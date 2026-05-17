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亞裔青少年中心 致力反亞裔仇恨

記者王若然
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AYC停止亞裔仇恨指導委員會(Stop Hate Steering Commit...
AYC停止亞裔仇恨指導委員會(Stop Hate Steering Committee)接受來自趙美心、方樹強辦公室的表彰。(記者王若然／攝影)

亞裔青少年中心(AYC)5日舉辦第四屆亞太裔傳統月慶祝暨頒獎典禮，以表彰AYC停止亞裔仇恨指導委員會(Stop Hate Steering Committee)、多元文化藝術展合作單位、數位美術設計比賽得獎者以及「無意識偏見課程青年領袖培訓計畫」的學生領袖。

在頒獎典禮上，國會議員趙美心辦公室代表、加州眾議員方樹強辦公室代表等到場為停止亞裔仇恨指導委員會成員頒發賀狀，該會成員包括：主席Chanfou Saelee、聯合主席Jeanne E Raya、聯合主席Brigette Wallman、成員吳孟臻、成員Emily Wu Truong等。

AYC執行長傅美雪說，非常感謝社區的支持，AYC將繼續通過提供不同語言的社區教育、社區互動和各種不同活動，來解決洛杉磯縣聖蓋博谷地區的反亞裔仇恨事件。使居民能夠預防、解決反亞裔仇恨事件並從中恢復過來。

AYC董事會主席楊安立說，今天在這不僅慶祝領導者，還慶祝所有付出的志願者。她特別讚揚AYC停止亞裔仇恨指導委員會過去幾年舉辦的「多元文化藝術展Multicultural Art Popups」，用藝術將社區連接在一起。另一個該會策畫的活動「防止仇恨和無意識偏見培訓課程Unconscious Bias and Anti-bullying Training」，2023年開始，共舉辦八場，獲得良好社區反響。

加州 趙美心 亞裔

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