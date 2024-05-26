移民故事／移民46年 打造公司和品牌

移民46年，我的移民之路除了自己的努力、堅持、不怕困難、不輕言放棄外，我還要感謝美國這個國家給了我機會，許多貴人的幫助，以及我的家人無怨無悔的支持。(作者提供）

在美國夢的漫漫征途中，我，金君年(George King)，KTI Hydraulics Inc.公司的創始人，在今年2024年5月18日迎來公司成立25周年的重要里程碑。同時，我們也會在這剛剛遷入嶄新的辦公大樓裡舉辦盛大的喬遷之喜慶祝活動，這個日子將成為我人生中最難忘的時刻。這不僅標誌著公司的長足發展，更見證了我個人46年移民 生涯的辛勤耕耘。

站在這屬於自己的3英畝土地上，建築面積達到7萬2000平方英尺的辦公大樓前，我回顧過去的奮鬥歷程，心中充滿無盡的感慨。這樣的成就是我始料未及的夢想。

經營餐廳 意外跨足商場

1978年，因著姊姊為我申請的親屬移民，32歲的我帶著家人離開了熟悉的家鄉，踏上前往美國的旅程。當時的我，沒有高深的學識，英文能力有限，也沒有專業技能。但懷抱著對未來的憧憬和對成功的渴望，我開始了自己的美國夢。起初的歲月裡，我在機場洗飛機、在咖啡店洗碗、在炸魚店工作，甚至在杯麵公司(Cup Noodle)的鍋爐房維修。這些經歷雖然艱辛，卻是我成長的磨練，讓我深刻理解到：打工可以賺錢，但創業才能成就夢想。

1980年3月18日，我在南加Costa Mesa購買了一家美式餐廳(Dick Church’s Restaurant)，開啟了創業的新篇章。餐廳從清晨6時到夜晚10時，無論周末或假日，從不休息。一個中國人經營美式餐廳並不多見，我從零開始，學習經營之道，待員工如同家人，對客人熱情相待，凡事親力親為，將這家餐廳經營得風生水起。

我的努力也得到了媒體的關注，包括《世界日報》和《Daily Pilot》的報導。這家餐廳也成了Costa Mesa的地標，對許多客人來說；Dick Church’s Restaurant不止是餐廳，還是他們聚會，聊天開心交友的地方，雖然經營餐廳的辛苦難以言表，但正是這份堅持和不屈不撓的精神，支撐我經營了37年。2017年，帶著萬分不捨的心情，我將餐廳賣掉，結束了這段美好的旅程。

與餐廳經營同時，1996年，我開始了另一段冒險。一位員工提議與我合作賣聖誕樹上的裝飾品，我認為這是一個小投資 ，便答應了。我請我的小舅子從台灣進口商品，在餐廳對面的跳蚤市場擺攤。這個小生意雖然沒有賺多少錢，但卻為我帶來了一個意想不到的機會。

一位客人詢問我們是否能找到價格合理、性能優良的馬達，用於跳車(Lowrider)。

這個請求引發了一連串的事件，最終導致我父親背著兩個重重的馬達飛往長沙，並成功地從當地廠商手中帶回了兩個性能出色的馬達。我投資了3萬美元訂購了一整貨櫃的馬達，但由於性能不足，這批馬達無法用於跳車，買家退貨。我只好租了一個倉庫，存放這些馬達，尋找解決之道。

創立品牌 市占高達八成

這次的失敗並沒有讓我氣餒，反而激發了我尋找新機會的決心。我帶著馬達參加了汽車展，並有幸認識了一位德裔美國人Bob。他是一位液壓工程師，我們一見如故，很快就成為了好朋友。1998年，Bob賣掉了他在芝加哥的房子，來到加州 與我合作。我們共同創辦了KTI Hydraulics Inc.，我負責投資，而Bob則負責技術開發。我們開發設計了合成閥塊，並尋找合適的馬達和泵，製造出液壓動力單元，最初用於汽車升降機。雖然第一批產品失敗了，但我們沒有放棄，重新設計後的產品成功應用於倒翻車，並成功銷售了十幾套。

隨後，經過我們不斷研發新產品和各樣的努力，專注於商業和工業液壓設備領域，我們的核心產品包括液壓動力單元、交流和直流馬達、液體分配器、齒輪泵、油箱和遙控器。這些產品廣泛應用於移動和工業領域，如掃雪車、自卸車、挖土機、裝載機、剪刀升降機以及升降機、升降鎖和壓縮機等。

我們將液壓動力技術引入中國市場，同時擁有自己的品牌，在中國大陸和美國的液壓市場稍有名氣，市場占有率高達八成，銷量從每月十幾套增加到現在的近2萬套。公司員工從美國的4人增加到56人，大陸從0增加到26人，還有無數合作廠商。公司規模也從租用的1200平方英尺成長到今年自購的3英畝土地和建坪面積達到7萬2000平方英尺的辦公大樓。

現今，我已是一個耄耋之人，對未來仍然充滿憧憬，希望我創立的公司和品牌能永續經營。身為移民46年的老移民，我的移民之路可以說是成功的。除了自己的努力、堅持、不怕困難、不輕言放棄外，我還要感謝美國這個國家給了我機會，許多貴人的幫助，以及我的家人無怨無悔的支持。這是一個關於夢想、勇氣和堅持的故事，一段真正的美國夢。