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醫藥／小酌暈倒 竟是心律不整惹禍

李青縈
一名20多歲女大生，在派對過程中小酌幾杯紅酒後卻暈倒，後續才發現問題出在「心律不整」；示意圖。（本報資料照片）
一名20多歲女大生，在派對過程中小酌幾杯紅酒後卻暈倒，後續才發現問題出在「心律不整」；示意圖。（本報資料照片）

一名20多歲女大生，剛上大學參加派對聯誼，在派對過程中小酌幾杯紅酒後卻暈倒，同行友人急忙叫救護車送往急診，當下並無大礙，但女大生其實在高中就曾發生頭暈昏倒的狀況，後續在心臟科追蹤下才發現問題出在「心律不整」，在經歷電燒手術後，已經多年未再發作。

該名女大生在派對小酌紅酒後暈倒，立即被送往急診，但其呼吸、心跳並無異常，也在去急診路上隨即醒來，除了疲憊感外並沒有其他症狀。經過急診檢查後也沒有貧血問題，心率也正常。但女大生並不是第一次昏倒，高中時有曾經昏倒幾次，急診科醫生並不放心，因此安排心臟科門診追蹤。

台灣國泰醫院心血管中心醫師郭志東說，該名女大生在經歷24小時心電圖追蹤後，發現有「房室結迴旋」的狀況，當時先用藥物治療，若是仍有發作或是有不適的狀況，再採取「電燒」治療。經過半年後，因為吃完藥後，雖然沒有昏倒但是心跳仍快，因此再度安排檢查後，決定用電燒解決，目前已經多年未再復發。

做完電燒後雖然副作用不大，郭志東提醒仍要留意，術後半年至一年左右再做24小時心電圖追蹤，如果沒有心悸或是心跳過快等狀況基本上不用吃藥。他也說，電燒如果燒得太多，燒到「結」本身可能會出現水腫、發言，甚至導致心跳過慢，就必須裝「節律器」，但因為手術過程會看心電圖，如果太靠近會避免繼續電燒。

郭志東表示，民眾平常可透過脈搏觀察，如是否一分鐘跳超過100下或是少於60下等異常狀況。而高危險族群，像是有鉀離子、鈣離子等電解質不平衡狀況者、甲狀腺功能異常或是三高等較容易出現心律不整，更可多加留心。像上述「房室結迴旋」的心律不整屬於先天性，難以沒辦法預防，僅能多加留意，若出現暈倒、 頭暈、心跳過快／慢的狀況，儘速到心臟科就診。

三高

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