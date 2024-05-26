旅遊／四川采風行 獨特文化古今輝映

祭獻與表演皆在滂沱大雨中進行。 (圖／周密提供)

拜訪華夏母親嫘祖故里和中國唯一的女皇帝武則天的誕生地，是四川采風行最讓我記憶深刻的地方。在四川省的東北地區遊歷，一路遙想三國志人物活動場景，親臨李白曾詠嘆的劍門關，在在顯示四川的獨特的文化底蘊。四川是人文薈萃的天府之國，更有綿陽兩彈城的科研專家，古今輝映，真是令人讚嘆不已的地方。

走進位於綿陽市鹽亭縣的文同詩竹園景區，竹木茂盛清幽，立生思古幽情，我對旁邊的小何說，「今天藍天白雲，天氣出乎意料的好」。她笑著說，「因為我們做了氣候干預，你們只有在此有如此待遇喔！」我第一次聽到十分好奇，又問明天舉行嫘祖拜謁大典偏碰到煞風景的天氣預測，這也能施行氣候干預嗎？

嫘祖之都在鹽亭

祭獻與表演皆在滂沱大雨中進行。 (圖／周密提供)

我們18位女記者、女作家們應邀參加第八屆海峽兩岸嫘祖文化交流活動，暨2024(甲申)華夏母親嫘祖故里拜謁大典。4月18日，期盼已久的大日子，早上陰天無雨，大家好像鬆了一口氣，一大早出們驅車前往嫘祖聖地。祭壇前的廣場坐滿上千名民眾，兩排大花籃放置於中線走道旁，我們正好坐在花籃邊。

開幕式鼓號聲響起，眺望遠方鐘鼓樓，好像在召喚華夏遠古部落的族魂。黃帝軒轅氏娶西陵氏之女嫘祖為妻。嫘祖發明養蠶，教導人民育蠶治絲縫製衣服，又崇尚禮儀，自古備受尊崇。現在祭祀黃帝，當然也要祭拜黃帝的妻子嫘祖，充分表現華夏子女溯本歸源的崇敬之心。想著想著，突然感到幾滴雨滴在頭上，主辦方馬上貼心的派送透明雨衣給我們。當天雲層厚重覆蓋著大四川，縱有氣候干預也徒然，畢竟人力有限無法勝天。

拜謁大典最終是在滂沱大雨中進行的，我們穿著雨衣，但所有敬獻花籃、淨手上香、恭讀頌讚，及表演的人士都沒有任何雨具，整個大典進行約兩小時，虔敬肅穆看得分外感人。第12屆全國政協副主席馬培華，中央台辦、國務院 台辦副主任仇開明，台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄，台北女記者作家協會理事長黃寤蘭以及榮譽顧問傅依萍等兩岸佳賓，都分批敬獻了大花籃。

台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄致詞。 (圖／周密提供)

我們有幸身臨其境參與盛會，可以感受到嫘祖故里拜謁大典的深長意義，就是為中華民族祈福，寄望華夏子女都能傳承「愛、美、和、善」的嫘祖文化。

台北女記者作家協會理事長黃寤蘭組團參與大典，並邀請我提供繪畫作品參加鹽亭舉辦的嫘祖主題畫展，我忝為一員，毫不猶豫地接下這個任務，從研究嫘祖的史蹟，到苦思下筆，竟然在一個星期內完成兩張水彩畫，一定是嫘祖老母親保佑之故。

其中一張名為「嫘祖之手」，表徵神秘的嫘祖，衣著尊貴黃色的一隻右手纏繞著絲線，又好似手持權杖，一條蠶寶寶象徵了萬條，蠶繭散布四處。一片紫氣，也是桑葚成熟的顏色。這幅畫還有其他的想像空間，小何特別喜歡這張，邀我捐贈給鹽亭縣博物館典藏。伯樂小何，原來是縣委統戰部副部長、民宗局局長何懿儒。由於這項意外的捐贈儀式，把我對嫘祖的愛意與崇敬長遠的留在鹽亭縣，真是完美的時刻。

