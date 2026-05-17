我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 收下本季首場先發勝投

台式飯糰意外南加爆紅 洋人排隊嘗鮮 只因...

仇亞攻擊 飆至疫情前3倍

記者朱敏梓
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國社群媒體(American Community Media，ACoM)5月1日舉行線上簡報會，聚焦「仇恨犯罪持續上升，聯邦立法難遏止」議題。儘管前總統拜登於2021年簽署「新冠仇恨犯罪法」，強化通報與應對機制，但與會專家指出，五年過去，針對亞裔的仇恨事件仍維持高位，甚至接近疫情前的三倍，顯示制度成效有限，且在政治言論與社會氛圍影響下，族群對立風險持續升溫。

根據聯邦調查局(FBI)統計，去年共通報5810起基於種族與族裔的仇恨犯罪，其中291起針對亞裔、243起針對錫克族、214起針對穆斯林，整體AANHPI族群受害案件達833起，但專家普遍認為，數據嚴重低估實際情況。與會者指出，由於語言障礙、對執法機構不信任，以及回報後缺乏回應，導致大量案件未被納入官方統計。

亞裔美國人促進正義(AAJC)總裁暨執行長John C. Yang表示，當前反移民言論達到「令人警惕的高點」，他批評總統川普近期在公開場合將中國與印度稱為「地獄國家」，並質疑亞裔忠誠度，這類言論恐進一步煽動仇恨情緒，重演疫情期間將病毒與族裔掛鉤的情況。他指出，「當政府本身未能防止仇恨，甚至以言語助長時，所有美國人都將受到影響。」

「Stop AAPI Hate」研究主管Stephanie Chan表示，最新調查顯示，2025年有近一半亞太裔成人曾因種族或國籍遭遇仇恨事件，且多數為騷擾與制度性歧視，而非刑事案件。她指出，仇恨言論已從疫情期間「把病毒怪罪亞裔」，轉變為「應被遣返」等反移民攻擊，顯示政治語境對社會行為的直接影響。

她還提到，僅22%的受害者會向官方機構報案，大多數人不報案的主要原因，包括擔心無效處理、害怕遭到監控或牽涉移民身分問題。這種「隱形仇恨」不僅影響統計，也加劇社區心理壓力。

來自「Muslim Public Affairs Council」的Sameer Hossain則從穆斯林社群角度指出，仇恨犯罪具有「事件觸發性」，如911事件與中東衝突均曾引發報復性攻擊。他透露，近期針對穆斯林的攻擊事件較以往增加11倍，並指出許多案件源於對族群的誤解與「他者化」現象。

疫情 亞裔 仇恨犯罪

上一則

KPop拿掉K？ EJAE暴紅反思定位

下一則

個人財務 亞太裔最大壓力源

延伸閱讀

ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群

ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群
亞裔青少年中心 表彰反仇恨青年領袖

亞裔青少年中心 表彰反仇恨青年領袖
孟昭文：亞太裔歷史就是美國歷史

孟昭文：亞太裔歷史就是美國歷史
UCLA推免費線上教科書 講述亞裔美國人歷史文化

UCLA推免費線上教科書 講述亞裔美國人歷史文化

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