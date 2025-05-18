「親情計畫」收緊 失智患者家屬叫苦 社區籲終結亂象

阿茲海默症關愛服務義工幫助失智症患者家屬。(石蔚靜提供)

聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )中的「親情計畫」(CDPAP)，是一項為長期護理家人者提供補償的醫療保險計畫，深受患者家人歡迎。今年3月底起，能替人登記「親情計畫」的家庭護理機構銳減，PPL系統需要重新登記，令患者家屬叫苦不迭。社區人士呼籲結束目前的混亂局面，讓「親情計畫」回歸正常。

家住紐約市皇后區法拉盛的胡女士，有一份全職工作，71歲的父親數年前被診斷患有阿茲海默症 。為了照顧父親，她有時不得不放下手頭的工作。胡女士去年通過一間家庭護理公司加入了「親情計畫」，獲得每天四小時的有償護理時間，她對這種安排很滿意。

胡女士說，失智症患者非常難護理，失智症患者通常對家人殘存一些記憶，能接受親人的照料，而對陌生人卻非常抗拒，沒有很長時間的適應，外來的護理人員根本無法照顧患者。她非常希望自己照顧父親，卻又不希望影響自己的收入，每天四小時的有償護理可以讓胡女士選擇少一些工作時間，多一些陪伴父親的時間。她認為紐約州 的「親情計畫」對失智症患者家屬來說非常體貼，也非常實用。

阿茲海默症關愛服務義工幫助失智症患者家屬。(石蔚靜提供)

但在川普政府上任後，「親情計畫」的政策突然收緊。政府宣布，從3月28日開始，紐約州可以登記使用「親情計畫」的家庭護理機構從600多家銳減到了30多家，而且其中只有華策會一家提供中文服務。之前批准加入「親情計畫」的居民，均須通過這30多家家庭護理機構重新登記PPL系統。PPL系統是一個「親情計畫」的管理系統，包括聯繫指定的護理公司、管理出勤和出薪等。

胡女士發現，之前幫助他父親加入「親情計畫」的那家家庭護理公司也失去了資格。她必須找一家指定機構重新加入登記PPL系統。胡女士給PPL打了多次電話都沒有打通，終於有一次打通了，系統讓她準備好文件再上網申請。她費了不少工夫準備文件，等上網申請時，系統又提示缺文件。她最終決定放棄「親情計畫」，轉而讓護理公司派護理員到家裡來照顧父親。

胡女士說，護理人員到家裡來已有一段時間，雖然也是華裔，但對父親的生活習慣甚至語言都還在適用中。她非常希望有更多護理公司獲得「親情計畫」方面的授權，那樣就不會出現現在人擠人的現象了。

白卡計畫中的親情計畫受限，失智症患者家庭叫苦連天。(記者胡聲橋／攝影)

阿茲海默症關愛服務(Caringkind)多年來一直致力於動員社區的力量為失智症患者提供服務。該組織社區建設部副總裁石蔚靜說，「親情計畫」政策的收緊對失智症患者家庭影響非常大。「親情計畫」收緊以來，她們已經接到很多抱怨，普遍反映很難使用PPL系統重新登記。

石蔚靜說，她認識一位黃女士，家住布碌崙(布魯克林)，母親今年91歲，患失智症。黃女士的母親對陌生人非常抗拒，她給母親換了好幾個家庭護理員都無法正常工作。為了照顧母親，黃女士不得已辭工照顧母親，她後來加入了親情計畫，用親情計畫獲得的固定收入來維持基本的生活。黃女士擔心川普政府會隨時取消白卡計畫中的「親情計畫」，這對已經辭工照料母親的黃女士來說將是不小的打擊。