皇澤寺 藏武則天真容

武則天(624 – 705)身為女皇帝，在傳統的封建社會是絕無僅有的，她與夫婿唐高宗並稱「兩聖」。我們步入嘉陵江畔的皇澤寺時，就看到他們的雕像端坐在兩聖殿，殿堂外對聯如下：「地接三泰關河在望，天陞二聖日月當空」。但導覽說，這還不是武則天的真面容。

皇澤寺武則天真容石刻像，修復前與修復後。 (圖／周密提供) 皇澤寺武則天真容石刻像，修復前與修復後。 (圖／周密提供)

武則天14歲進宮，她雄心萬丈最後成為皇后，也是武周開國君王(690-705)。她曾為唐朝社會和文化做出很大的貢獻，比如說：她善於治理國家、延攬人才，興立殿試制度，振興農桑，並減輕人民賦稅，促進文學藝術的繁榮，有貞觀之治的遺風。

生前俾倪四方的武則天，死後多所爭議，因為她主政初期，制定告密制度，重用酷吏周興、來俊臣、索元禮等混混，濫殺無辜人民。此外，在宋朝以降傳統禮教的觀念下，一些男性史學家對武則天喜愛男寵更是無法忍受，口誅筆伐不遺餘力。

武則天生於四川利州（今廣元），武后當權後，改建原名「烏奴寺」的寺廟，更以「皇恩浩蕩，澤及故里」而取名為「皇澤寺」，以紀念自己的龍興之地，並刻有真容像，這是全國唯一奉祀武則天的寺廟，非常難得。

多年前已有學者認為龍門石窟的盧舍那佛有武則天的影子。不過走進皇澤寺「則天殿」一看，有點意外，因為這尊武則天真容石刻跟盧舍那佛相去甚遠。這尊高1.8米的真容石刻像，臉型較長，柳眉細長眼，眼角微向上，鼻子生得個隆準鼻，嘴型小巧玲。根據則天殿展覽圖片，以及我找出張大千1939年的照片比較一下，這尊石像之後有損傷跡象，曾大大修復過。

嘉陵江畔皇澤寺摩崖造像大佛窟。 (圖／周密提供)

皇澤寺摩崖造像皆鑿刻於嘉陵江的絕壁之上，現在出入容易，可見當地政府努力開修工程的用心，加上後山修建樓梯，比較容易上去，但是有些姐妹們為了維護膝蓋健康而止步。所幸我們能登高一望，一邊是嘉陵江水，一邊是佛龕，景色非常宜人。

佛龕中以大佛窟最令人讚嘆，窟內雕阿彌陀佛，二弟子和二菩薩，後壁浮雕人形化天龍八部護法神像。此窟規模宏大，造像精美，是初唐時期佛教造像藝術的代表作品。

皇澤寺摩崖造像與敦煌莫高窟相似，均為先開窟，後建立寺廟，武則天眼光高人一等才會選上此寺。

那天煙雨迷濛中回望皇澤寺，不禁想起則天殿牆上雋刻宋慶齡的話，「武則天是中國歷史上唯一的女皇帝，封建時代傑出的女政治家」。我想，這是後世很精簡公允的評語。

劍門關在李白筆下

盛唐文風鼎盛，群星閃耀中以李白(701 – 762)最為人所稱道，他英氣逼人風流倜儻，他的詩歌後代傳頌不已，其中以奇文「蜀道難」氣勢雄渾，最令人神往。

四川省自古對外交通難行，李白所做的七言樂府「蜀道難」，描寫了秦屬棧道的險阻，以及反映他對世故人情叵測險惡的心情，他多次喟嘆「蜀道之難，難於上青天」！在劍門關景區乘坐兩趟索道纜車，並奮力走幾小段陡峭階梯後，終於見識了蜀道有多難、劍門雄關有多難穿越。

「猿猱道」險峻危險，上方有如螞蟻般大小的登山客。 (圖／周密提供) 李白《蜀道難》中的劍門雄關。 (圖／周密提供)

