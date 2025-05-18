WSJ：白卡福利該削減多少？正演變成共和黨人混戰

共和黨籍國會眾議員針對削減聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)的幅度，混戰成一團。圖為民眾上街遊行，要求不要削減聯邦醫療補助。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)17日報導，共和黨 籍國會眾議員為在川普 總統所稱「又大又美」減支法案中，削減聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)該多深多廣的問題，混戰成一團；眾院 預算委員會(Budget Committee)的鷹派上周擋住本案，周末勢必要進一步討價還價，但就算法案真在共和黨高層自訂的國殤日期限前於眾院闖關成功，到參院還會引發更多混戰。

由聯邦、各州主持的聯邦醫療補助服務的民眾超過7000萬人；眾院共和黨擬在開支法案中，未來十年減支約6250億元，以便因應川普2017年減稅法案造成的政府收入減少。共和黨人希望由預算省下1兆5000億元，而部分抵消減稅法案造成的4兆元財政窟窿；如果成功削減聯邦醫療補助預算，省下來的錢就可以填補1兆5000億元的三分之一以上。

目前削減白卡預算的幅度已縮小，生效日也比很多眾院共和黨保守派想要的來得晚，對共和黨主政州的影響也不盡相同。這樣的結果便導 致共和黨人在密室協商時，爆發爭鬥，測試共和黨人就削減聯邦醫療補助，願意做到多大程度。共和黨人認為，聯邦醫療補助計畫已經膨脹，超出服務最窮因、最需要補助的美國人的初衷。

共和黨人表示願意團結一致，支持川普的施政目標，只是削減聯邦醫療補助這個問題，讓黨陷入分裂；欲讓更廣的預算法案過關，其中的算術需要好好做。

聯邦眾議員戴維森(Warren Davidson)表示，自己真想對削減Medicaid投下贊成票，只是強推削減未來Medicaid的方式，叫人失望；很多減支其實變成保證，未來的國會還要再減支。

債信機構穆迪(Moody)16日晚間把美國政府的AAA債信評等降級，並警告說，國會研議中的預算法案，不可能明顯改變美國預算未來的走向。

削減聯邦醫療補助的配套方案，部分做法在規定大多數好四肢健全、沒有待撫養人的成年人，要工作到64歲才能領補助。這項工作要求要到2029年才生效，屆時川普已經卸任總統。法案還規定，提供健保給非法居留在美國移民的州如加州，聯邦補助款要減少，該條款要到2027年10月才生效，屆時期中選舉也已選完。