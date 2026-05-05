我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

「亞太裔傳統月」從1周變1個月 歸功於華裔女子李美荷

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔在美國250年歷史裡有著卓越貢獻，但也有著長期遭到歧視的經驗，甚至早年華人是...
亞裔在美國250年歷史裡有著卓越貢獻，但也有著長期遭到歧視的經驗，甚至早年華人是一群沒有名字的移民。（美聯社）

每年5月舉行的「亞裔美國人、原住夏威夷人及太平洋島民傳統月」(AANHPI Heritage Month)自設立以來已近50年，時間從最初5月的一周，演變為如今全美各大城市長達一個月的慶祝活動。現在的亞裔傳統月不僅展示美食與時尚，更涵蓋了社會正義等嚴肅議題。

美聯社報導，洛杉磯加州大學(UCLA)亞太研究中心主任梅本(Karen Umemoto)表示，參與傳統月活動的組織增加，顯示亞太裔在公民生活中的發言權已經提升，如今慶祝活動不再侷限於移民聚居區，包含全美各地的圖書館、公園和博物館均會舉辦相關活動。

亞太裔傳統月的起源，常被歸功於華裔美國人李美荷(Jeanie Jew)，她在1977年向共和黨眾議員霍頓(Frank Horton)講述祖父參與興建跨洲鐵路、卻在反亞裔暴力中喪生的經歷，促使國會開始關注亞裔歷史與貢獻。

隨後國會推動設立「亞太裔傳統周」並由當時總統卡特於1978年正式簽署。1990年，老布希總統將其擴大到整個5月。2009年，歐巴馬政府正式更名為「亞裔美國人與太平洋島民傳統月」，之後的拜登政府進一步納入夏威夷原住民名。川普在第一任期內也曾發布公告，讚揚逾2000萬亞太裔對美國經濟、安全與文化的卓越貢獻。

「傳統月」之所以選擇5月是基於兩個關鍵日期：1843年5月7日首批日本移民抵達美國，以及1869年5月10日由華工付出巨大心血建設的橫貫大陸鐵路完工。

如今全美各地活動形式日益多元，包括紐約「亞洲喜劇節」以及威斯康辛州「苗族—寮國退伍軍人紀念日」(Hmong-Lao Veterans Day)。對此，梅本指出，這些慶祝活動有助於打破亞太裔是「單一整體」的刻板印象，亞太裔包含超過70個不同的族群，使用逾100種語言，展現極其豐富多樣性。

美國亞太裔人口數據
美國亞太裔人口數據

華裔 亞裔 加州大學

上一則

蘋果涉誤導Siri的AI功能 2.5億美元達集體訴訟和解

下一則

送FedEx包裹 趁機擄殺7歲女童 德州男遭判死刑

延伸閱讀

亞裔月走過半世紀… 紐約5月處處是舞台 大遊行將登場

亞裔月走過半世紀… 紐約5月處處是舞台 大遊行將登場
孟昭文：亞太裔歷史就是美國歷史

孟昭文：亞太裔歷史就是美國歷史
孟昭文、廣野慶子提決議 表彰亞太裔傳統月

孟昭文、廣野慶子提決議 表彰亞太裔傳統月
亞太裔傳統月來了 系列節目登場 精彩活動一次看

亞太裔傳統月來了 系列節目登場 精彩活動一次看

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了