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移民專頁／交I-485未申請回美紙 勿離美

李亞倫律師主答
提交 I-485 表格後，未提前申請回美紙，你不得離開美國，除非是H-1B或L-1簽證。（美聯社）
提交 I-485 表格後，未提前申請回美紙，你不得離開美國，除非是H-1B或L-1簽證。（美聯社）

讀者問：

今天看到copy of filing，發現兩個錯誤：1、住址寫了美國地址和中國地址，兩個都是to present。律師發現了這個問題，讓我改了，結果交出去的還是錯的。擔心這個會影響提交的I-485期間須在美國境內，會要補材料(RFE)。

2、I-485J最後一頁preparer簽字，律師簽了2022年，而前面都是2023年。我下個月還要回中國，都不知道應不該在境內等了。目前律師還沒回覆有啥影響。請問，這些問題有多致命？

答：

你I-485申請表中提到地址的第一個錯誤，移民局通常會將所有通知發送給你和你的律師，因此，如果你沒有收到移民局的信件，你的律師也會告知你通知信件的內容。

我假設，移民局會認為你在美國境內，因為移民局沒有拒絕你的I-485申請，該申請只能由人在美國的個人提交。至於律師在2022年簽署的I-485J的第二個錯誤，這可能不是一個大問題，因為簽名日期可能是個錯誤。否則，美國公民及移民服務局可能會寄給你RFE補交新表。

請注意，提交I-485表格後，未提前申請回美紙，你不得離開美國，除非是H-1B或L-1簽證。如果不是這兩種類別回美紙未獲批准就離開會導致你的I-485申請被取消。

移民局 H-1B 美國公民

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