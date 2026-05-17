仇亞攻擊 飆至疫情前3倍

美國社群媒體(American Community Media，ACoM)5月1日舉行線上簡報會，聚焦「仇恨犯罪 持續上升，聯邦立法難遏止」議題。儘管前總統拜登於2021年簽署「新冠仇恨犯罪法」，強化通報與應對機制，但與會專家指出，五年過去，針對亞裔 的仇恨事件仍維持高位，甚至接近疫情 前的三倍，顯示制度成效有限，且在政治言論與社會氛圍影響下，族群對立風險持續升溫。

根據聯邦調查局(FBI)統計，去年共通報5810起基於種族與族裔的仇恨犯罪，其中291起針對亞裔、243起針對錫克族、214起針對穆斯林，整體AANHPI族群受害案件達833起，但專家普遍認為，數據嚴重低估實際情況。與會者指出，由於語言障礙、對執法機構不信任，以及回報後缺乏回應，導致大量案件未被納入官方統計。

亞裔美國人促進正義(AAJC)總裁暨執行長John C. Yang表示，當前反移民言論達到「令人警惕的高點」，他批評總統川普近期在公開場合將中國與印度稱為「地獄國家」，並質疑亞裔忠誠度，這類言論恐進一步煽動仇恨情緒，重演疫情期間將病毒與族裔掛鉤的情況。他指出，「當政府本身未能防止仇恨，甚至以言語助長時，所有美國人都將受到影響。」

「Stop AAPI Hate」研究主管Stephanie Chan表示，最新調查顯示，2025年有近一半亞太裔成人曾因種族或國籍遭遇仇恨事件，且多數為騷擾與制度性歧視，而非刑事案件。她指出，仇恨言論已從疫情期間「把病毒怪罪亞裔」，轉變為「應被遣返」等反移民攻擊，顯示政治語境對社會行為的直接影響。

她還提到，僅22%的受害者會向官方機構報案，大多數人不報案的主要原因，包括擔心無效處理、害怕遭到監控或牽涉移民身分問題。這種「隱形仇恨」不僅影響統計，也加劇社區心理壓力。

來自「Muslim Public Affairs Council」的Sameer Hossain則從穆斯林社群角度指出，仇恨犯罪具有「事件觸發性」，如911事件與中東衝突均曾引發報復性攻擊。他透露，近期針對穆斯林的攻擊事件較以往增加11倍，並指出許多案件源於對族群的誤解與「他者化」現象。