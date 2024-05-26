移民故事／洛城奧運留下的非法移民

我收到移民局的遞解通知送達，律師寫了訴願書申請豁免遞解令，因為當時洛杉磯奧運的業務需要我留下來工作。(圖／123RF)

5月1日勞動節又到了，想到多年前在舊金山參加支持非法移民 的示威遊行，那次遊行是號召所有非法移工停工一天，讓社會大眾體會沒有了他們，許多行業不能正常運作的情況。

當時心想，我這個「曾經的非法移民」也應響應支持，決定共襄盛舉。沒想到到了現場，都是團體行動，風風火火的很是熱鬧好似嘉年華會，倒也井然有序；但是繞了一圈，只有零散的亞洲人，竟然沒有找到華人的團體。雖然參加的人很多，但我孤獨的走完了示威遊行全程。

未想移民 卻獲大廠職位

回想70年代末，當初只是想效仿師長的腳步，憑藉著國立大學理工科學生可以申請美國大學唾手可得的助教獎學金，只要省吃儉用，寒暑假可以結伴暢遊美國各地；待拿到鍍了金的學位，再回台灣完成自己夢想的育才志業，似乎不失為可行之路。也就隨著潮流迷迷糊糊的出國，倒也如願好生玩了數年。

未曾在計畫中的移民，卻因學業上的兜兜轉轉，壯志未酬提前告終，本想就此回台。趁著還有一學期的助教獎學金，開始台美兩地找事，沒想到竟然拿到了摩托羅拉(Motorola)公司的職位，而且還應承可以辦綠卡 ，待遇還是當年畢業生中少有的高薪。在搬家公司要來搬遷的前一天，台灣某工學院的聘任書才姍姍來遲，可惜箭在弦上已無法回頭，就單槍匹馬南下德州 開始工作。

一開始是以外國研究所學生畢業實習的身分上任，一年後可以延期，並可一併申請綠卡，不料我不慎遺失了護照，沒有護照也就沒簽證，申請實習的身分延期，待勞工局的勞工許可批准下來時，我的身分已經失效。

當時國會已通過立法，將追究聘雇非法移民公司的法律責任，又加上正逢雷根總統大砍國防經費以致公司的所在地德州大多的科技公司正在大規模裁員，包括與我同時進公司任職不同部門的美籍同事也遭裁遣，心想大概只有打包回台了。

硬著頭皮找到小老闆，告知我的情況，根據移民法，我已失去合法工作身分，他叮囑我不要跟任何人提及，立刻去找經理談。

次日，經理找我閉門開會，跟我說目前只有小老闆、他和大經理及人事主任知曉此事，他們會盡能力替我辦到綠卡，我藉機提出想自聘移民律師爭取時效，與公司律師合作辦理移民文件，經理竟然完全同意了。

收到遞解令 曲折拿綠卡

我馬上在世界日報廣告上找了一位華人移民律師，律師告知我若未耽誤，提前一周來諮詢，那時第三優先移民尚有名額，應該可以遞件直接排隊申請綠卡，但只能排名額，且還有非法身分要解決。大約等了一年多，終於有等到名額了，律師同意送件，並告知我將收到遞解出境通知，他會處理。

果如律師所料，移民局的遞解通知送達，他擬了一封訴願書申請豁免遞解令，大意是公司因為業務需要，我的職務無人可接手，是不可或缺，需要我留任協助才能完成。

當時確實公司承包了洛杉磯奧運會FBI 的大哥大通訊機台，我的單位有參與生產此種機台，沒想到移民局居然同意將立即遞解令豁免延長至回台灣綠卡面談，以非法移民身分工作了年餘。

偶與兒女談及此事，包括美籍女婿都說完全不知此事，沒想到家族中竟有如此曲折移民過程，女婿並打趣說原來我是靠當年洛城奧運才得以留下來的。

我是實打實的非法移民，也收到遞解令，但也曲折拿到綠卡。那一次遊行，我已年薪六位數，每年上繳約2、3萬的稅，光是繳交的稅即夠養活一個藍領家庭，很想告知大家：非法移民並非是美國社會的負擔，他們對美國的貢獻是不可輕量的，我的例子絕非特例。