坐在一號索道的六人車廂裡，美麗的導覽正好與我們同乘一部。我好奇地問，2008年汶川大地震對凌空而行的索道有沒有影響？她說沒有，因為一號索道2010年10月才建成運行，全長1051米，高差280米，是採用奧地利技術設計建造而成的。

搭一號索道去仙女廊，接著搭二號索道去海拔1200米的玻璃觀景平台。二號索道的車廂比較大，可容納30人左右，大家都是站著，以前在德國最高峰楚格峰也搭過類似的纜車。我們穿越著空中蜀道，俯瞰阡陌平川，群山遠近不一，感覺好似飛翔的老鷹。

我往旁邊峭壁一看，竟然看到遠方之字形的小路，上面有如螞蟻般大小的登山客，扶壁緩慢行動。我們大力的揮手致意，竟然有一兩位也揮舞著手！由於「猿猱道」險峻危險，需要申請許可證才能登崖，聽說還有一個叫做「鳥道」，也是超難攀登的。鳥道和猿猱道的名稱同出於李白「蜀道難」，即「西當太白有鳥道，可以橫絕峨眉巔。」以及「黃鶴之飛尚不得過，猿猱欲度愁攀援。」

劍門關二號索道。 (圖／周密提供)

李白離開蜀地初次到長安，與唐朝詩人名臣賀知章會面。李白拿出「蜀道難」給賀知章欣賞，賀邊讀邊讚，最後禁不住讚嘆的說：「子，謫仙人也。」，兩人更暢飲大醉。當時李白42歲，此後世人皆稱他為詩仙了。

我們一行18人走的是劍門關捷徑，路上遊客絡繹於途，一點也感受不到杳無人煙的荒涼孤寂。

精於劍術的李白，不是蒼白的書生，對劍門關軍事要塞的描寫一針見血，「劍閣崢嶸而崔嵬，一夫當關，萬夫莫開。」劍閣聳立在峭壁懸崖邊，我相信每位親臨劍門關關樓的人絕對感受得到其雄險。過了厚實的劍門關，道旁有個背誦李白「蜀道難」的平台，鼓勵遊客一起頌讚，愈增「走過劍門關天下無難關」的奇特經驗。

三國時期蜀漢著名軍事家姜維，深受諸葛亮器重。蜀漢景耀六年(263) ，司馬昭計畫滅蜀漢，漢中失守，大將軍姜維急忙撤兵，與廖化、張翼、董厥退守劍門關，紮營防守三個月，以3萬人的軍隊，抗拒鍾會13萬大軍，在離關樓不遠處，豎有姜維守關像。由於他赤膽忠心，傳說他死後，英魂反回劍門關，在隘口化作武士神像，護佑故土。後人對三國人物的懷念可見一斑。

綿陽兩彈城 驚天動地

兩彈模型的前面和背面。 (圖／周密提供) 兩彈歷程館前言強調世界和平與國家安全。 (圖／周密提供)

由於靠山又隱蔽的天然優勢，在綿陽市梓潼縣的山溝裡有許多依山而建的房子，這就是核工業部第九院的駐地。

在這裡我目睹「兩彈城」裡驚人的發明，以及潛心研究的近代科學家的日常生活陳設。以鄧稼先為首的一群物理學家，為了國格而拚命研發兩彈。他們犧牲小我，為公忘私的精神令人欽佩。所謂的兩彈，起初是原子彈和導彈，後來演變為原子彈和氫彈的合稱，再加上另一彈，指的是導彈。

走進核工業部九院「院部辦公樓」和對面的「情報中心」，牆上不斷出現類似的標語：「絕對不問不該知道的機密」、「保守祕密九分半不行，九分九也不行，非十分不可」，好似走進時間長廊，辦公室皆保留原狀，任遊客走動，甚至可以走進鄧稼先院長辦公室。但從六○年代到九○年代這裡曾經是，「三步一崗、五步一哨，進出人均需接受嚴格檢查」的軍要重地。

