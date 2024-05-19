我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 但是…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

365行／每日工作20分鐘 他設計圖案上網賣蠟燭 年營業額46萬

編譯周芳苑

網路世界無遠弗屆、無奇不有而且蘊含無窮商機，佛羅里達州26歲年輕人里維拉(Francisco Rivera)無意間看到影音平台YouTube一段有關接單印刷副業的視頻後跟進，在家設計圖案讓顧客下單，而後交由製造商印製到蠟燭上，每天工作20分鐘，年收入達六位數。

里維拉目前在手工藝術品雲集的零售平台Etsy上銷售蠟燭；他根本不喜歡蠟燭，卻因為設計圖案而靠著賣蠟燭賺不少錢，出乎他意料之外。

里維拉住在佛州奧蘭多，去年2月間在線上家教公司Outschool兼職； 新冠疫情過後，大家開始往外跑，課外活動恢復，線上家教需求減少，他不得不另外尋找賺錢機會。

四處搜尋之際，里維拉在YouTube上看到一段按需印刷副業的視頻，賣家為T恤或馬克杯等用品進行設計，在Etsy或亞馬遜(Amazon)等零售平台列出自己設計的圖案，一旦有顧客看上某個圖案而下單，合作製造商便將該圖案印到商品並出貨。

里維拉為自己打造商品，那時已有很多人販售馬克杯和T恤，而蠟燭是較新的接單印刷項目，適合做禮物，很多人上Etsy買蠟燭。因此他雖然不是那麼喜歡蠟燭， 甚至對蠟燭過敏，還是選擇帶有「俏皮」標籤的中性色有機蠟燭做為商品，他在 Canva網站上設計風趣短句，之後到Etsy上展售，從「Printify」獲得印刷服務並與製造商合作。

根據CNBC Make It調查，里維拉在Etsy上開設的商店去年銷售額約46萬2000美元，扣除各項費用後，足以讓他2023年12月辭去家教工作。

里維拉估計，每筆銷售大約30%到50%是獲利；主要開支有兩大項，以去年為例，近5萬5000美元支付給Etsy，另外要花錢行銷、負擔Printify服務衍生費用。

里維拉每天只需要工作20分鐘，有時候為了搜尋新設計圖案而將工時拉長到2小時，其餘時間在追求音樂事業；他表示，目前賺的錢比以往任何時候都多，做的事情卻比以往少。

YouTube 佛州 疫情

上一則

百科／蔬果混搭植物 花園添趣味

下一則

365行／沒唸大學擠進科技業 她年薪12.5萬元

延伸閱讀

融合草間彌生2大生命密碼 「無限」台北展出 估價逾500萬美元

融合草間彌生2大生命密碼 「無限」台北展出 估價逾500萬美元
清空（八）

清空（八）
LOUIS VUITTON高級腕表精湛工藝 建築大師Frank Gehry首度跨界

LOUIS VUITTON高級腕表精湛工藝 建築大師Frank Gehry首度跨界
這些「開腦洞」圖案鑄在加州一元硬幣上　你會想收藏嗎　

這些「開腦洞」圖案鑄在加州一元硬幣上　你會想收藏嗎　

熱門新聞

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

2024-05-12 19:50
亞馬遜創辦人貝佐斯與母親賈克琳・貝佐斯。（取自Instagram@jeffbezos）

封面故事／讚母親伯樂 貝佐斯媽媽 為他賭一把

2024-05-12 11:30

退休生活／海外養老 有5項隱藏費用

2024-05-12 22:07
土耳其伊斯坦堡的「藍色清真寺」。 (圖／123RF)

退休生活／長者旅行 3城市最值得一遊

2024-05-12 22:55
雪梨殺傷事件中，38歲捨命拯救愛女的母親艾希莉．古德。(路透)

封面故事／悼澳洲媽咪 雪梨慘案 她捨命救愛女

2024-05-12 12:55
「StoryPatio」第一本完成的傳記作品《記憶中的大紅花來自千甲里》。新竹千甲里是作者母親的故鄉，大紅花指的是台灣鄉村常見的朱槿花。(StoryPatio提供)

封面故事／寫媽媽的故事 開啟我和家的連結

2024-05-13 01:30

超人氣

更多 >
不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天

不計較又有風度 「4星座」容易在職場一飛沖天
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」