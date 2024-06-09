料理功夫／衝味臭豆腐

最近總是會想起台灣的美食，尤其是臭豆腐與衝菜，洛杉磯 的華人 市場有賣現成的臭豆腐，但是沒有賣衝菜。衝菜是用大芥菜做成的，參照網上的做法，做了第二次就成功了。為了解饞，趕快做這道又衝、又臭、又辣的菜，我的口腹之慾也解決了。

材料：臭豆腐一包、大芥菜一包、辣椒一根、大蒜數粒、老干媽豆豉醬與蠔油各一茶匙、麻油少許。

●衝菜

作法：

1.大芥菜洗淨，放在窗台有陽光處晾曬半天。

2.將菜切成小塊，用乾鍋炒至三到四成熟，見葉子顏色稍為變深即可盛起。

3.將菜丁置入一罐中，蓋上蓋子，靜置半天，衝味就會形成。

●臭豆腐

1.準備辣椒及蒜切丁。

2.起油鍋，將大蒜、辣椒及老干媽豆豉醬炒香後，放入臭豆腐丁，調味置入糖及蠔油。

3.炒好後置旁待涼後，再把衝菜丁拌入，撒上麻油即可。

小叮嚀：

衝菜切勿炒熟，炒熟就沒衝味了。做好一罐放冰箱裡，兩個禮拜仍然很有衝味 ，平常吃麵食時，從罐中取出些衝菜，拌上醬油、醋、麻油，當作爽口健康小菜吃 。

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