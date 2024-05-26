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星座／5月26日至6月1日運勢 金牛好運連連 雙魚代溝危機

科技紫微網

2024年5月26日至6月1日12星座運勢如何？

牡羊座   3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會佔據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計劃就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天秤座   9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

射手座    11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作！

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

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