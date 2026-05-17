仇恨犯罪未減 卻非媒體焦點

圖為喬治亞州亞特蘭大市的「黃金水療中心」(Gold Spa)，2021年3月16日該水療中心等多地發生槍擊案，當時有八人喪生，其中多數為亞裔女性。槍擊案發生已五年，聯邦統計數據顯示，仇亞犯罪數量已接近疫情前的三倍，63%的亞裔表示在日常生活中感到不安全。(路透)

周年，國會眾院亞太裔黨團(CAPAC)主席孟昭文聯合多名國會議員提出決議，悼念在槍擊 案中喪生、包括六名亞裔 女性在內的八名受害者。許多亞裔在日常生活中感到不安全，而與數據上升形成對比的是，亞裔相關議題在主流媒體中的能見度卻有所下降。

2021年3月16日，喬治亞州亞特蘭大兩家水療中心及一家按摩店發生槍擊，造成八死一傷。案件發生於新冠疫情 期間反亞裔情緒升溫之際，針對亞裔的歧視與暴力事件在全美顯著增加。代表紐約的國會眾議員孟昭文表示，該事件對亞裔社群造成深遠衝擊，「對許多人而言，那是最可怕的惡夢成真」。

雙重忠誠質疑

因此在亞特蘭大槍擊案五周年之際，她與加州國會眾議員趙美心、喬治亞州麥克巴斯(Lucy McBath)與威廉斯(Nikema Williams)等人共同提出決議案悼念死者。決議同時指出，反亞裔仇恨的表現形式，已從疫情初期的仇外言論，延伸至對亞裔「雙重忠誠」的質疑，以及外國人土地法與「中國行動計畫」等政策層面的影響。過去五年，亞裔社群除了承受悲傷與創傷，也持續面對仇恨帶來的長期心理壓力。

最新的聯邦數據統計也顯示，反亞裔仇恨犯罪數量已接近疫情前的三倍。針對夏威夷原住民與太平洋島民的仇恨犯罪，亦創下聯邦調查局自2013年細分統計以來的新高。2025年一項調查顯示，63%的亞裔表示在日常生活中感到不安全，亦有相同比率擔憂未來五年成為歧視受害者。

另一份來自加州大學洛杉磯分校(UCLA)的報告指出，自川普總統再度入主白宮以來，被移民及海關執法局(ICE)逮捕的亞裔人數增加了三倍。在明尼蘇達州近期的ICE執法行動中，來自東南亞的苗族(Hmong)移民與難民，成為受影響最嚴重的群體之一。

另一方面，亞裔相關議題在主流媒體中的能見度卻有所下降。科羅拉多大學博爾德分校新聞學副教授莊安琪(Angie Chuang，音譯)指出，儘管針對亞裔的暴力仍持續發生，但這些故事逐漸從媒體版面消失。

莊安琪表示，2021年3月與當今的文化環境不同。在疫情期間，反亞仇恨犯罪激增，佛洛伊德(George Floyd)與泰勒(Breonna Taylor)遭警察殺害後，美國社會對種族與制度性種族主義的關注也達到高峰。然而，當今社會正面臨「多元、公平與包容」(DEI)項目的取消、以及對談論種族議題的顧慮，當年引發的許多討論已被削弱，「這並不是一個好的變化」。

有條件的美國人

莊安琪也在研究中提出「有條件的美國人」(conditional Americanness)的概念，指出亞裔與的歸屬感往往取決於情境，一旦發生衝突，其「美國人」的身分便可能受到質疑甚至被否定。

例如許多職業運動員同樣代表非美國國家出賽，卻未遭如華裔谷愛凌一般的對待，顯示亞裔經常被要求證明對美國的忠誠。

不過也有亞裔認為「DEI」太激進。紐約市居民聯盟共同創辦人臧東慧表示，亞裔仍在夾縫中生存，一方面要對抗「極左」的DEI、取消特殊高中考試的政策，另一方面又要時刻小心另一個極端對華裔的政治迫害和歧視。也有華人表示，華裔目前的處境可謂「前有狼、後有虎」，一方面是DEI對社會公平競爭環境的衝擊，另一方面則是地緣政治因素導致對華裔基本權益的明顯侵害。「在社會日益極化與政策偏差的影響下，亞裔的歸屬感正逐漸被消磨。」