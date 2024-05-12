封面故事／悼澳洲媽咪 雪梨慘案 她捨命救愛女

雪梨殺傷事件中，38歲捨命拯救愛女的母親艾希莉．古德。(路透)

2024年4月13日，澳洲 雪梨近郊購物中心發生一起持刀刺傷事件，包括兇手共七人死亡。一名名為艾希莉的母親，在身負重傷之際將懷中女嬰交給兩名陌生男子、捨身救下愛女。離世後民眾串聯為其家人募款，約10天後已募集70萬9692澳幣(約46萬8942美元)，展現澳洲民眾對艾希莉全家人的不捨之情。

在刺傷事件中，也有許多英勇的人物與事蹟，除了兩名接下女嬰的男子，還有兩名主動向前阻擋兇嫌的法國籍工人、保護民眾卻不幸被刺傷死亡的保全人員，以及最後勇敢擊斃兇嫌的女警。

雪梨當地時間13日下午約3點20分，40歲兇嫌考奇(Joel Cauchi)於雪梨近郊的西田龐迪購物中心(Westfield Bondi Junction)持刀攻擊購物人潮，造成六人死亡、超過十人受傷。考奇首先刺傷一名38歲女性艾希莉．古德(Ashlee Good)與她的9個月大女兒哈莉葉(Harriet)。艾希莉於性命垂危之際將女兒交給一名陌生男子，希望能救下孩子一命。男子與一同購物的弟弟緊抱女嬰衝進一商家，在門上鎖之後打電話求救，並在等待時與前來協助的路人一同包紮嬰兒傷口。

雪梨購物中心刺傷事件中，六人遭兇嫌攻擊身亡，民眾赴購物中心時，衣服上別上黑絲帶。 (歐新社)

邦代海灘 數千人哀悼

母女兩人傷勢嚴重——哈莉葉胸部及手臂皆被兇嫌刺傷，立即被送往雪梨皇家 兒童醫院進行救治——母親艾希莉則被送往聖文森醫院。艾希莉丈夫弗拉納根(Dan Flanagan)得知消息後，先立刻趕到聖文森醫院看望妻子，再焦急地乘坐警車探望女兒。哈莉葉手術進行順利並於幾日後順利出院，然而母親艾希莉傷重不治。

刺傷事件後數千人聚集於雪梨邦代海灘(Bondi Beach)參加悼念活動，許多人帶著孩子一同點上蠟燭哀悼，得知艾希莉的遭遇後也感到心痛、前來向這位偉大的母親致敬。

雪梨購物中心刺傷事件中，六人遭兇嫌攻擊身亡，民眾獻花哀悼。 (歐新社)

艾希莉離世前在專門開發及提供網路簽名服務的「DocuSign」公司擔任客戶經理，過去也曾經是一名整骨治療師。剛成為母親的她剛結束育嬰留停，在上個月也於社群媒體上分享與女兒的合照，讚嘆「為人父母是何等榮幸之事！」。原先準備在幾個星期後慶祝人生第一個母親節，未料於逛街途中遭遇殺傷事件。

艾希莉離開人世後，家屬發布聲明：

「我們對艾希莉的離去感到悲痛，她是一名美麗的母親、女兒、姊妹、伴侶和朋友。」

「深深感激對艾希莉和寶貝女兒表達關心的澳洲大眾，女兒的狀況良好，感謝雪梨皇家兒童醫院和新南威爾斯州警察的悉心照顧。」

「尤其在艾希莉無能照顧女兒的時刻、臨時接下孩子的兩名男子，我們的感激無法言喻。」

購物中心刺傷事件後，雪梨歌劇院亮起黑絲帶悼念受害者。(美聯社)

艾希莉的父親克里．古德(Kerry Good)是曾效力於北墨爾本隊的前澳洲橄欖球聯盟球員。事件發生後北墨爾本隊成員也在比賽中配戴黑色臂章悼念艾希莉。親朋好友及曾與艾希莉共事的同事們也都表示，艾希莉是一名非常善良的女性。

過去艾希莉曾經任職的健康保健公司Isagenix澳洲和紐西蘭分公司也表達了哀悼，為了協助艾希莉家人早日走出悲痛，總經理Steve Foxwell在公眾募捐平台GoFundMe發起募款活動，希望能幫助艾希莉丈夫和女兒減低經濟壓力。活動發起10天左右，已募集約70萬9692澳幣。

雪梨購物中心刺傷事件中，六人遭兇嫌攻擊身亡，民眾點上蠟燭哀悼。 (歐新社)

全案已進入調查，六名被害人中有五人為女性，警方初步研判已故兇嫌針對女性與兒童進行攻擊。新南威爾斯州州長柯民思(Chris Minns)於悼念活動致詞，表示任何女性都不應該生活在恐懼當中；衛生部長帕克(Ryan Park)也表示，女嬰能順利出院是黑暗時刻中的一道曙光，不過他也呼籲媒體和大眾尊重古德一家的隱私，才可協助他們盡早走出陰霾。

澳洲雪梨近郊購物中心上月發生一起持刀刺傷事件造成六人受害死亡， 當地的體育俱樂部和救生組織成員在邦迪海灘划船紀念受害者。(歐新社)

英勇女警 阻止傷亡擴大

刺傷事件中，最後擊斃兇嫌的是新南威爾斯州的女警艾米．史考特(Amy Scott)。兇嫌於混亂中持刀撲向她，不過她奮力抵擋並開槍成功擊斃他。兇嫌倒地後，考特立刻對他實施心肺復甦術(CPR)，雖然最後兇嫌仍然離世，但史考特的勇氣與當機立斷阻止了傷亡繼續擴大。

唯一一名男性死者30歲的塔希爾(Faraz Tahir)，是該購物中心的保全人員。塔希爾約一年前剛從巴基斯坦抵達澳洲尋求庇護，襲擊發生當下，他為了保護購物民眾而不幸被刺傷腹部，送醫後不治身亡。澳洲艾哈邁迪亞穆斯林社區發出聲明哀悼，表示塔希爾是年輕有為的善良男子，長期支持雪梨穆斯林青年的慈善活動；購物中心母公司Scentre集團執行長也發出聲明哀悼，稱讚塔希爾是一名敬業的保全人員。

雪梨購物中心刺傷事件中，六人遭兇嫌攻擊身亡，民眾獻花哀悼。 (美聯社)

此外，還有一名法國籍建築工人格羅特(Damien Cuerot)，在襲擊事件中主動衝向兇嫌，手持柵欄與椅子，試圖阻止要下樓繼續傷害人的兇嫌，被監視器全程拍下。格羅特事後受訪時表示，他與同行的工人朋友看到行凶畫面時，直覺是要立刻阻止他。幾番阻擋後女警史考特抵達現場，幾人合作之下順利擊斃了兇嫌。格羅特也強調，真正的英雄是女警，她才是真正成功阻止兇嫌的人。

澳洲雪梨近郊購物中心上月發生一起持刀刺傷事件造成六人受害死亡， 當地的體育俱樂部和救生組織成員在邦迪海灘划船紀念受害者。(歐新社)