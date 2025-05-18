我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

WSJ：白卡福利該削減多少？正演變成共和黨人混戰

編譯潘勛／綜合報導
共和黨籍國會眾議員針對削減聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)的幅度，混戰成一團。圖為民眾上街遊行，要求不要削減聯邦醫療補助。(美聯社)
共和黨籍國會眾議員針對削減聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)的幅度，混戰成一團。圖為民眾上街遊行，要求不要削減聯邦醫療補助。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)17日報導，共和黨籍國會眾議員為在川普總統所稱「又大又美」減支法案中，削減聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)該多深多廣的問題，混戰成一團；眾院預算委員會(Budget Committee)的鷹派上周擋住本案，周末勢必要進一步討價還價，但就算法案真在共和黨高層自訂的國殤日期限前於眾院闖關成功，到參院還會引發更多混戰。

由聯邦、各州主持的聯邦醫療補助服務的民眾超過7000萬人；眾院共和黨擬在開支法案中，未來十年減支約6250億元，以便因應川普2017年減稅法案造成的政府收入減少。共和黨人希望由預算省下1兆5000億元，而部分抵消減稅法案造成的4兆元財政窟窿；如果成功削減聯邦醫療補助預算，省下來的錢就可以填補1兆5000億元的三分之一以上。

目前削減白卡預算的幅度已縮小，生效日也比很多眾院共和黨保守派想要的來得晚，對共和黨主政州的影響也不盡相同。這樣的結果便導 致共和黨人在密室協商時，爆發爭鬥，測試共和黨人就削減聯邦醫療補助，願意做到多大程度。共和黨人認為，聯邦醫療補助計畫已經膨脹，超出服務最窮因、最需要補助的美國人的初衷。

共和黨人表示願意團結一致，支持川普的施政目標，只是削減聯邦醫療補助這個問題，讓黨陷入分裂；欲讓更廣的預算法案過關，其中的算術需要好好做。

聯邦眾議員戴維森(Warren Davidson)表示，自己真想對削減Medicaid投下贊成票，只是強推削減未來Medicaid的方式，叫人失望；很多減支其實變成保證，未來的國會還要再減支。

債信機構穆迪(Moody)16日晚間把美國政府的AAA債信評等降級，並警告說，國會研議中的預算法案，不可能明顯改變美國預算未來的走向。

削減聯邦醫療補助的配套方案，部分做法在規定大多數好四肢健全、沒有待撫養人的成年人，要工作到64歲才能領補助。這項工作要求要到2029年才生效，屆時川普已經卸任總統。法案還規定，提供健保給非法居留在美國移民的州如加州，聯邦補助款要減少，該條款要到2027年10月才生效，屆時期中選舉也已選完。

共和黨 眾院 川普

上一則

醫療健保補助申請未受影響 但地方替無證客申請福利已叫停

下一則

給付低、付款慢…拒收白卡診所、醫院或爆增5成

延伸閱讀

自己人跑票… 眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包

自己人跑票… 眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包
H-1B境內延簽 兩黨議員齊致函魯比歐籲擴大試辦

H-1B境內延簽 兩黨議員齊致函魯比歐籲擴大試辦
刺殺作家魯西迪致失明 地院判25年 聯邦將審犯罪動機

刺殺作家魯西迪致失明 地院判25年 聯邦將審犯罪動機
自己人跑票…眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包

自己人跑票…眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包

熱門新聞

圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

2025-05-17 05:45
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14
眾院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅，美國公民可以豁免。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)

非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家

2025-05-14 19:34
徐毅強住院五天收費超過13萬元。(徐毅強提供)

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

2025-05-17 20:43

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