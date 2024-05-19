亞裔傳統月／抗仇亞風潮 亞裔資源中心網站上線

南加亞美公義促進中心、亞美公義促進中心和微軟公司宣布，首設亞裔資源中心（Asian American Resource Hub）網站。（取材自該中心網站）

少數族裔媒體(EMS)2月29日舉行會議，南加亞美公義促進中心(AJSOCAL)、亞美公義促進中心(Advancing Justice-AAJC)和微軟公司宣布，首設亞裔 資源中心(Asian American Resource Hub)網站，透過有關亞太裔(AAPI)的綜合報告(調查、仇恨追蹤、執法和公共紀錄)中收集的數據，說明仇恨激增問題，並以亞洲語言提供可搜尋的全國資源目錄和文化能力合格的服務。

該網站目前有中文(繁體及簡體)、韓語和越南語翻譯，民眾可上網asianresourcehub.org免費瀏覽。

南加亞美公義促進中心執行長Connie Chung Joe說，過去幾年社區遭受亞特蘭大水療中心槍擊 案、印第安納波利斯聯邦快遞公司槍擊案、蒙特利公園和半月灣槍擊案及更多暴力事件的集體創傷，不能等到下一次悲劇發生再採取措施。

免費的網站亞裔資源中心展示了亞裔遭遇歧視 和仇恨的經歷，創建過程中有兩大目標，首先是透過互動、生動的數據，幫助觀眾身歷其境地了解亞裔在仇恨浪潮中的經歷；其次用亞裔自己的語言提供一個可搜索的全國性組織名錄，這些組織提供文化和語言上適當的幫助。亞裔資源中心是對反亞裔仇恨行動的探索，獨特結合了來自全國公共和非營利組織的多種數據來源，以說明有關仇亞事件及其影響的重要事實。

創建者將這些多重數據集轉化為一種易於消化的格式「滾動描述故事」，即在滾動瀏覽網站的同時說故事。如果讀者進入網站並向下滾動，會被可視化、圖形、圖表、照片和彈出式反亞裔仇恨文字報告所吸引。該中心可以幫助讀者瞭解歧視影響社區的各種方式，找到歧視的根源。它讓觀眾沉浸在一個獨特的、視覺豐富的、強大的互動故事中。

亞美公義促進中心主席楊約翰(John C. Yang)說，亞裔資源中心的特色，就是強大的故事講述功能。該工具擁有一個持續更新的亞太裔社區資料庫，資料庫以全國各地的亞太裔社區組織為基礎，提供低成本或免費的相關服務，這些服務在文化上、能力上和語言上都是適當的。

目錄很容易瀏覽，讀者可以滾動流覽，能夠快速理解。它還有一個集中式平台，目前在全國範圍內有大約100家組織，一個服務提供者可以隨時提供各種免費服務和十幾種亞洲語言。亞洲資源中心列出的每一個組織都經過工作人員的審核，以保持資源中心更新和盡可能全面。