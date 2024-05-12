封面故事／觀非裔媽咪 女保安心中的兩根軟肋

作者邀請員工參加在自己家中舉辦的中國春節派對，遇到一個意外插曲；圖為派對示意圖。(圖／123RF)

一個炎夏午後，我如常坐鎮圖書館 。一向神經緊繃的助理史恩慌張地推開我辦公室門，皺眉覷眼，結結巴巴地說：「琳，附近好像有鬥毆事件，一個非裔 男子突然倒臥在大門口，滿頭滿身是血。路伊思正在…」

平時有威嚴 兒前變慈母

沒等他嘟噥完，我就指示報警並通知總館，隨即一個箭步衝出了大門。果然看見圖書館的非裔女保安路伊思蹲跪在門前，兩手托著一名滿臉鮮血的非裔青年頭部，直喚著：「羅尼，快睜開眼睛，醒醒啊，醒醒啊。你到底怎麼了？是誰傷了你？」

路伊思是圖書館新任未久的兼職保安，而她的全職是監獄 裡押解犯人出庭或轉換監獄的警衛。她個子嬌小，但行事有板有眼，對於喜歡挑戰權威的青少年頗有震懾力。此時卻一副慈母模樣，用紙巾擦拭年輕人臉上的血跡，並不停拍打他的臉頰，口口聲聲呼喚「羅尼」，旁觀的人都一頭霧水。

不一會，救護車和警車都到了現場。警察詢問之下，才知道原來羅尼17歲，是路伊思的么兒，因邊開車邊滑手機，造成車禍，自己也被擋風玻璃板割破了額頭。他一害怕就跳下車子，直奔正在不遠處圖書館值勤的母親。到了圖書館門口就因失血太多而不支倒地。憂心忡忡的路伊思立刻告假陪兒子就醫。

我目送救護車呼嘯而去，對這位外剛內柔的女保安多了一分尊敬。真不能想像她這般弱小的身軀是如何執行押解囚犯的危險任務？無奈自從丈夫出軌之後，為了拉拔一對兒女，她咬緊牙關挑戰生活已有十多年了。

此時特地從總館趕來支援的白人男性保安主任布萊德，遲了一步抵達現場。他撲了個空，有點失望。迅速回轉車子，翻了個白眼，喃喃自語：「唉，女保安三不五時就會出現一根『軟肋』，殊不知這有損她個人與圖書館的形象。」

為了凸顯文化背景，每個農曆新年，我都例行宴請員工及其心愛的人，以示獎勵。這天新年晚會邀請函剛發送出去，員工正興奮地討論今年生肖，吉祥色以及交換禮物等話題。剛打卡報到的路伊思，匆匆卸下全副武裝，旋即面帶羞澀笑容，像踩在雲端似的踏入我辦公室。

「琳，新年晚會我可不可以帶一個朋友參加？」她細聲嗲氣地問，有點反常。

「告訴我是什麼樣的朋友？」我好奇地問。猶記得我的邀請函寫的是「You and your loved one are cordially invited to our Chinese New Year Party」，可不會是她有了男朋友？

「嗯，是我的『loved one』瑞克，一個退休的警官。」路伊思喜滋滋地從皮夾子裡抽出一張兩人合照。照片中，嬌小的她一臉嬌媚，長髮垂肩，小鳥依人地靠在一個光頭寬膀、似笑非笑的非裔男子胸前。平時她頭髮都是平平整整的梳到後腦，紮成一根馬尾巴，十分俐落，也非常中性。但這照片中的她，顯得嫵媚動人，而且幸福洋溢。

「哇，很替你高興呢。你們認識多久了？」

「沒多久，大約快兩個月了吧。嗯…其實是七個半星期。」路伊思板著手指細數日子，幸福的笑容使她那潔白的牙齒顯得格外醒目。

由於晚會是在私宅舉行，我一向謹慎過濾陌生人。沒有婚姻關係的人，隨時會分手，是美國社交常態，我頓時感到為難。

「路伊思，非常高興知道你有男朋友了。但很抱歉他今年無法到我家吃飯，因為我只請員工和配偶。」我直盯著路伊思眼睛說話，毫不迴避。

「可是為何羅娜的男友可以受邀呢？他們也不是夫婦啊。」路伊思一時亂了分寸，開始挑戰權威。

「羅娜的男友是總館員工，我不當他是陌生人，而且他們已經在一起好幾年了。如果明年這個時候你與瑞克仍在一起，我就歡迎他與你一起出席晚會。」我小心翼翼回答，深恐引起種族歧視的抱怨。

「那史恩呢？他不也是要帶女友參加？」路伊思繼續力爭。

「史恩帶的是未婚妻，不是女朋友，他們已經訂婚了。」我挺起身子，緊靠椅背後仰。

路伊思悻悻然離開我辦公室，嘴裡還叨念著，明顯地不開心。

「路伊思，我絕對歡迎你單獨出席晚會。」她轉身關門時，我追加了這一句。她報以一個苦笑。

如我所料，那年她沒有出席我的私宅春晚，使我心裡有點不安。

為保護女兒 斬斷新戀情

入春不久，路伊思與我有個獨處機會，我一如往常問候她的家人。未料路伊思突然帶著幾分靦腆地自我告白：「琳，你好厲害喔。瑞克真的不是什麼好東西，他不是孩子的好榜樣，我們分手了。這對於孩子和我都是好事。」

「怎麼回事？」我忍不住追問。

「他覬覦我高中畢業的女兒，my real loved one。我立刻叫他滾。」

此時我腦海裡突然閃現她過往處理一名偷窺累犯使出的撒手鐧，她拿起電話筒大喊：「警察大人，我們圖書館有名精神錯亂的男子，請求盡快支援。」於是那曾是「loved one」的高大男友被勒令滾蛋的情景，不待贅述就鮮活了起來。

她沒有多談細節，但一臉落寞，淚水在眼眶裡打轉。我無疑又觸著了她那根軟肋，既敬又憐，忍不住給她一個深情擁抱和祝福：「路伊思，真佩服你當機立斷的勇氣。你值得擁有一個真正愛你的人。」

此後，我的春晚邀請函內容改寫成：「You and your spouse are cordially invited to our Chinese New Year Party 」。