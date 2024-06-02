我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

醫藥／眼睛紅有痛感 3病症警訊

邱宜君
醫師提醒，如果眼睛不舒服，應避免長期使用含類固醇或防腐劑的藥水。（本報資料照片）
醫師提醒，如果眼睛不舒服，應避免長期使用含類固醇或防腐劑的藥水。（本報資料照片）

眼睛紅的原因很多，若紅眼出現「影響視力、持續產生黏稠分泌物、有疼痛感」任一情形，都是急症警訊，應盡速就醫。

台灣北榮眼科部主任級主治醫師劉瑞玲說，如果紅眼加上視力模糊，可能是急性青光眼或急性虹彩炎等眼科急症，要盡速就醫治療，以免失明。急性青光眼發作時，眼壓會急速上升，除了導致紅眼、視力模糊，還可能合併眼球脹痛、頭痛、惡心想吐等症狀；急性虹彩炎是眼球前方發炎，有紅眼、視力模糊、畏光流淚等症狀，還可能眼睛疼痛。

持續出現黏稠分泌物，則是眼睛受到感染。台灣三總青光眼科主任呂大文指出，俗稱「紅眼症」的傳染性急性結膜炎，病人數量常隨夏季水上活動而增多，細菌或病毒感染結膜，眼睛會很紅，分泌物很多，要趕快接受治療，控制感染。

劉瑞玲說，眼睛感染所產生分泌物與「眼屎」不同，眼屎是早上或傍晚、工作很疲倦時，才會出現一點點，但感染衍生的分泌物是黏稠而且不斷產生，可能每隔15分鐘就要擦一次，不要誤以為是眼屎，而延誤治療。

常見3大紅眼問題

1.乾眼症

用眼過度、睡眠不足、運動量不足，都會影響到淚腺分泌，造成乾眼症。劉瑞玲表示，眼睛會感到刺痛或灼熱，眨眼有異物感，反射性流淚、溢淚，甚至視力模糊，眼球乾燥導致摩擦力變大，也會讓眼睛發紅。

呂大文表示，乾眼症造成的紅眼，點人工淚液有助改善，但乾眼症分為缺水、缺油、缺黏液層這三種不同類型，人工淚液也有相對應的不同配方，建議先找眼科醫師檢查，才能買到正確的人工淚液。熱敷眼罩可以幫助淚水分泌，但溫度要控制在42℃（107.6℉）以下，睡前敷10到15分鐘即可。

2.結膜下出血

如果眼白忽然出現一片鮮紅，不痛不癢、無分泌物，不影響視力，通常是結膜下出血。呂大文說，這不用治療也會在一、兩周以內慢慢消失，可能是外力碰撞或揉眼睛太大力導致。不過，若頻繁發生，一、兩個月就出現一次，小心可能是凝血功能出問題。

3.過敏性結膜炎

季節交替、沙塵暴來襲、在空氣不好或有刺激氣體的地方，很多人眼睛會又紅又癢，這就是過敏性結膜炎。呂大文表示，眼睛接觸過敏原會出現免疫反應，血管擴張會讓眼睛發紅，應遠離過敏原、服用抗過敏藥物，或以冷敷來減緩發炎反應的不舒服。如果一直揉眼睛或熱敷，眼睛只會更癢、更紅。

呂大文說，不建議使用標榜快速退紅的市售眼藥水，這些藥水只能暫時讓血管收縮，之後血管會反彈，眼睛更紅。

劉瑞玲提醒，不要隨便買含類固醇的眼藥水來點，類固醇眼藥水須經醫師處方，只能短期使用，若長期點會造成慢性青光眼、傷口不易癒合、易併發感染。

沙塵暴

上一則

醫藥／小酌暈倒 竟是心律不整惹禍

下一則

百科／想消除眼袋 咖啡因幫得上忙？

延伸閱讀

搞懂「蒸發型」或「缺水型」 控制乾眼症狀 防角膜受傷

搞懂「蒸發型」或「缺水型」 控制乾眼症狀 防角膜受傷
明晰眼科 使用IPL/RF治療乾眼症

明晰眼科 使用IPL/RF治療乾眼症
明晰眼科 使用IPL / RF乾眼症治療

明晰眼科 使用IPL / RF乾眼症治療
乾眼症有年輕化趨勢 破解4大治療迷思

乾眼症有年輕化趨勢 破解4大治療迷思

熱門新聞

如何為大蒜去皮，有許多小訣竅。(圖／123RF)

百科／大蒜快速去皮 微波爐20秒輕鬆搞定

2024-05-26 02:09
大約在1881年至1910年，中國男子在洛杉磯唐人街或其附近的圍欄區域按住一頭豬。（圖／Lisa See Collection／亨廷頓數位圖書館提供)

亞裔傳統月／排華考古：洛城華人養豬脫困

2024-05-26 13:23
移民46年，我的移民之路除了自己的努力、堅持、不怕困難、不輕言放棄外，我還要感謝美國這個國家給了我機會，許多貴人的幫助，以及我的家人無怨無悔的支持。(作者提供）

移民故事／移民46年 打造公司和品牌

2024-05-26 14:00
中年考駕照，少不得親人的保駕護航，從旁擔任教練諄諄教誨，是通過考試的幕後功臣；示意圖。(123／RF)

移民故事／闖過2道窄門 實現美國夢

2024-05-26 12:45
Zillow分析，如果賣家等到6月再出售房屋，可能獲利更多。( 美聯社)

理財百科／6月賣房獲利多？看看去年成交價

2024-05-26 02:17
墨西哥的坎昆是受歡迎的旅遊城市。(圖／123RF)

旅遊補給站／初夏旅行 哪些地方機票便宜？

2024-05-26 02:09

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染