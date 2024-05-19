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亞裔傳統月／「小心著涼」 嚴父王永慶的溫柔

記者趙健
王文祥(左四)與王范文華(左二)當年舉辦婚宴，左三為父親王永慶、左六為母親楊嬌。(王文祥提供)
王文祥(左四)與王范文華(左二)當年舉辦婚宴，左三為父親王永慶、左六為母親楊嬌。(王文祥提供)

王文祥擁有多個身分，他是JM Eagle總裁兼執行長、台塑化董事，也是公益團體的支持者等；他還是台灣「經營之神」王永慶的兒子。在王文祥的描述裡，父親是一位典型的東方式嚴父，感情內斂，鮮有鼓勵，但他也會用自己方式傳遞支持和肯定。

王文祥自小就來美國生活，與父親王永慶相處的時間不多。只在1990年時，父子兩人有機會朝夕相處了兩年。而就是這樣短暫的團聚生活，也似乎被父親安排成了一場修煉。王文祥說，那時的父親每天都會花幾個鐘頭與他談話，從內到外，教授業務知識，傳授管理經驗。這個過程非常仔細，一家企業要運營，如何安排生產、營銷、財務，人資等各方面的事宜，這些經驗都在其中。在學習過程中，王文祥時常受到父親嚴厲的批評，甚至在眾人面前也不會留情面。

之前有人告訴王文祥，在台灣，男孩子之間開玩笑的時候會調侃對方說：「你有什麼了不起啊？當自己是王永慶的兒子嗎？」對此，王文祥笑著說，「做王永慶的兒子挺好，但真的不容易。」

不過，在王文祥看來，嚴父也會用自己的方式傳遞父親的支持和肯定。有一次，父親在台塑期刊上這樣寫道：JM Eagle一年的塑膠管材銷售量是日本整個市場的需求量。王文祥一字不差地背下這句話，對他來說，這是記憶中父親對他最直接的褒讚，這一寫一背，似乎也流出了父與子之間的默契。

父親關愛 厚重又陌生

新澤西州的冬天很冷。 一天晚上，王文祥應同事之約準備外出。 出門前，父親對他說了一句：「外面很冷，你要小心著涼，多穿些衣服。」

這本只是萬家燈火中的一句普通的關心話，但在王氏父子之間，意義遠大於此，王文祥九歲移居美國，父親的這一聲關愛厚重而又陌生。以至於時至今日，讓近花甲之年的王文祥依然記憶猶新。這是記憶中父親鮮有的溫柔，是父與子之間的親密時刻。

王文祥說，從小到大，他並沒有享受過太多物質上的優待。「別人都說做王永慶的兒子有多好，但我小時候的感受是很直接的，那時我想要一輛自行車，媽媽卻丟給我一輛生鏽的自行車，外加一罐噴漆，讓我自己想辦法。那時我十歲，我會想：爸爸那麼富有，怎麼連一輛新的自行車都買不起？」

王文祥回憶，當年來美國，母子兩人每月生活費只有800元，非常拮据。而母親又是一位對自己節省、對別人慷慨的女性。「只要是教會活動，母親一定會慷慨出資出力，自己張羅著為100多人買菜煮飯。那時候沒有車，她都是走路去買菜，提著大包小包回家，一個人忙前忙後。」

王文祥說，自己成熟後，才慢慢發現，這一切的背後都是父母的良苦用心。正是父親母親營造的嚴格和拮据的成長環境，讓他從小就體驗了物質缺乏會給生活帶來的苦味，從而懂得生活的不易，與生命的寶貴。「就這樣，我才一直都有同心同理去幫助別人。」王文祥說，「後來我也做了父母，其實做過父母就知道，物質上的關懷對孩子來說並不是最重要的，最需要的恰恰是父母真正花費給孩子的時間。

王文祥說，自己後來努力投入公益事業，也都是因為收到父母的影響。「我從小到大都看著他們嚴格律己，但一直慷慨待人，這些都是真正的言傳身教。」

父親來信  巨大的安慰

2005年11月，王文祥正式收購接手JM Eagle，就在他要大施拳腳，帶領企業大幹一番之時，卻突然被確診為第四期鼻咽癌。王文祥說，當時他內心經歷著巨大的動盪：「醫生可以醫治好我的病嗎？問自己可以戰勝這個病嗎？那時我反覆問自己這兩個問題，但根本沒有確定的答案，感覺什麼都無法掌控，人在那種時候是非常軟弱的。

就在這個時候，一封父親的來信，給王文祥送去了巨大的安慰，也安寧了他起伏的內心。王永慶在信中寫道，「若是就人生的本質而言，總是有始就有終，無人可以例外，故此亦無特別可怕之處。」同時，父親也囑咐王文祥安心專注治療，不要再擔心公司的事；除了配合醫囑之外，也要自己幫助自己，維持內心平和。

這封信傳達的內容，在之後的治療和康復中，一直陪伴著王文祥戰勝癌症，這封信也一直被他保留至今。

「走過癌症，我感覺自己醒悟了。人生旅途沒有什麼可怕的事，不過就是一條命。」王文祥說，經歷了這些挑戰，他收穫了坦然，繼續走在這條人生旅途上，他就感到很滿足；他也收穫了喜樂，不只是戰勝病魔後的心情愉悅，而是一種勇氣帶來的力量。「更重要的是，強壯的自己，才可以把力量分享給別人，讓更多人受益，豐富生命的價值。」

回顧這一切，王文祥說，家是最堅強的後盾，「家庭是我世界最重要的一部分」。在王文祥的辦公室裡，擺滿了與家人的照片，他談起父親的教導，母親的慈悲善良，太太對他的幫助。他和妻子王范文華常說：「每一天，都是平凡的奇蹟」。

癌症 新澤西州 日本

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