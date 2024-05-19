娛樂／「黑色追緝令」上映30周年

哈維凱托（左起）、山繆傑克森、鄔瑪舒曼與約翰屈伏塔出席「黑色追緝令」30周年特映活動。（取材自Instagram）

今年是1994年經典電影「黑色追緝令」（Pulp Fiction，又譯「低俗小說」）上映30年，早前TCM頻道主辦的經典電影節（TCM Classic Film Festival）舉辦紀念活動，邀請主演約翰屈伏塔（John Travolta）、山繆傑克森（Samuel Jackson）、鄔瑪舒曼（Uma Thurman）與哈維凱托（Harvey Keitel）齊聚一堂，回顧該片對各自從影生涯帶來的巨大影響以及「黑色追緝令」本身的歷史地位。

有些遺憾的是，導演昆汀塔倫提諾（QuentinTarantino）並未現身，而主角之一的布魯斯威利 （Bruce Willis）也因患有失智症如今深居簡出，由妻子和女兒代替他出席這次紀念活動。

「黑色追緝令」電影海報。（取材自IMDb）

在電影放映前的觀眾見面會上，女主角鄔瑪舒曼率先表示，「我的整個人生之中，30年來和這部電影之間的關係一直在不斷地變化、成長，所以我真的很難說清楚，這部電影對我而言究竟意味著什麼。」約翰屈伏塔則坦言，接拍之前，自己的電影事業正處於低潮期，「我入行後的首部電影很成功，但在那之後，我一直都在苦苦尋找自己的第二春。是昆汀讓我上了天！在『黑色追緝令』之後，我得到的片約多到令人難以置信。」

山繆傑克森提到和布魯斯威利之間的友誼，他回憶1994年的坎城影展上，兩人坐在一起觀看「黑色追緝令」首映，現場氣氛與觀眾的反應都非常好，但布魯斯威利忽然對他說：「沒錯，這部電影肯定會讓你紅的，不過，你應該和我一起演『終極警探』（Die Hard，又譯，「虎膽龍威」），那會讓你成為真正的明星』。」

後來，他真的和布魯斯威利一起演「終極警探3」，山繆傑克森說：「當然，相比之下，還是我在『黑色追緝令』的角色給人留下更深的印象。這個角色徹底改變了我的生活，所有觀眾都有這印象：山繆傑克森就是這個星球上最酷最酷的大混蛋。」他在「黑色追緝令」飾演滿嘴髒話的殺手，當年還入圍奧斯卡最佳男配角。

「黑色追緝令」劇照。（取材自IMDb）

哈維凱托笑著回憶起與導演第一次見面的情形，他說，昆汀塔倫提諾初見面就念錯他的姓氏，「但昆汀就是這麼一位天才，擁有改變周圍一切的才華。而我們今晚聚首在這裡，也都出於同樣的原因：我們尊重藝術，我們尊重藝術家。」話鋒一轉，哈維凱托接著說：「天曉得，我們這個國家現在有多麼需要做到這一點。看看美國每天都在發生一些什麼事情啊。這讓我想起了MAGA（Make America Great Again）的口號，其實，我一直都是MAGA的擁護者，讓美國重新強大，沒錯，但是想要做到這一點，就要投票給民主黨。」凱特爾猝不及防的拉票，激起不少在場觀眾的歡呼聲。

「黑色追緝令」導演昆汀塔倫提諾（左）與布魯斯威力。（取材自IMDb）

昆汀退休 大作傳腰斬

早在2009年，昆汀塔倫提諾就表示拍完十部電影就要退休，而從1992年的「霸道橫行」（Reservoir Dogs，又譯「落水狗」）起，他至今已拍了包括「追殺比爾」（Kill Bill: Volume 1）、「惡棍特工」（Inglourious Basterds，又譯「無恥混蛋」）、「決殺令」（Django Unchained，又譯「被解救的姜戈」）「從前，有個好萊塢 」（Once Upon a Time in Hollywood，又譯「好萊塢往事」）等叫好叫座的九部劇情長片，因此他的退休大作是影迷非常關心的話題。

而前陣子傳出他的最後一部電影「影評人」（The Movie Critic）已胎死腹中。昆汀塔倫提諾去年曾透露已完成該片的劇本，主角是一位1970年代為美國色情雜誌撰稿的男性影評人，原定於去年秋季開拍。不過，之後的好萊塢演員與編劇工會罷工，導致這一項目被推遲，而到了今年4月17日，有媒體披露昆汀塔倫提諾已決定放棄這一項目。

（取材自澎湃新聞）