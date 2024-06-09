生活／餐具漂亮 餐桌氣氛更生色 佳餚看起來更美味

好吃的菜餚講究色香味俱全，代表外觀的「色」更是被擺在第一位；而外觀指的可不是只有菜餚本身，還包括整個擺盤和餐具的搭配。(美聯社)

好吃的菜餚講究色香味俱全，代表外觀的「色」更是被擺在了第一位。而外觀指的可不是只有菜餚本身，還包括了整個擺盤和餐具的搭配。

★手工製、純天然 新趨勢

「美食與美酒」(Food & Wine)雜誌副總編輯拉姆(Chandra Ram)說：「廚師都知道，客人會花很多時間來研究他們的餐盤。」

色香味俱全的佳餚將「色」擺在第一位，包括整個擺盤和餐具搭配。(美聯社)

拉姆說：「所以，這是開飯前的另一個細節，至少可在視覺上奠定下基礎。這對那些他們深知會出現在Instagram上的菜餚來說，更是如此；漂亮的餐具可以帶來更好、也共容易被分享的形象，並有助餐廳的營銷。」

法蘭克福年度全球家居用品貿易展覽會Ambiente餐飲總監卡斯特爾(Thomas Kastl)說：「廚師和餐廳都在放棄傳統的食物呈現方式。最新趨勢包括了手工製餐具，或受大自然啟發的不規則形狀，如樹葉或貝殼。」

這張由Crate & Barrel提供的圖，是英國設計師Aaron Probyn的海軍藍色的瓷碗盤。(美聯社)

他補充，尤其是純天然、可回收又耐用，且意味著「腳踏實地、傳承和工藝」的炻器，更是捲土重來。

消費生活網站Apartment Therapy編輯唐納文(Blair Donovan)指出，Food52和Soho Home等品牌的餐具設計，都採用了「不完美」風格；居家百貨品牌Crate & Barrel設計師福特(Leanne Ford)所設計的Kiln奇特餐具，看起來就像是剛從拉坯輪車上拿下來一般，而葡萄牙Julo陶器系列，則是利用藍色和棕色活性釉創造出動態圖案。

Food52提供的餐碗圖，看起來像陶器，但其實是一種較新的材料。(美聯社)

在Apartment Therapy 2024年家居設計調查中，榮登新趨勢的扇貝裝飾，也從飾品變成餐具，其波浪的邊緣，尤其適合呈現較小的開胃菜和甜點。

這張由Crate & Barrel提供的圖片有餐盤、碗和杯子，是設計師Leanne Ford設計的Kiln奇特餐具，不規則形狀的創意餐具有助營造用餐氣氛。(美聯社)

★精美盤子 敘述家庭故事

「美食與美酒」的拉姆說：「廚師們告訴我，他們利用圖案精美的盤子，來講述他們的故事；復古的餐具風格，可能意味著廚師是受到父母或祖父的影響。」

倫敦食品設計實驗室Kitchen Theory主廚尤瑟夫(Jozef Youssef)和他的團隊，針對菜餚顏色如何影響時客對盤中食物的看法，進行了調查。

調查發現，多數人認為紅色餐盤的食物更甜，適合放置甜點；黃色餐盤讓水果看起來更美味；藍色和綠色則會讓菜餚看起來更健康。