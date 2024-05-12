封面故事／悼澳洲媽咪 雪梨慘案 她捨命救愛女
2024年4月13日，澳洲雪梨近郊購物中心發生一起持刀刺傷事件，包括兇手共七人死亡。一名名為艾希莉的母親，在身負重傷之際將懷中女嬰交給兩名陌生男子、捨身救下愛女。離世後民眾串聯為其家人募款，約10天後已募集70萬9692澳幣(約46萬8942美元)，展現澳洲民眾對艾希莉全家人的不捨之情。
在刺傷事件中，也有許多英勇的人物與事蹟，除了兩名接下女嬰的男子，還有兩名主動向前阻擋兇嫌的法國籍工人、保護民眾卻不幸被刺傷死亡的保全人員，以及最後勇敢擊斃兇嫌的女警。
雪梨當地時間13日下午約3點20分，40歲兇嫌考奇(Joel Cauchi)於雪梨近郊的西田龐迪購物中心(Westfield Bondi Junction)持刀攻擊購物人潮，造成六人死亡、超過十人受傷。考奇首先刺傷一名38歲女性艾希莉．古德(Ashlee Good)與她的9個月大女兒哈莉葉(Harriet)。艾希莉於性命垂危之際將女兒交給一名陌生男子，希望能救下孩子一命。男子與一同購物的弟弟緊抱女嬰衝進一商家，在門上鎖之後打電話求救，並在等待時與前來協助的路人一同包紮嬰兒傷口。
邦代海灘 數千人哀悼
母女兩人傷勢嚴重——哈莉葉胸部及手臂皆被兇嫌刺傷，立即被送往雪梨皇家兒童醫院進行救治——母親艾希莉則被送往聖文森醫院。艾希莉丈夫弗拉納根(Dan Flanagan)得知消息後，先立刻趕到聖文森醫院看望妻子，再焦急地乘坐警車探望女兒。哈莉葉手術進行順利並於幾日後順利出院，然而母親艾希莉傷重不治。
刺傷事件後數千人聚集於雪梨邦代海灘(Bondi Beach)參加悼念活動，許多人帶著孩子一同點上蠟燭哀悼，得知艾希莉的遭遇後也感到心痛、前來向這位偉大的母親致敬。
艾希莉離世前在專門開發及提供網路簽名服務的「DocuSign」公司擔任客戶經理，過去也曾經是一名整骨治療師。剛成為母親的她剛結束育嬰留停，在上個月也於社群媒體上分享與女兒的合照，讚嘆「為人父母是何等榮幸之事！」。原先準備在幾個星期後慶祝人生第一個母親節，未料於逛街途中遭遇殺傷事件。
艾希莉離開人世後，家屬發布聲明：
「我們對艾希莉的離去感到悲痛，她是一名美麗的母親、女兒、姊妹、伴侶和朋友。」
「深深感激對艾希莉和寶貝女兒表達關心的澳洲大眾，女兒的狀況良好，感謝雪梨皇家兒童醫院和新南威爾斯州警察的悉心照顧。」
「尤其在艾希莉無能照顧女兒的時刻、臨時接下孩子的兩名男子，我們的感激無法言喻。」
艾希莉的父親克里．古德(Kerry Good)是曾效力於北墨爾本隊的前澳洲橄欖球聯盟球員。事件發生後北墨爾本隊成員也在比賽中配戴黑色臂章悼念艾希莉。親朋好友及曾與艾希莉共事的同事們也都表示，艾希莉是一名非常善良的女性。
過去艾希莉曾經任職的健康保健公司Isagenix澳洲和紐西蘭分公司也表達了哀悼，為了協助艾希莉家人早日走出悲痛，總經理Steve Foxwell在公眾募捐平台GoFundMe發起募款活動，希望能幫助艾希莉丈夫和女兒減低經濟壓力。活動發起10天左右，已募集約70萬9692澳幣。
全案已進入調查，六名被害人中有五人為女性，警方初步研判已故兇嫌針對女性與兒童進行攻擊。新南威爾斯州州長柯民思(Chris Minns)於悼念活動致詞，表示任何女性都不應該生活在恐懼當中；衛生部長帕克(Ryan Park)也表示，女嬰能順利出院是黑暗時刻中的一道曙光，不過他也呼籲媒體和大眾尊重古德一家的隱私，才可協助他們盡早走出陰霾。
英勇女警 阻止傷亡擴大
刺傷事件中，最後擊斃兇嫌的是新南威爾斯州的女警艾米．史考特(Amy Scott)。兇嫌於混亂中持刀撲向她，不過她奮力抵擋並開槍成功擊斃他。兇嫌倒地後，考特立刻對他實施心肺復甦術(CPR)，雖然最後兇嫌仍然離世，但史考特的勇氣與當機立斷阻止了傷亡繼續擴大。
唯一一名男性死者30歲的塔希爾(Faraz Tahir)，是該購物中心的保全人員。塔希爾約一年前剛從巴基斯坦抵達澳洲尋求庇護，襲擊發生當下，他為了保護購物民眾而不幸被刺傷腹部，送醫後不治身亡。澳洲艾哈邁迪亞穆斯林社區發出聲明哀悼，表示塔希爾是年輕有為的善良男子，長期支持雪梨穆斯林青年的慈善活動；購物中心母公司Scentre集團執行長也發出聲明哀悼，稱讚塔希爾是一名敬業的保全人員。
此外，還有一名法國籍建築工人格羅特(Damien Cuerot)，在襲擊事件中主動衝向兇嫌，手持柵欄與椅子，試圖阻止要下樓繼續傷害人的兇嫌，被監視器全程拍下。格羅特事後受訪時表示，他與同行的工人朋友看到行凶畫面時，直覺是要立刻阻止他。幾番阻擋後女警史考特抵達現場，幾人合作之下順利擊斃了兇嫌。格羅特也強調，真正的英雄是女警，她才是真正成功阻止兇嫌的人。
格羅特的工作簽證將於幾個月後到期，在英勇事蹟傳出後，民眾紛紛發起請願活動，希望澳洲當局能提供他公民身分，讓他能長期留在澳洲。請願活動也吸引總理艾班尼斯的注意，他表示，格羅特未來在澳洲無論想待多久澳洲政府都歡迎，雖然成為澳洲公民可能成為法國的損失，但澳洲政府仍希望能藉此感念他勇敢救人的行為。
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