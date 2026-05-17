UCLA講亞裔故事 新教材撕掉標籤

兩位洛杉磯加大教授梅本(左)與方凱莉(右，音譯)表示教育是反擊歧視亞太裔刻板印象要走的路。(美聯社)

數世紀以來，亞裔 美國人與太平洋島民總被貼上模範少數族裔、永遠的外國人等標籤，為了改變這種刻板印象，在5月亞太裔傳統月之際，洛杉磯加州大學 (UCLA )推出線上教科書，積極宣揚亞裔和太平洋島民的歷史文化，希望讓更多國人了解。

美聯社報導，UCLA「亞裔美國人研究中心」(Asian American Studies Center，AASC)在亞太裔傳統月推出免費線上教科書「基礎與未來：亞裔與太平洋島民多媒體教科書」(Foundations and Futures: Asian American and Pacific Islander Multimedia Textbook)作為國內高中教師和大學教授講解亞裔和太平洋島民歷史文化的教育平台。

象徵被看見、發聲的權利

這部集結百位專家心血、耗資1200萬元的數位平台本月9日上線，編輯委員、AASC主任梅本(Karen Umemoto)指出：「編寫這本教材本身也是我們爭取包容的戰場，象徵我們被看見的權利、我們發聲的權利。」

AASC早在八年前即萌生編撰教材書計畫，隨後因疫情爆發引發反亞裔仇恨犯罪激增，種族反思與打擊反亞裔仇恨也成為設計教材的重點，編輯委員方凱莉(Kelly Fong，暫譯)坦言：「我認為新冠疫情確實是影響教材最終面貌的重要因素，我們發現教育才是反種族主義該走的道路。」

2022年AASC獲得聯邦與州政府補助，開始編寫教材，內容涵蓋50個章節，除了外界熟知的日裔集中營與華工歷史，還有紐約計程車工會(New York Taxi Workers Alliance)、南方亞裔美國人生活、越南裔、苗族和夏威夷原住民等相關章節，搭配照片與視頻解說，邀請菲裔饒舌女歌手魯比·伊巴拉(Ruby Ibarra)講述菲律賓農工故事。

此外為凸顯女性角色，聯合農工協會(United Farm Workers，UFW)創辦人、菲裔社運人士朵蕾絲·威爾塔(Cornelia Delute)以及八歲華裔女童瑪米·塔普(Mamie Tape)為爭取進入公立學校就讀並獲得加州最高法院同意等勵志故事均列入教材。

還有國會首位有色女性、日裔聯邦眾議員竹本松(Patsy Matsu Mink，夏威夷州)生前推動消除教育性別歧視的貢獻，其女關德琳·明克(Gwendolyn Wendy Mink)引以為傲表示：「她為爭取正義、屢戰屢敗的人們帶來希望，我很少聽到關於她的事蹟，因為很少有人真正了解她。」

計畫集資500萬 擴充教材

面對川普政府與共和黨陣營全力打壓DEI(多元、公平、包容)之際，提升亞裔美國人歷史地位面臨諸多挑戰，因此AASC計畫透過募款，集資500萬元擴充教材並列入東加裔、台裔美國人的歷史，梅本強調：「還有許多精采故事尚未與世人分享。」