移民故事／女兒，從不懂英語到進了哈佛

1994年2月的一個晚上，我開車到美國首都華盛頓雷根機場，太太和女兒就在那天來到美國。太太拖著行李，六歲的女兒抱著她的布娃娃走出機場，來到這個對她們陌生國度生活。

那年，女兒要開始上小學一年級，全班18個小朋友，17個是非裔 同學；二年級全班21個學生，20個是非裔小孩。老師也從白人換成非裔，但她們對我女兒都很照顧。

2023年6月，女兒在約翰霍普金斯大學醫學院完成住院醫生實習期後，選擇留校做研究，同時在附屬醫院行醫看病。

我記得女兒第一次家長會，老師問我的問題：「你女兒晚上是否沒有休息好？她上課會打瞌睡。」

我回答不應該啊，她每天回家十幾分鐘就說作業都做完了，其他時間就是看電視、睡覺，我們也沒有像中國的小學生給超額的習題或什麼課外補習。

我倒建議老師多給一點家庭作業，省得小孩老看電視。老師說那不行，他們是根據教育局 規定布置作業，一年級小學生家庭作業就是十來分鐘的量。

後來我搞清楚了，女兒是上課聽不懂，因為老師講的是英語，對她而言就是講「鳥語」。上課聽不懂，睡覺總比搗亂好吧，當然那時她還不具備搗亂的膽量。還好有個ESL(英語為第二語言）的老師每星期來學校兩次給她個別輔導。

女兒高中畢業上了哈佛大學，有華人家長就想取經如擇校之類的經驗，我只有老實回答沒有。

女兒想在哈佛畢業後，再上醫學院讀醫學與研究(MD/PHD)雙學位，她先到哈佛醫學院一位教授的實驗室工作一年，這樣她可以完善本科畢業論文，原先哈佛學院的教授還給她指導，投稿到專業期刊。申請醫學院並不順利，最後只被保底的馬里蘭州立大學醫學院錄取。

醫學院開學後不久，我女兒本科畢業論文才發表，雖然沒有趕上關鍵點上派上用場，還是獲得醫學院學生的學校年度一等獎。在醫學院做博士獲得美國國家健康研究院(NIH)16萬美元的研究經費。

每個人移民 的路都不太可能一帆風順，既然選擇了移民，就不要以原有的思維套用到美國。

好學校通常會使學生受益不少，但更重要的是那裡的環境要能讓你如魚得水。

我外孫女美國出生，在美國已是熟門熟道了，但也不一定保證她就會一帆風順，馬到成功，一切都要靠自己不斷地努力。