醫藥／眼睛紅有痛感 3病症警訊

醫師提醒，如果眼睛不舒服，應避免長期使用含類固醇或防腐劑的藥水。（本報資料照片）

眼睛紅的原因很多，若紅眼出現「影響視力、持續產生黏稠分泌物、有疼痛感」任一情形，都是急症警訊，應盡速就醫。

台灣北榮眼科部主任級主治醫師劉瑞玲說，如果紅眼加上視力模糊，可能是急性青光眼或急性虹彩炎等眼科急症，要盡速就醫治療，以免失明。急性青光眼發作時，眼壓會急速上升，除了導致紅眼、視力模糊，還可能合併眼球脹痛、頭痛、惡心想吐等症狀；急性虹彩炎是眼球前方發炎，有紅眼、視力模糊、畏光流淚等症狀，還可能眼睛疼痛。

持續出現黏稠分泌物，則是眼睛受到感染。台灣三總青光眼科主任呂大文指出，俗稱「紅眼症」的傳染性急性結膜炎，病人數量常隨夏季水上活動而增多，細菌或病毒感染結膜，眼睛會很紅，分泌物很多，要趕快接受治療，控制感染。

劉瑞玲說，眼睛感染所產生分泌物與「眼屎」不同，眼屎是早上或傍晚、工作很疲倦時，才會出現一點點，但感染衍生的分泌物是黏稠而且不斷產生，可能每隔15分鐘就要擦一次，不要誤以為是眼屎，而延誤治療。

常見3大紅眼問題

1.乾眼症

用眼過度、睡眠不足、運動量不足，都會影響到淚腺分泌，造成乾眼症。劉瑞玲表示，眼睛會感到刺痛或灼熱，眨眼有異物感，反射性流淚、溢淚，甚至視力模糊，眼球乾燥導致摩擦力變大，也會讓眼睛發紅。

呂大文表示，乾眼症造成的紅眼，點人工淚液有助改善，但乾眼症分為缺水、缺油、缺黏液層這三種不同類型，人工淚液也有相對應的不同配方，建議先找眼科醫師檢查，才能買到正確的人工淚液。熱敷眼罩可以幫助淚水分泌，但溫度要控制在42℃（107.6℉）以下，睡前敷10到15分鐘即可。

2.結膜下出血

如果眼白忽然出現一片鮮紅，不痛不癢、無分泌物，不影響視力，通常是結膜下出血。呂大文說，這不用治療也會在一、兩周以內慢慢消失，可能是外力碰撞或揉眼睛太大力導致。不過，若頻繁發生，一、兩個月就出現一次，小心可能是凝血功能出問題。

3.過敏性結膜炎

季節交替、沙塵暴 來襲、在空氣不好或有刺激氣體的地方，很多人眼睛會又紅又癢，這就是過敏性結膜炎。呂大文表示，眼睛接觸過敏原會出現免疫反應，血管擴張會讓眼睛發紅，應遠離過敏原、服用抗過敏藥物，或以冷敷來減緩發炎反應的不舒服。如果一直揉眼睛或熱敷，眼睛只會更癢、更紅。

呂大文說，不建議使用標榜快速退紅的市售眼藥水，這些藥水只能暫時讓血管收縮，之後血管會反彈，眼睛更紅。

劉瑞玲提醒，不要隨便買含類固醇的眼藥水來點，類固醇眼藥水須經醫師處方，只能短期使用，若長期點會造成慢性青光眼、傷口不易癒合、易併發感染。