綿陽梓潼兩彈城大門。 (圖／周密提供)

1955年1月15日，毛澤東在菊香書屋主持中共 中央書記處擴大會議，專門討論原子能問題。在得知鈾礦資源和發展原子能的關係後，會議通過核武器研製計畫，正式下令發展原子能的戰略決策，以北京為起點，中共核武器科技開始一連串征程，遷徙青海戈壁。

正如鄧小平所言：「無論從我國面臨的現實威脅，還是從民族利益考慮，原子彈都必須搞。」朱德也說：「搞了不用也得搞，不然，沒法踏實過日子。」

二次大戰後，國際局勢不斷變遷。1949年國民政府撤退至台灣後，發生朝鮮戰爭及台海危機。根據展覽資訊，美國加強與蔣介石的反共合作，於1954年12月初與國民黨締結了美台「共同防禦條約」，並一度宣稱，如果遠東發生戰爭，美國會考慮使用小型戰術原子武器。如此因而激勵中共發展原子彈，並與蘇聯技術合作。

不過，1960年蘇聯中止核武援助。中共繼續研發出原子彈，於1964年10月16日15時在新疆羅布泊試驗場引爆成功。官方在八小時後發表的聲明中沒有提供細節，但保證絕不首先使用核武器。1966年10月27日，導彈核武器試驗成功。

距離原子彈爆炸僅兩年八個月，中共又製造出氫彈，於1967年6月17日，在羅布泊上空爆炸成功。中國大陸正式成為世界上掌握氫彈技術的國家。其發展速度比美、蘇、英、法超快許多。如此科研成果真是驚天動地。

這些科技突破雖已是陳年歷史，今日看了仍令人十分震撼。尤其，今年初觀看了奧斯卡金像獎得獎電影「奧本海默 」(Oppenheimer)，劇情講述美國理論物理學家羅伯特•奧本海默參與研製原子彈的過程故事，對這種可毀滅全世界的武器，其威力令人懼怕。

在離開四川後，我想進一步了解我們曾參觀的兩彈城，因在梓潼時期，兩代科學家先後完成原子彈和氫彈的武器化，並為新一代核武器研製等國防科研定型。在維基百科和百度中，我發現有「兩彈一星元勳」條目，其中「一星」是指人造地球衛星。

獲得兩彈一星元勳者共計23位科學家，其中有21位曾至國外留學，這些有歐美背景的知識分子在文化大革命(1966 – 1976)時多半遭逢不幸，如：姚桐斌被毒打致死，趙九章遭迫害自殺身亡，而包括鄧稼先、 「氫彈之父」于敏在內的諸多科研工作者及家屬受到政治迫害。

1970年代末至1980年代初，鄧小平、胡耀邦等人為在文革期間受迫害的知識分子平反，並恢復名譽。鄧稼先於1980年重回核工業部第九院擔任院長，至1986年去世止。兩彈一星功勳獎章是於1999年在江澤民時期頒贈的。

兩彈模型的前面和背面。 (圖／周密提供)

在綿陽梓潼兩彈城參觀時，邊聽導覽邊快速攝影，其中一張現在仔細研究，原來是兩彈精神的紀念牆。以「兩彈一星元勳」勳章為底，上面正中刻著鄧稼先的肖像，左邊刻有陳能寬、朱光亞、彭桓武和于敏，右邊刻有周光召、王淦昌、郭永懷、程開甲等人肖像。

下刻字句：「愛國奉獻•艱苦奮鬥•協同攻關•求實創新•永攀高峰」，對當初這些獻身科學的人而言，確切的描述兩彈一星精神的實現。

在四川省的東北地區遊歷，承蒙主辦單位的精心安排，造訪許多有歷史有文化的地方，實在無法以一篇文章涵蓋所有精華。在短短的八天裡，四川已博得我們的芳心，深深喜愛四川人的誠摯與熱情，希望將來能探訪四川更多的特色景點。

小啟

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