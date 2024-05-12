每周一書／下半身的煩惱 私密問題放膽問

「請大家不要光看到『私密』二字就看輕這本書。人生既然有可以公開討論的正當煩惱，當然也會有難以啟齒的私密煩惱，而且人生中的煩惱大多都來自於下半身。」──上野千鶴在新書上這麼說。

上野千鶴子所著的《人生的煩惱，大多和下半身有關：上野千鶴子回答你50個難以啟齒的私密問題》一書是作者 在朝日新聞專欄的集結，當時的專欄名為「煩惱樹洞」，作者負責回答讀者的各式發問。戀愛難題、夫妻愛慾、職場糾紛……，50個人生中的迫切煩惱等。

書名乍看可能會覺得像在惡搞，其實不是的，主要是因為書中共 收錄50個讀者問題，其中有1/3都是由下半身衍生而出，作者強調，希望大家不要因為問題私密就看輕這本書，人生既然有可以公開討論的正當煩惱，當然也會有難以啟齒的私密煩惱。

問題五花八門，像是：

Q沒辦法與年下男友分手……

Q主管刻意接近我，我卻不會感到不悅？

Q我好想逃離母親……

Q自殺真的不對嗎？

Q我該如何對兒子進行性教育呢？

雖然大多是私密問題，但上野千鶴子抱持著「就算沒能真的幫助來信者，至少也不能傷害對方」的心態，以她一貫犀利且不失幽默的筆觸，仔細且真誠的回答：

•其實很多時候，需要接受正確性教育的是大人。──（性教育）

•好好學會與自己的情慾共處，之後實際與別人發生性行為時，才能更清楚掌握性關係的品質好壞。──（性慾）

•如果妳現在選擇戴上「好孩子面具」，將來受苦的人還是自己。──（母女）

•「為了妻子」、「為了孩子」，都不能成為阻礙自己人生的藉口。──（夫妻）

•希望自己受到每個人的喜愛，這只是自我陶醉而已。──（人際）

書中內容部分如下：

1 對已婚女性產生「糟糕」的感覺 ──【提問者】公司職員，男性，30幾歲

2 該拿自己的性慾怎麼辦才好呢？──【提問者】公司職員，59歲

3 雖然我很想碰觸妻子的身體……──【提問者】無業，男性，66歲

4 無性生活讓我快要枯萎了！──【提問者】主婦，35歲

5「性慾太強」讓我無法專心讀書──【提問者】重考生，女性，18歲

6 性慾太強讓我很困擾──【提問者】中學生，男性，15歲

7 我該如何對兒子進行性教育呢？──【提問者】主婦，30幾歲

8 被女兒撞見與妻子親熱的場景──【提問者】男性，46歲

這不只是一本問答集，而是適合每個人閱讀的解答之書，直指要害並切中人性痛點。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)