花。

2.取一飯碗，加入剝皮辣椒汁、醬油膏、麻油和糖攪拌至糖溶化，淋在剝椒嫩豆腐上。

3.最後撒上蔥花和柴魚片即成。





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